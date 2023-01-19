EYT ne zaman Meclis'e gelir? EYT yasası ne zaman çıkar? Faruk Erdem A Haber’de maaş ve ikramiye için net tarih verdi: O MÜJDEYİ de…

TAKVİM İŞLİYOR

Bir takvim işliyor. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında belirlenmiş bir takvim işliyor. 3600 ek gösterge, sözleşmeliler, EYT arada da iki tane emekli zammı ve iki tane de Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı vardı onları söylemiyorum yani yasal düzenlemelerle ilgili ki memurların ve emeklilerin zamları ile ilgili yasal düzenleme yaptı Meclis bu arada anayasa değişiklikleri başka konular işte şimdi seçimle ilgili konular dolayısıyla Meclis'in takvimine uygun bir düzen gidiyor.