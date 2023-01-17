Sözleşmeliye kadro Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Meclis'ten geçti mi? 2023 sözleşmeli personele kadro kimleri kapsıyor?
Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde son viraja girildi. Yüz binlerce sözleşmelinin kadroya geçişinde süreç başladı. Alt komisyon çalışmalarının bitmesinin ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderilen düzenlemede son durum yakından takip ediliyor. Peki, sözleşmeliye kadro Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Meclis'ten geçti mi? 2023 sözleşmeli personele kadro kimleri kapsıyor? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 17.01.2023
09:12 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023
09:12
Sözleşmeli personele kadroda süreç tamamlanıyor. Sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmasıyla ilgili düzenleme alt komisyon çalışmalarını tamamlamasının ardından Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanmıştı. Yüz binlerce sözleşmeli personelin heyecanla beklediği kadro düzenlemesinde son durum merak ediliyor. Peki, sözleşmeliye kadro Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Meclis'ten geçti mi? 2023 sözleşmeli personele kadro kimleri kapsıyor? Ayrıntılar haberimizde...
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SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
Yaklaşık 500 bin sözleşmeli personele kadro verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Tasarı Genel Kurul'a gönderilecek.
SÖZLEŞMELİYE KADRO RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?
Sözleşmeliye kadro düzenlemesi Genel Kurul aşamasını da tamamladıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yasalaşacak.
SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?
Teklife göre, Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak görev yapanlardan gerekli koşulları taşıyanlar, Başkanlıkça ilan edilecek yerlerde görevlendirilmek üzere imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlı memur kadrolarına atanabilecek.
Açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak görev yapanların unvanlı memur kadrosuna atanması için düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmesi, geçerliliği devam eden Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan yeterli puanı alması, sözlü veya uygulamalı sınavda başarılı olması gerekecek.