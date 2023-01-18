Başkan Erdoğan’ın 14 Mayıs mesajı ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber değerlendirdi

BAYKAR AÇIKLAMALARI

Özdemir Bayraktar'ın 2000'li yıllarda başlattığı ve dışarıdan bakanların tamamının 'Devlet tarafından kollanıyor' diyerek değerlendirdikleri Baykar'ın yürüttüğü faaliyetleri yaparken hak ettikleri teşvikleri bile almadıklarını kredi bile çekmeden tamamen kendi öz kaynakları ile yürüttükleri bir kez daha ortaya kondu. Özdemir Bayraktar ve çocuklarının ne tür fedakarlıklar yaptıklarını gördük. Bunun yanında bazı kişiler HDP'yi memnum etmek için söylediği sözlerin gerçeğini gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı firmaların ismini vererek Baykar'ın yalnız olmadığını toplamda bazıları kamunun olmak üzere 8 şirketin benzer faaliyetler yürüttüğünü gördük.

Herkesin merakla beklediği seçim konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar yaptı. Devlet Bahçeli bilindiği gibi 'mayıs ayı içinde bu işi bitirelim' mesajı vermişti. Teknik olarak bakarsak 14 Mayıs en uygun tarih olarak görünüyor. Malum seçim kanunu değişikliği dolayısıyla 6 Nisan'dan önce seçim olması mümkün değil. Nisan ayının son haftası Ramazan Bayramı'na denk geliyor. Bunun dışında 28 Haziran Kurban Bayramı var. Bunun öncesinde Hac dönemi başlayacak ve neredeyse 100 bin inşamız kutsal topraklar olacak. Bu işin bir yönü.