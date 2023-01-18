18 Ocak 2023, Çarşamba
EYT sonrası kritik detay netleşti! Staj sigorta başlangıç sayılacak mı? 1999 - 2000 - 2001 sigorta girişliler dikkat! Staj, çıraklık, stajyer statüsü...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yasal düzenleme Meclis'e gelecek. Yasanın detayları Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında prim ve gün sayısı aranan şartlar arasında yer alırken, yaş şartı aranmayacak. Düzenlemenin içinde yer alacak maddeler merak ediliyor. "Kimler nasıl emekli olacak? Eksikleri olanlar nasıl tamamlayacak? 1999 sonrası için bir plan var mı? Staj sigorta başlangıcı sayılacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, EYT ile emeklilik için merak edilenler!
Giriş Tarihi: 18.01.2023 19:35
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