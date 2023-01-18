EYT'LİYE DEVLET GARANTİLİ TAZMİNATIN YOLU | 29 MİLYON TL'lik DESTEK! 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vade...

Bu yüzden EYT'den emekli olacak her çalışan sigortalıya tazminat ödenecek. Bu tazminatların ödenebilmesi için hükümet 25 milyar liralık kefalet desteği olan 34 milyar liralık bir paket hazırladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati paket ile ilgili detayları paylaştı. EYT'lilere verilmek için hazırlanan bu paralar onların kıdem tazminatlarında kullanılacak.