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Haberler Galeri EYT sonrası kritik detay netleşti! Staj sigorta başlangıç sayılacak mı? 1999 - 2000 - 2001 sigorta girişliler dikkat! Staj, çıraklık, stajyer statüsü...

EYT sonrası kritik detay netleşti! Staj sigorta başlangıç sayılacak mı? 1999 - 2000 - 2001 sigorta girişliler dikkat! Staj, çıraklık, stajyer statüsü...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yasal düzenleme Meclis'e gelecek. Yasanın detayları Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında prim ve gün sayısı aranan şartlar arasında yer alırken, yaş şartı aranmayacak. Düzenlemenin içinde yer alacak maddeler merak ediliyor. "Kimler nasıl emekli olacak? Eksikleri olanlar nasıl tamamlayacak? 1999 sonrası için bir plan var mı? Staj sigorta başlangıcı sayılacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, EYT ile emeklilik için merak edilenler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2023 19:35
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EYT sonrası kritik detay netleşti! Staj sigorta başlangıç sayılacak mı? 1999 - 2000 - 2001 sigorta girişliler dikkat! Staj, çıraklık, stajyer statüsü...

SON DAKİKA HABERİ! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde artık son aşamaya gelindi. Yasal düzenlemenin bu ay sonunda Meclis'e gelmesi bekleniyor. Tasarı yasalaştıktan sonra başvurular alınmaya başlayacak. Bu aşamada yaş şartı aranmadan emekli olma imkanı tanınacak. EYT'liler süreçle ilgili detayları merak ediyor. İşte EYT düzenlemesi için son gelişmeler!

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EYT sonrası kritik detay netleşti! Staj sigorta başlangıç sayılacak mı? 1999 - 2000 - 2001 sigorta girişliler dikkat! Staj, çıraklık, stajyer statüsü...

*Kimler yasal düzenlemenin kapsamına girecek?

8 Eylül 1999 öncesinde bir sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olmuş çalışmaya başlamış ve primi yatırılmış tüm vatandaşlar Emeklilikte Yaşa takılanlar (EYT) kapsamına giriyor. Burada EYT'li olmak için tek şart 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup prim yatırmış olmak. Primlerin geçerli olması için fiili çalışma şartı da bulunuyor. Bu tarihten önce sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar için 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan yasa ile yaş şartı getirildi. Dolayısıyla bu tarihten önce sigortalı olan herkes yaş şartına takılarak emekliliğini geciktirdi. Yasa bu sorunu çözecek ve yaş sınırı olmadan her EYT'li emekli olacak.

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EYT sonrası kritik detay netleşti! Staj sigorta başlangıç sayılacak mı? 1999 - 2000 - 2001 sigorta girişliler dikkat! Staj, çıraklık, stajyer statüsü...

*EYT'lilerde emeklilik için hangi şartlar gerekiyor?

EYT yasasından yararlanacaklar için yaş sınırı kaldırıldı. Ancak 8 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı olmamasına rağmen prim ve yıl şartı vardı. Bu tarihten önceki yasal döneme dönüldüğünde SSK'lılar için kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıl şartı ve 5000 gün prim biriktirmek zorunluluğu bulunuyor. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda ise kadınlarda 7200 (20 yıl) erkeklerde ise 9000 (25 yıl) gün şartları bulunuyor. Dolayısıyla EYT'lilerden bu şartları yerine getirmiş olanlar yeni düzenlemeden yararlanabilecek.

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EYT sonrası kritik detay netleşti! Staj sigorta başlangıç sayılacak mı? 1999 - 2000 - 2001 sigorta girişliler dikkat! Staj, çıraklık, stajyer statüsü...

*Bağ-Kur primlerinin düşürülmesi gündemde mi?

8 Eylül 1999 öncesinde olduğu gibi şu anda da Bağ-Kur'lular için prim şartları kadınlarda 7200 erkeklerde 9000 gün olarak uygulanıyor. Bu şartlar Emekli Sandığı'nda da aynı. Kurumlar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleşmesine rağmen şartlar eşitlenmedi. Bu konuda Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in 'eşitlenmesiyle' ilgili açıklamaları olmuştu. Ancak şu anda bir netlik bulunmuyor. 1999 sonrasında SSK primleri 7 bin ve 2008 sonrası için ise 7200 güne çıkartıldı. Bu noktada 9 bin günün 7200 gün ile eşitlenmesi mümkün olabilir. Ancak 5000 güne indirilmesi ile ilgili yasanın içinde bir madde bulunması gerekiyor. Bu da Meclis aşamasında netlik kazanacak.

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EYT sonrası kritik detay netleşti! Staj sigorta başlangıç sayılacak mı? 1999 - 2000 - 2001 sigorta girişliler dikkat! Staj, çıraklık, stajyer statüsü...

*Bağkur tescili olmayanlar ne yapacak?

Daha önce vergi mükellefi olup Bağ-Kur kaydı olmayanlar için geçmişe dönük bir borçlanma ve tescil işlemi bulunmuyor. Dolayısıyla bu günler emeklilik hesabında kullanılmıyor. Bunun için yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor.

*İlk etapta emekli olacak 2 milyon 250 bin kişi kimlerden oluşuyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Vedat Bilgin yasa çıktığında ve yaş şartı kaldırıldığında hemen emekli olacakların sayısını 2 milyon 250 bin kişi olarak açıkladı. Bu sigortalılar prim ve yıl sayılarını doldurmuş kişilerden oluşuyor. Yani SSK'lılar için en az 5000 günü olan kadınsa 20 yıl( Bu süre doldu) erkek ise 25 yılını tamamlamış kişiler hemen emekli olacak 2 milyon 250 bin kişinin içinde bulunuyor. Yine Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için de 7200 gün ve 9 bin gün şartlarını tamamlamış olanlar da bu grupta yer alıyor. Aralık ayında borçlanma için başvuran çok sayıda EYT'li de primlerini tamamlıyor. Bu EYT'liler de ilk emekli olacak vatandaşlyar arasına katıldığında sayı daha da artacak.