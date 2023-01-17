Sözleşmeliye kadro Resmi Gazete’de yayımlandı mı? Meclis’ten geçti mi? 2023 sözleşmeli personele kadro kimleri kapsıyor?

Açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak görev yapanların unvanlı memur kadrosuna atanması için düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmesi, geçerliliği devam eden Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan yeterli puanı alması, sözlü veya uygulamalı sınavda başarılı olması gerekecek.