Seçim takvimi nasıl işleyecek? İşte 14 Mayıs'ın yol haritası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Adnan Menderes'in 14 Mayıs 1950'de ''Yeter söz milletin'' diyerek sandıktan zaferle çıktığını hatırlatan Başkan Erdoğan, ''Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, 6'lı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına 'yeter' diyecektir'' dedi. Seçim kararı nasıl alınacak, süreç nasıl işleyecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı. Öte yandan A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi yazarı Tacettin Kutay önemli değerlendirmelerde bulundu. Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu’nun yazısındaki, “Her siyasetçi "millet" diyebilir. Ama bir siyasetçi vardır ki... "Millet için millete rağmen" doktrinini alt üst etmiş ve milleti, siyasetin merkezine oturtmuşsa o zaman "millet", 1 kelime ve 6 harften çok öte değer çizgisine geçer ve siyasetin varoluş odağına yerleşir. 14 Mayıs 2023'ü etkileyecek onlarca faktör sıralanabilir. Sadece "millet" eksenli analiz yapıldığında "sözde milletçiler" ile "özde ve özden milletçiler" farkı kolaylıkla fark edilir!” satırlar dikkat çekti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN