HaberlerGaleriEYT'LİYE DEVLET GARANTİLİ TAZMİNATIN YOLU | 29 MİLYON TL'lik DESTEK! 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vade...
EYT'LİYE DEVLET GARANTİLİ TAZMİNATIN YOLU | 29 MİLYON TL'lik DESTEK! 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vade...
EYT düzenlemesi ile birlikte ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye erken emeklilik hakkı doğuyor. Emeklilik işlemlerinin yapılabilmesi için vatandaşların ilk olarak işten ayrılması gerekmekte. Emeklilik gerekçesiyle feshedilen iş sözleşmesi beraberinde kıdem tazminatı hakkını getiriyor. Hükümet yeni paketle EYT'lilere 25 milyar liralık kefaleti olan 34 milyar liralık tazminat desteği verecek. İşte EYT Destek Paketi ile ilgili detaylar...