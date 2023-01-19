HaberlerGaleriEYT ne zaman Meclis'e gelir? EYT yasası ne zaman çıkar? Faruk Erdem A Haber’de maaş ve ikramiye için net tarih verdi: O MÜJDEYİ de…
EYT ne zaman Meclis'e gelir? EYT yasası ne zaman çıkar? Faruk Erdem A Haber’de maaş ve ikramiye için net tarih verdi: O MÜJDEYİ de…
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yasal düzenleme Meclis'e ne zaman gelecek? EYT'liler ikramiyelerini ne zaman alacak? EYT'de kıdem tazminatı ve izin parası nasıl hesaplanacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.