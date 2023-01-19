19 Ocak 2023, Perşembe
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EYT maaş hesaplaması nasıl yapılır? İlk maaşlar ne zaman ödenecek, kim ne kadar alacak?
Milyonlarca EYT'li ve diğer emekliler 2023 yılında ne kadar maaş alacağını merak ediyor. SGK maaş hesaplama sistemini açtı. Peki EYT maaş hesaplaması nasıl yapılır? İlk maaşlar ne zaman ödenecek, kim ne kadar alacak? Merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan SGK uzmanı Ali Duman verdi.