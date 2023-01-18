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EYT'LİYE DEVLET GARANTİLİ TAZMİNATIN YOLU | 29 MİLYON TL'lik DESTEK! 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vade...

EYT düzenlemesi ile birlikte ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye erken emeklilik hakkı doğuyor. Emeklilik işlemlerinin yapılabilmesi için vatandaşların ilk olarak işten ayrılması gerekmekte. Emeklilik gerekçesiyle feshedilen iş sözleşmesi beraberinde kıdem tazminatı hakkını getiriyor. Hükümet yeni paketle EYT'lilere 25 milyar liralık kefaleti olan 34 milyar liralık tazminat desteği verecek. İşte EYT Destek Paketi ile ilgili detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2023 14:32 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 14:35
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EYT’LİYE DEVLET GARANTİLİ TAZMİNATIN YOLU | 29 MİLYON TL’lik DESTEK! 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vade... EYT destek paketi

Milyonlarca EYT'li emekli olabilmek için işten ayrılarak kıdem tazminatı alacak. EYT'lilerin yüzde 80'inden fazlası bir işte çalışmakta. Emeklilik gerekçesi ile işten ayrılan EYT'lilere kıdem tazminatı hakkı da doğacak. hükümet 25 milyar liralık kefalet desteği olan 34 milyar liralık bir paket hazırladı. Kredi başvurusunda bulunan firmalara 36 ay vadeli, 6 ay geri ödemesiz kredinin yolu açılacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem devlet garantili tazminatın detaylarını anlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’LİYE DEVLET GARANTİLİ TAZMİNATIN YOLU | 29 MİLYON TL’lik DESTEK! 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vade... EYT destek paketi

DEVLET GARANTİLİ TAZMİNAT

Milyonlarca EYT'li için emeklilik günleri yaklaşıyor. İlk etapta 2 milyon 250 bin EYT'li emeklilik hakkı alacak. Bu aşamadan sonra şartları tamamlayanlar da sırayla yaş şartı olmadan emeklilik hakkı kazanacak.

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EYT’LİYE DEVLET GARANTİLİ TAZMİNATIN YOLU | 29 MİLYON TL’lik DESTEK! 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vade... EYT destek paketi

EYT'lilerin yüzde 80'inden fazlası bir işte çalışmaya devam ediyor. Bu yüzden onlar için kıdem tazminatı hakkı da doğacak. Bu tazminatları ise devlet ödeyecek. Peki nasıl? İşte cevabı...

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EYT’LİYE DEVLET GARANTİLİ TAZMİNATIN YOLU | 29 MİLYON TL’lik DESTEK! 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vade... EYT destek paketi

Emeklilik işlemleri yapabilmek için çalışanların çıkış belgesi alması gerekiyor. Bunun için de işyerlerine emeklilik için ayrılacaklarına dair bir dilekçe yazmaları gerekiyor. Bu çıkış belgesini alan her EYT'li eğer son işyerinde en az 1 yıldır çalışıyorsa kıdem tazminatını da kazanıyor.

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EYT’LİYE DEVLET GARANTİLİ TAZMİNATIN YOLU | 29 MİLYON TL’lik DESTEK! 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vade... EYT destek paketi

Bu yüzden EYT'den emekli olacak her çalışan sigortalıya tazminat ödenecek. Bu tazminatların ödenebilmesi için hükümet 25 milyar liralık kefalet desteği olan 34 milyar liralık bir paket hazırladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati paket ile ilgili detayları paylaştı. EYT'lilere verilmek için hazırlanan bu paralar onların kıdem tazminatlarında kullanılacak.