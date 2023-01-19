Seçim takvimi nasıl işleyecek? İşte 14 Mayıs’ın yol haritası

İşte meselenin özü burada!

Kanımca Erdoğan ve AK Parti kurmayları "Millet" deyince, 6'lı Masa'dan ciddi biçimde ayrışıyorlar ve bunu millete anlatabileceklerini düşünüyorlar.

Neden?

Çünkü 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi, bir millet ve lideri tarafından bastırılırken, Erdoğan'ın sarf ettiği sözler zihinlerde hala tazeliğini koruyor. Ne demişti Erdoğan?

"Milletin gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar hayatımda. Bundan sonra da zaten böyle bir şey tanımamız söz konusu değil!"

Önümüzdeki günlere...

Erdoğan'ın milletin bağrından çıkan ve milletle özdeşleşen karakteri üzerinden yaklaşılır,

Cumhurbaşkanı'nın siyasi hayatı boyunca vesayetle mücadeleyi ve büyük Türkiye dönüşümünü milletle başardığı gözetilir,

"AK Parti'yi millet kurdu" söyleminin, sosyopolitik derinliği hesaba katılırsa birçok ezberin daha başta bozulacağı söylenebilir.