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Seçim takvimi nasıl işleyecek? İşte 14 Mayıs'ın yol haritası

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 19.01.2023 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023
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Seçim takvimi nasıl işleyecek? İşte 14 Mayıs’ın yol haritası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Adnan Menderes'in 14 Mayıs 1950'de ''Yeter söz milletin'' diyerek sandıktan zaferle çıktığını hatırlatan Başkan Erdoğan, ''Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, 6'lı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına 'yeter' diyecektir'' dedi. Seçim kararı nasıl alınacak, süreç nasıl işleyecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı. Öte yandan A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi yazarı Tacettin Kutay önemli değerlendirmelerde bulundu. Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu’nun yazısındaki, “Her siyasetçi "millet" diyebilir. Ama bir siyasetçi vardır ki... "Millet için millete rağmen" doktrinini alt üst etmiş ve milleti, siyasetin merkezine oturtmuşsa o zaman "millet", 1 kelime ve 6 harften çok öte değer çizgisine geçer ve siyasetin varoluş odağına yerleşir. 14 Mayıs 2023'ü etkileyecek onlarca faktör sıralanabilir. Sadece "millet" eksenli analiz yapıldığında "sözde milletçiler" ile "özde ve özden milletçiler" farkı kolaylıkla fark edilir!” satırları da dikkat çekti.

14 Mayıs’ın yol haritası 14 MAYIS'IN YOL HARİTASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda seçim tarihi ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, "Sözü de kararı da geleceğini de tayin hakkını milletimize bırakmak istemeyen vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün (14 Mayıs'ta) 6'lı masa diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına yeter diyecektir." dedi. Peki 14 Mayıs'ın yol haritası nasıl olacak?

A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un aktardıkları:

"Türkiye'nin seçime gidebilmesi için 2 yol var. TBMM'nin bir seçim kararı alması gerekiyor. Ama bu olmazsa Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak 116. madde gereğince ülkeyi seçime götürebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ı işaret etmesinin bir nedeni var. Hem AK Parti hem Cumhur İttifakı'nın geneli istiyor ki bu konu Meclis'te tartışılsın mümkünse muhalefetin de desteğiyle birlikte uzlaşılmış şekilde 14 Mayıs'ta ülke seçime gitsin isteniyor.

Burada dikkat edilmesi gereken husus Meclis'teki sandalye sayısı, Meclis'in ülkeyi seçime götürebilmesi için 5'te 3 çoğunluğunun evet oyu vermesi gerekiyor. Bu da 360 sandalye sayısı anlamına geliyor. Cumhur İttifakı'nın 334 sandalye sayısı bulunuyor. Yani Meclis'te grubu bulunan CHP, İYİ Parti veya HDP'nin 14 Mayıs tarihine destek vermesi gerekiyor. Cumhur İttifakı, HDP ile yan yana yol yürümek istemiyor. CHP ve İYİ Parti ise 6 Nisan'dan sonraki bütün tarihlere kapı kapatıyor. Yani CHP ve İYİ Parti seçim için hayır oyu vereceğini bir nevi ilan ediyor.

Bu yaşanan durumlardan sonra gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmiş durumda. Ancak burada bir YSK takvimi var. Erdoğan seçimleri yenileme kararı vermesinden sonra 60 günlük bir süreç işleyecek. Bu noktada takvim ileri sarıldığında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bu kararın olma ihtimali var ve 9 Mart'ta bu karar Resmi Gazete'de yayımlanabilir. 14 Mayıs'ta seçim olabilmesi için mart aynının ilk 15 gününde bu kararın net şekilde alınması gerekiyor. Bunun devamında Türkiye seçime gidecek gibi görünüyor.

Bununla beraber YSK'nın kendi işleteceği bir takvim söz konusu olacak. 21 Mart itibariyle adaylık başvurularını almaya başlayabilir. Bununda 26 Mart Pazar günü son tarihi olacak. Çünkü burada 5 günlük bir süre tanınıyor. Devamında ise bireysel olarak bu yarışa girmek isteyen adaylar için 5 Nisan itibariyle bu noktada başvurularını yapabilecekler. Buradan hareketle 30 Nisan tarihi itibariyle kesin adaylar açıklanacak. Burada bir erken seçimden bahsedilmiyor, seçim tarihi öne alınıyor."

Akşam yazarı Tacettin Kutay'ın öne çıkan ifadeleri:

"Türkiye'de seçim talep edilen ve sevilen bir olgudur. Türkiye'de kendinizi siyasetin neresinde tanımladığınıza bağlı olarak seçime yönelik bir hissiyatınız olur. Seçim masraflı bir durumdur ama seçimi seven bir taraftayız ülke olarak. 14 Mayıs'a alınması elbette çok sembolik bir tarih. "Yeter söz milletindir" günüdür. O dönemden öncesi ve sonrasında yaşananlar milletimizin hafızalarında var.

Bu bir göbek bağı atma, Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandırma hadisesidir. 2023'te Türkiye'nin tam bağımsızlık seçimi olsun. Burada atılması gereken göbek bağlarımız var, bu da bunun remzi olsun."

Öte yandan 14 Mayıs tarih ile ilgili Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu da önemli bir yazı kaleme aldı. Okan Müderrisoğlu yazısında 14 Mayıs'ın hangi ittifaka yarayacağına dair ipuçları verdi.

İşte o yazından öne çıkanlar:

"14 Mayıs sembolizmi hangi ittifaka yarar?

14 Mayıs 1950, Türk demokrasi tarihinin dönüm noktasıdır. Hür ve serbest seçimlerin yapılabilirliği o günden bugüne Türk demokrasisinin teminatıdır.

