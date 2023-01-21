HaberlerGaleriEYT'DE BEKLENEN AÇIKLAMA: O tarihte Meclis'e geliyor... 2023 EYT ne zaman yasalaşacak? İlk emekli maaşı ne zaman yatacak?
EYT'DE BEKLENEN AÇIKLAMA: O tarihte Meclis'e geliyor... 2023 EYT ne zaman yasalaşacak? İlk emekli maaşı ne zaman yatacak?
Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik düzenleme için geri sayım başladı. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanları kapsayan ET düzenlemesi ile milyonlarca kişi emekli olacak. Yeni düzenlemenin duyurulmasının ardından milyonlarca yasalaşacağı tarihi beklemeye başladı. Merakla araştırılan EYT hakkında son açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Peki, EYT ne zaman Meclis'e gelecek? EYT ne zaman yasalaşacak? EYT'de ilk emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...