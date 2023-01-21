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EYT'DE BEKLENEN AÇIKLAMA: O tarihte Meclis'e geliyor... 2023 EYT ne zaman yasalaşacak? İlk emekli maaşı ne zaman yatacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik düzenleme için geri sayım başladı. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanları kapsayan ET düzenlemesi ile milyonlarca kişi emekli olacak. Yeni düzenlemenin duyurulmasının ardından milyonlarca yasalaşacağı tarihi beklemeye başladı. Merakla araştırılan EYT hakkında son açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Peki, EYT ne zaman Meclis'e gelecek? EYT ne zaman yasalaşacak? EYT'de ilk emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.01.2023 09:19
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EYT’DE BEKLENEN AÇIKLAMA: O tarihte Meclis’e geliyor... 2023 EYT ne zaman yasalaşacak? İlk emekli maaşı ne zaman yatacak?

İlk etapta şartları tamamlamış 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak. Diğer EYT'liler de şartları tamamladıkça emeklilik hakkına kavuşacak. EYT düzenlemesinin detayları duyurulduktan sonra gözler yasalaşacağı tarihe çevrilmişti. AK Parti'den konu hakkında açıklama geldi. Peki, EYT ne zaman Meclis'e gelecek? EYT ne zaman yasalaşacak? EYT'de ilk emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’DE BEKLENEN AÇIKLAMA: O tarihte Meclis’e geliyor... 2023 EYT ne zaman yasalaşacak? İlk emekli maaşı ne zaman yatacak?

EYT NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

EYT düzenlemesi Meclis'e gelecek ve tasarı yasalaştıktan sonra da başvurular başlayacak. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı EYT düzenlemesi önümüzdeki hafta (23-27 Ocak) Meclis'e gelecek.

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EYT’DE BEKLENEN AÇIKLAMA: O tarihte Meclis’e geliyor... 2023 EYT ne zaman yasalaşacak? İlk emekli maaşı ne zaman yatacak?

EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT ile ilgili yaptığı açıklamada, "EYT'yi Şubat'ta yasalaştırıp maaşların Mart ayında alınmasına yönelik takvimi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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EYT’DE BEKLENEN AÇIKLAMA: O tarihte Meclis’e geliyor... 2023 EYT ne zaman yasalaşacak? İlk emekli maaşı ne zaman yatacak?

EYT'yle ilgili sorulara yanıt veren Akbaşoğlu, çelişkili durum olmadığını, önlerinde bir takvim olduğunu belirterek, "2022 bütçesi Genel Kurul'da görüşüldü. Bir bütçe takvimi kendi içinde söz konusu oldu. Çalışma Bakanlığı'mız teknik çalışmayı kendi içerisinde bitirip, bu konuyla ilgili grubumuzla temas halinde oldu. Biz de milletvekillerimizle EYT'nin yasa teklifine dönüştürülmesi çalışmalarını başlattık. Bu noktada hiç kimsenin bir tereddüdü olmasın. En kısa sürede birinci gündemimiz EYT'nin yasalaştırılma sürecidir. Şubat ayında EYT'nin yasalaşacağına tanık olacağız. Martta da EYT'li kardeşlerimizin emekli maaşlarını almalarına hep beraber şahit olacağız. Planlamamız bu yöndedir ve herhangi bir farklılık asla söz konusu değildir" diye konuştu.

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EYT’DE BEKLENEN AÇIKLAMA: O tarihte Meclis’e geliyor... 2023 EYT ne zaman yasalaşacak? İlk emekli maaşı ne zaman yatacak?

İLK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

EYT düzenlemesinde teknik çalışma tamamlandı ve yasa tasarısı için metinler hazırlanıyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren EYT yasası için gözler artık Meclis'e çevrildi. EYT düzenlemesini içeren kanun teklifi Şubat ayı içerisinde Meclis'ten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. İlk emekli maaşları ise Mart ayında hesaplanmaya başlanacak.