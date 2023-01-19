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EYT maaş hesaplaması nasıl yapılır? İlk maaşlar ne zaman ödenecek, kim ne kadar alacak?

A Haber
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Giriş: 19.01.2023 15:55
Milyonlarca EYT'li ve diğer emekliler 2023 yılında ne kadar maaş alacağını merak ediyor. SGK maaş hesaplama sistemini açtı. Peki EYT maaş hesaplaması nasıl yapılır? İlk maaşlar ne zaman ödenecek, kim ne kadar alacak? Merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan SGK uzmanı Ali Duman verdi.
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EYT maaş hesaplaması nasıl yapılır?
EYT maaş hesaplaması nasıl yapılır?
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