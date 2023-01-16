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Sözleşmeliye Kadro ne zaman yasalaşacak? Sözleşmeli çalışanlar hangi tarihte kadroya geçecek? Şartları neler? Hangi meslek grupları dahil edildi?

Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Sözleşmeli çalışanların gözleri Resmi Gazete'ye çevrilirken bir yandan da detaylar araştırılıyor. 28 Kasım 2022 tarihinden önce sözleşmeli olarak çalışmaya başlayanların herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan memur kadrosuna geçeceği açıklanmıştı. Peki sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak? Sözleşmeli çalışanlar hangi tarihte kadroya geçecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2023 13:35 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 13:35
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Sözleşmeliye Kadro ne zaman yasalaşacak? Sözleşmeli çalışanlar hangi tarihte kadroya geçecek? Şartları neler? Hangi meslek grupları dahil edildi?

Sözleşmeli çalışanların ne zaman kadroya geçeceği arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Kanun teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulduğu açıklandı. ssağlık personeli, din görevlisi, belediye çalışanları gibi kadro bekleyen binlerce kişi düzenlemesinin Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacağını öğrenmeye çalışıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sözleşmeliye Kadro ne zaman yasalaşacak? Sözleşmeli çalışanlar hangi tarihte kadroya geçecek? Şartları neler? Hangi meslek grupları dahil edildi?

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sözleşmeli personele kadro düzenlemesinin, 28 Kasım 2022'den önce işe başlayanları kapsadığını belirtti. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

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Sözleşmeliye Kadro ne zaman yasalaşacak? Sözleşmeli çalışanlar hangi tarihte kadroya geçecek? Şartları neler? Hangi meslek grupları dahil edildi?

"Kamu personeline sözleşmeli olarak çalışanlar müracaat ettikleri halde atamaları gerçekleştirilecektir. Kanun teklifini biraz önce TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Cumhur İttifakı olarak genel taslağı kanun haline getirmek için görevi yerine getirmiş olduk. İlgili komisyonlara havale edilecek, komisyonlarda gündemi içinde takdiri önümüzdeki hafta bugünden itibaren 48 saat içinde görüşülmesi gerekiyor."

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Sözleşmeliye Kadro ne zaman yasalaşacak? Sözleşmeli çalışanlar hangi tarihte kadroya geçecek? Şartları neler? Hangi meslek grupları dahil edildi?

Pazartesi veya Salı günü önümüzdeki hafta bu kanun teklifini yasalaştırmayı planlıyoruz. Bu teklifin 458 bin kişiye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında düzenleme yapıyoruz. Bunu tamamen 657 sayılı kanunun 4B maddesine göre gerçekleştirmiş oluyoruz. Uzman çavuşlarla ilgili kanun var, o kanunla ilgili belli süre uzman çavuşluk yapanlar sınava tabi olmadan ilk başvurduğu kurumlarla ihtiyaç varsa memuriyet hakkı kazanma düzenlemesi var, o düzenleme devam ediyor."

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Sözleşmeliye Kadro ne zaman yasalaşacak? Sözleşmeli çalışanlar hangi tarihte kadroya geçecek? Şartları neler? Hangi meslek grupları dahil edildi?

SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, düzenlemeyle halihazırda görevde bulunan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C'den 4/B'ye geçenler dahil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.

Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.