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İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Son 10 yılın en düşük seviyesinde! Tarihi Çakmak Hattı ortaya çıktı
İstanbul'un barajların 10 yılın en düşük seviyesinde. Büyükçekmece Baraj gölünde su seviyesinin düşmesiyle tarihi Çakmak Hattı'nın bazı bölümleri ortaya çıktı. Baraj gölünde eskiden suyla dolu bazı alanlar adeta çöle döndü.
Giriş Tarihi: 21.01.2023 10:28Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 10:38