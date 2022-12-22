Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’ndan sözleşmeli antrenör alımı müjdesi! İşte başvuru tarihi

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE ALTYAPI VAR"



Bakanlık olarak "çocuklar, gençler neredeyse biz oradayız" dediklerini dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Devletimizin sosyal boyutunu gençlerimize, kıymetli çocuklarımıza en yüksek standartlarda götürerek güçlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle Türkiye artık sporda destek veren, ön açan, teşvik eden, insan kaynağına en büyük yatırımı yapan ülkelerden biridir. Bu, gurur tablosudur, bu devrimdir. İşte bu salon, İstanbul Güngören'deki spor kompleksimiz. Havuzumuz var, antrenman salonlarımız var, gençlik merkezlerimiz var, kütüphanelerimiz var. Ve bu tesis gibi binlerce tesis. Ülkemizin en doğusundan en batısına her bir ilimizde, ilçelerimizde, köylerimizde altyapı var. Bu tesis de onlardan biri. Elbette tesis inşa etmek bu işin en başta gerekliliği ama yeterli değil. Bunu insan kaynağıyla desteklemek lazım. Bu süreçte sistemi sizlerle birlikte güçlendirmek, geliştirmek en büyük hedeflerimizden biri" şeklinde konuştu.