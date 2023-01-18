Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak? 2023 seçim tarihi belli oldu mu? Başkan Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması
2023 seçim tarihi ne zaman sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. AK Parti Grup Toplantısı sırasında Başkan Erdoğan seçim tarihini netleştirdi. 2023 seçim tarihi ile ilgili 14 Mayıs'ı işaret eden Başkan Erdoğan, "Millet 73 yıl sonra aynı gün 6'lı masaya yanıt verecek" şeklinde konuştu. Peki Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak? 2023 seçim tarihi belli oldu mu?
Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak sorusunun cevabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Seçim tarihi ile ilgili sorulara yanıt veren Başkan Erdoğan, Demokrat Parti'nin CHP'nin tek parti dönemini sona erdirdiği 14 Mayıs 1950 seçimlerine işaret ederek "Millet 73 yıl sonra aynı gün 6'lı masaya yanıt verecek" ifadelerini kullandı. Peki seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak? 2023 seçim tarihi belli oldu mu? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...
2023 SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı sırasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. "Seçim hangi tarihte yapılacak" sorusuna anlamlı bir yanıt veren Başkan Erdoğan 14 Mayıs'ı işaret ederek "Millet 73 yıl sonra aynı gün 6'lı masaya yanıt verecek" ifadelerini kullandı.
14 MAYIS MESAJI
14 Mayıs 1950 seçimiyle birlikte Demokrat Parti iktidara gelerek CHP'nin tek parti dönemini sona erdirmişti. Başkan Erdoğan bu anlamlı tarihe dikkat çekerek, "Rahmetli Menderes 14 Mayıs'ta 'Yeter söz milletin' diyerek sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştır. Aynı şekilde Rahmetli Özal, darbenin gölgesinde girdiği seçimde önemli bir başarı kazanmıştır.
Biz de 'Artık hiçbir şey eskisi olmayacak' diyerek hükümete gelmiştik. Şimdi de 'Söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek milletin desteğine talibiz." şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan sözlerinin devamında şu şekilde konuştu:
"Sözü de kararı da geleceğini de tayin hakkını milletimize bırakmak istemeyen vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün 6'lı masa diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına yeter diyecektir. Muhalefetin vaadi milletin karşısına bir aday çıkarmak ancak onu görünürde 6, gerisindekileri de hesaba katarsanız en az 10 kişiyle yönetmektir. Kukla bir cumhurbaşkanı üzerinden ülkeyi idare etmek istiyorlar. Bunlar gel deyince gelecek git deyince gidecek başkanlara alışmışlar. Seçmenlerin de istedikleri vizyonu, programı, çapı belli olmayan meçhul adaya kim olduğunu bilmeden tıpış tıpış sandığa giderek oy vermeleridir. Bunlar da her hafta bir yenisini sergiledikleri kavgalarıyla milletimize bir çeşit siyasi dejavu yaşatıyor, eskiden bu işlerin nasıl yürüdüğünü hatırlatıyorlar."
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