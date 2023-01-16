16 Ocak 2023, Pazartesi
Sözleşmeliye Kadro ne zaman yasalaşacak? Sözleşmeli çalışanlar hangi tarihte kadroya geçecek? Şartları neler? Hangi meslek grupları dahil edildi?
Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Sözleşmeli çalışanların gözleri Resmi Gazete'ye çevrilirken bir yandan da detaylar araştırılıyor. 28 Kasım 2022 tarihinden önce sözleşmeli olarak çalışmaya başlayanların herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan memur kadrosuna geçeceği açıklanmıştı. Peki sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak? Sözleşmeli çalışanlar hangi tarihte kadroya geçecek?
Giriş Tarihi: 16.01.2023 13:35 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 13:35
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