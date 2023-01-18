Başkan Erdoğan’ın 14 Mayıs mesajı ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber değerlendirdi
Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda seçim tarihi ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, “Sözü de kararı da geleceğini de tayin hakkını milletimize bırakmak istemeyen vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün (14 Mayıs’ta) 6'lı masa diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına yeter diyecektir.” dedi. Başkan Erdoğan’ın açıklamaları ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi yazarları Bülent Erandaç ve Ekrem Kızıltaş değerlendirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda seçim tarihi ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, "Sözü de kararı da geleceğini de tayin hakkını milletimize bırakmak istemeyen vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün (14 Mayıs'ta) 6'lı masa diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına yeter diyecektir." dedi. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi yazarları Bülent Erandaç ve Ekrem Kızıltaş değerlendirdi.
İşte o açıklamalardan satır başları;
DOĞRUDAN CEVAP VERDİ
Ekrem Kızıltaş: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantılarında verilen mesajlar hep önemliydi ama bugünkü konuşma son günlerde tartışılan konular hakkında hattını çizmek oldu. Ana muhalefet partisi genel başkanı o ülkenin ürettiği yerli ve milli silahların TSK'ya teslimi sırasında komutanların başkomutanı alkışlamasını eleştiriyor. O komutanlar için ağza alınmayacak bir takım yakıştırmalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buna doğrudan cevap vermesi son derecek gerekliydi ve altını çizerek cevap vermesi son derece güzeldi.
BAYKAR AÇIKLAMALARI
Özdemir Bayraktar'ın 2000'li yıllarda başlattığı ve dışarıdan bakanların tamamının 'Devlet tarafından kollanıyor' diyerek değerlendirdikleri Baykar'ın yürüttüğü faaliyetleri yaparken hak ettikleri teşvikleri bile almadıklarını kredi bile çekmeden tamamen kendi öz kaynakları ile yürüttükleri bir kez daha ortaya kondu. Özdemir Bayraktar ve çocuklarının ne tür fedakarlıklar yaptıklarını gördük. Bunun yanında bazı kişiler HDP'yi memnum etmek için söylediği sözlerin gerçeğini gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı firmaların ismini vererek Baykar'ın yalnız olmadığını toplamda bazıları kamunun olmak üzere 8 şirketin benzer faaliyetler yürüttüğünü gördük.
Herkesin merakla beklediği seçim konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar yaptı. Devlet Bahçeli bilindiği gibi 'mayıs ayı içinde bu işi bitirelim' mesajı vermişti. Teknik olarak bakarsak 14 Mayıs en uygun tarih olarak görünüyor. Malum seçim kanunu değişikliği dolayısıyla 6 Nisan'dan önce seçim olması mümkün değil. Nisan ayının son haftası Ramazan Bayramı'na denk geliyor. Bunun dışında 28 Haziran Kurban Bayramı var. Bunun öncesinde Hac dönemi başlayacak ve neredeyse 100 bin inşamız kutsal topraklar olacak. Bu işin bir yönü.
18 Haziran tarihi okulların tatilinden hemen sonrasına denk geliyor. Aynı zamanda sınav takvimi söz konusu. Bir de pandemi noktasında 2-3 yıldır tatil yapmak için sıkıntı yaşayan insanlarımızın tatile gitme arzusu olabilir. Mümkün olduğunca çok sayıda insan ile yapılması istenen seçim açısından bizi eninde sonunda mayıs ayına itiyor. VE burada 14 Mayıs tarihi öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Demokrat Parti'nin iktidara geldiği 14 Mayıs 1950'yi hatırlatması orada uzun yıllar çile çeken milletimizin 'Yeter Söz Milletin' sloganının ardına düşerek hakikaten bu ülkeye demokrasiyi hakim kılmasını hatırlatarak bunu işaret etti. Muhalefet yapıyorum diyerek memleket meseleleri ile tek kelime etmeden güya üzerinde ittifak edebilecekleri konu ararken her toplantı sonrasındaki aralarındaki uçurum derinleşen ve zerre kadar ümit vermeyen bir muhalefet var.
Bülent Erandaç: Bu günlerle o günleri mukayese ettiğimiz zaman şu andaki 6'lı masanın ızdırabını, perişanlığını, darmadağınık haline görünce Türkiye için çok yazık demek lazım.
TARİHİ KONUŞMALARINDAN BİRİSİ
Doğrudan doğruya çok güzel açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanımızı son 20 yılda içeride ve dışarıda konuşmalarını dinledik. Konuşmaları bu kadar candan bu kadar millete açık içini dökerek gerçekleri açıklayarak yaptığı tarihi konuşmalarından birisi. Bir manifesto. Ve tarihin güzel sayfalarında yerini alacak bir konuşma.
Özellikle içten alarak dışa, dıştan alarak yatırımlara, yatırımlardan alarak Türkiye Yüzyılı'na yönelik yaptığı açıklamalar bit bütünsellik bir güzellik bir hedef getiriyor. Evet 14 Mayıs'ta seçim olacak. Zaten 14 Mayıs çok uzun zamandır konuşuluyor.
"SON RAKAMLARA GÖRE YÜZDE 56-57 OYA SAHİP"
14 Mayıs ikinci turu da içine koyarsak ki olmayacak. Cumhurbaşkanımızı şu anda son rakamlara göre yüzde 56-57 civarında bir oya sahip. Böyle bir imkanları olmayacak ama ikinci turu da içine koyarsak çok tarihi iki tarih arasında hür seçim gerçekleşecek.
14 MAYIS ÖNEMİ
Rahmetli Menderes, İsmet Paşa'nın tek parti diktatörlüğünü yıkmış bir isimdi. Demokrasi şehidi. 28'i de 15 gün sonra olacak. 28 Mayıs gecesi Fatih Sultan Mehmet son akşam namazını kılarken 1 gün sonra İstanbul'un surlarına Osmanlı Türk bayrakları dikilecekti. Yani o kadar önemli o kadar güzel tarihi günler içinde bu seçim gerçekleşecek ki Türk tarihinde yepyeni bir sayfa açacak. Bu sadece bir cumhurbaşkanlığı seçimi değil Türkiye'nin geleceği yüzyıllık geleceği.
"6'LI MASANIN ONLARDAN HİÇBİR FARKI YOK"
Marshall, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD Dışişleri Bakanı fonlarla Türkiye'yi Batı kampına alarak yardım ettiler. Dediler ki siz uçak yapmayın o zaman da Nuri Demirağ uçak fabrikaları dünyaya uçak satıyordu. O zamanda mühimmat üretiyorlardı siz tarım ülkesisiniz fabrikayı çeviren İsmet Paşa'nın Cumhurbaşkanlığı döneminde Marshall yardımları alarak uçak sanayii marangoz fabrikaları yani bugün 6'lı masa geldiği anda onlardan hiçbir farkı yok.
"CHP'NİN RUHU BU"
Maziden atiye CHP'nin ruhu bu. CHP'nin kodları bu. Bu 6'lı masa bir derin ABD, Avrupa projesidir. Bir Atlantik projesidir. Biden'ın trenlerinin vagonlarıdır bunlar.
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