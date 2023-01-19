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Haberler Galeri EYT ne zaman Meclis'e gelir? EYT yasası ne zaman çıkar? Faruk Erdem A Haber’de maaş ve ikramiye için net tarih verdi: O MÜJDEYİ de…

EYT ne zaman Meclis'e gelir? EYT yasası ne zaman çıkar? Faruk Erdem A Haber’de maaş ve ikramiye için net tarih verdi: O MÜJDEYİ de…

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yasal düzenleme Meclis'e ne zaman gelecek? EYT'liler ikramiyelerini ne zaman alacak? EYT'de kıdem tazminatı ve izin parası nasıl hesaplanacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 19.01.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 10:07
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EYT ne zaman Meclis’e gelir? EYT yasası ne zaman çıkar? A Haber’de maaş ve ikramiye için net tarih verdi: O MÜJDEYİ de…

EYT düzenlemesinde artık son aşamaya gelindi. Yasal düzenlemenin Meclis'e ne zaman geleceği merak ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT ne zaman Meclis’e gelir? EYT yasası ne zaman çıkar? A Haber’de maaş ve ikramiye için net tarih verdi: O MÜJDEYİ de…

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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EYT ne zaman Meclis’e gelir? EYT yasası ne zaman çıkar? A Haber’de maaş ve ikramiye için net tarih verdi: O MÜJDEYİ de…

TAKVİM İŞLİYOR

Bir takvim işliyor. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında belirlenmiş bir takvim işliyor. 3600 ek gösterge, sözleşmeliler, EYT arada da iki tane emekli zammı ve iki tane de Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı vardı onları söylemiyorum yani yasal düzenlemelerle ilgili ki memurların ve emeklilerin zamları ile ilgili yasal düzenleme yaptı Meclis bu arada anayasa değişiklikleri başka konular işte şimdi seçimle ilgili konular dolayısıyla Meclis'in takvimine uygun bir düzen gidiyor.

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EYT ne zaman Meclis’e gelir? EYT yasası ne zaman çıkar? A Haber’de maaş ve ikramiye için net tarih verdi: O MÜJDEYİ de…

MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

Söylentilere ben çok dikkat etmiyorum. Her şey sürecinde ilerliyor. Burada 1-2 haftalık gecikme oldu benim beklentim şöyle ayın 15'inde gelir Meclis'e ve sonuna doğru çıkar diye düşünüyordum ama öyle gözüküyor ki önümüzdeki hafta ben Meclis'e gelebileceğini düşünüyorum. Ondan sonra orada bir teknik çalışma olacak. Ondan sonra da komisyon aşaması ve genel kurul olacak.

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EYT ne zaman Meclis’e gelir? EYT yasası ne zaman çıkar? A Haber’de maaş ve ikramiye için net tarih verdi: O MÜJDEYİ de…

HAZIRLIK VAR

Bu arada birçok talep olduğu için belki milletvekilleri bununla ilgili hazırlık da yapıyorlar. Bir yandan Bakanlık teknik çalışmasıyla taslağı hazırladı ama bir yandan da milletvekillerinin çalışmaları var. Netice itibariyle bir katkıda bulunacaklar. Sözleşmeliler var Bağkur'luların prim düşümü var kısmi emeklilik var. Herkesten bir talep geliyor. Dolayısıyla milletvekillerinin de hazırlığı var.