Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan flaş açıklama! Türkiye 2-3 branştan 51 branşta iddialı duruma geldi

Ankara Spor Salonu'nda antrenörlere seslenen Kasapoğlu, "Sizlerin misyonunuz sebebiyle hayati bir konumu var. Bu buluşmalar sizlerin birbirinizi tanıma anlamında da değerli. Türkiye, son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir devrim gerçekleşti. Eğitime, sağlığa, altyapıya, sanayiye, gençlik yatırımlarına ve spora bakın. Her anlamda devasa bir dönüşüm var. Tesislerimizde yetişen milyonlarca lisans sahibi sporcularımız, yıldızlarımız var. Büyükşehirlerden köylere kadar her yerde spor adına büyük bir dönüşümü görüyoruz. Bunun adı tesis devrimidir. Tesisleri insan kaynağıyla, sizin gibi özveri sahibi arkadaşlarla donatmadıktan sonra bir yere gidemeyiz." ifadelerini kullandı.

Sporun her kesim tarafından erişebilir olması gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Uluslararası organizasyonlardaki tarihi dereceler, başarılar, rekorlar var. Tokyo 2020'yi hep birlikte yaşadık. Sporcumuz dahi olmayan branşlarda artık herkesin örnek olarak gösterdiği performanslar sergiliyoruz. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Her birinin ardında emek, inanç, alın teri var. Bizler hep birlikte bir aile olarak bu başarıyı sürdürülebilir kılacağız." diye konuştu.