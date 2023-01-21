İstanbul’da barajlar alarm veriyor: Son 10 yılın en düşük seviyesinde! Tarihi Çakmak Hattı ortaya çıktı

İSKİ verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 30.3 olarak kayıtlara geçti. Bu oran son 10 yılın en düşük doluluk oranı olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl bu tarihlerde barajlardaki doluluk oranı yüzde 52.84 olarak ölçülmüştü.