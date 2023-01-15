Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Ankara’da önemli açıklamalar! CHP’li Kılıçdaroğlu ve İsveç’e sert tepki

MHP sabırlı ve sağduyulu tutumuyla birliğini çelikleştirmiş dava insanlarıyla her mücadeleye hazırlıklıdır. Yılmayacağız. Yıkılmayacağız ve yorulmayacağız. Yoldan da çıkmayacak, adım adım 2023 hedeflerine Cumhur İttifakı ile yürüyeceğiz. Bu ittifak Türk Milletinin özü ve özgüvenidir. 7 düvel üzerimize gelse de duruşumuz değişmeyecek.

Bizi bilen bilir. Kendimiz için bir şey istemeyiz ama söz konusu Türkiye olduğunda hayallerimizin sınırları söz konusu olmaz. Bizi hiçbir şey durduramaz.

Başkaları gibi irademiz hacizli değildir. Sevdamız millettir.

Bildiğiniz ve takip ettiğiniz Cumhurbaşkanlığı ve genel seçime yürüyoruz. Verilecek her oy Türk ve Türkiye Yüzyılı'na bir tuğla koyacaktır. Her oy tam bağımsızlığa bir destek olacaktır.