Şimdi, yine bir 14 Mayıs gündemimiz var.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 1950'yi hatırlattığı dünkü AK Parti grup toplantısındaki "Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün 6'lı Masa'ya yanıt verecek" sözü, siyasi kulisleri hayli hareketlendirdi. Esasen Erdoğan, 14 Ocak günü Muğla'da halka hitap ederken de aynı yönde sinyal vermiş ve şöyle demişti:

"2023 seçimlerinde iradenize, oyunuza, sandığınıza sıkı sahip çıkmanızı istiyorum. Rahmetli Menderes'in 14 Mayıs 1950'de, 'Yeter, söz milletindir' diyerek açtığı yolu 2023'te, 'Yeter, söz de karar da milletindir' diyerek menziline beraber ulaştıracağız!"

Peki, "14 Mayıs tarihi hangi ittifaka avantaj sağlar?"

6'lı Masa'ya baktığınızda... Onlar diyor ki...

"Biz, Millet İttifakı'yız! 'Yeter söz milletindir' vurgusu elbette bize yarar!"

Hatta Masa taraftarları bir adım ileri giderek, "14 Mayıs'ta iktidar değişmişti. Şimdi yine neden olmasın?" hayali de kuruyorlar.

İlk bakışta, "Allah Allah" dedirten bu argümanlar, tarih boyunca "Millet" kavramının içini dolduramayan siyasi aktörlere, konjonktürel birlikteliklere sanıldığı gibi artı puan kazandırır mı?

İşte meselenin özü burada!

Kanımca Erdoğan ve AK Parti kurmayları "Millet" deyince, 6'lı Masa'dan ciddi biçimde ayrışıyorlar ve bunu millete anlatabileceklerini düşünüyorlar.

Neden?

Çünkü 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi, bir millet ve lideri tarafından bastırılırken, Erdoğan'ın sarf ettiği sözler zihinlerde hala tazeliğini koruyor. Ne demişti Erdoğan?

"Milletin gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar hayatımda. Bundan sonra da zaten böyle bir şey tanımamız söz konusu değil!"

Önümüzdeki günlere...

Erdoğan'ın milletin bağrından çıkan ve milletle özdeşleşen karakteri üzerinden yaklaşılır,

Cumhurbaşkanı'nın siyasi hayatı boyunca vesayetle mücadeleyi ve büyük Türkiye dönüşümünü milletle başardığı gözetilir,

"AK Parti'yi millet kurdu" söyleminin, sosyopolitik derinliği hesaba katılırsa birçok ezberin daha başta bozulacağı söylenebilir.

Evet...

Her siyasetçi "millet" diyebilir

Ama bir siyasetçi vardır ki...

"Millet için millete rağmen" doktrinini alt üst etmiş ve milleti, siyasetin merkezine oturtmuşsa o zaman "millet", 1 kelime ve 6 harften çok öte değer çizgisine geçer ve siyasetin varoluş odağına yerleşir.

14 Mayıs 2023'ü etkileyecek onlarca faktör sıralanabilir. Sadece "millet" eksenli analiz yapıldığında "sözde milletçiler" ile "özde ve özden milletçiler" farkı kolaylıkla fark edilir!"

Okan Müderrisoğlu'nun yazısındaki, "Her siyasetçi "millet" diyebilir. Ama bir siyasetçi vardır ki... "Millet için millete rağmen" doktrinini alt üst etmiş ve milleti, siyasetin merkezine oturtmuşsa o zaman "millet", 1 kelime ve 6 harften çok öte değer çizgisine geçer ve siyasetin varoluş odağına yerleşir. 14 Mayıs 2023'ü etkileyecek onlarca faktör sıralanabilir. Sadece "millet" eksenli analiz yapıldığında "sözde milletçiler" ile "özde ve özden milletçiler" farkı kolaylıkla fark edilir!" satırlar dikkat çekti.

14 MAYIS NE İFADE EDİYOR?

Başkan Erdoğan'ın '73 yıl sonra' diyerek işaret ettiği 14 Mayıs tarihi Türk siyaseti açısından önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. 14 Mayıs 1950 yılında yapılan seçimler neden önemli?

14 MAYIS 1950 SEÇİMLERİ

DEMOKRAT PARTİ "YETER! SÖZ MİLLETİNDİR" SLOGANI İLE YOLA ÇIKTI

İLK KEZ "GİZLİ OY, AÇIK TASNİF" YÖNTEMİ KULLANILDI

TÜRKİYE'NİN İLK DEMOKRATİK SEÇİMİ OLARAK KABUL EDİLİYOR

SEÇİMDE LİSTE USULÜ ÇOĞUNLUK SİSTEMİ KULLANILDI

DP

YÜZDE 55 OY ORANI

416 MİLLETVEKİLİ

TBMM'DE YÜZDE 85 TEMSİL

CHP

YÜZDE 40 OY ORANI

69 MİLLETVEKİLİ

TBMM'DE YÜZDE 14 TEMSİL

SEÇİM SONRASI

DP'NİN KAZANMASIYLA CHP'NİN TEK PARTİ DÖNEMİ SONA ERDİ

CHP 27 YILLIK İKTİDARINI KAYBETTİ

22 MAYIS 1950'DE CELAL BAYAR TÜRKİYE'NİN ÜÇÜNCÜ CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ

AYNI GÜN ADNAN MENDERES BAŞKANLIĞINDAKİ İLK DP HÜKÜMETİ KURULDU

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Başkan Erdoğan’dan seçim tarihi mesajı: 14 Mayıs BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SEÇİM TARİHİ MESAJI: 14 MAYIS

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