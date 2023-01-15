Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Ankara'da önemli açıklamalar! CHP'li Kılıçdaroğlu ve İsveç'e sert tepki
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkent Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen MYK, MDK ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı'nın kapanış oturumunda açıklamalarda bulundu. 2023 seçimleri için kurulan 6'lı masayı hedef alan Bahçeli, "Kırık bacaklı masanın projesi yok. Vaatleri krizdir" dedi. İsveç'teki PKK gösterisinde Başkan Erdoğan'ın hedef alınmasına tepki gösteren Bahçeli, "Hainler ancak maket asar. Onların cansız bedenlerinin darağacına asılacağı günler bir gün gelecek" şeklinde konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da düzenlenen MYK, MDK ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı'nın kapanış oturumuna katılıyor. MHP lideri Bahçeli, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Kızılcahamam kampında basın toplantısı düzenliyor. Bahçeli "Türkiye ve Türk Milleti çağın ötesine sıçrayacaktır. Bunun aksaması söz konusu değildir. Lider ülke Türkiye'ye mutlaka ulaşcağız. Azımız çok, eksiğimiz tamam olacak" dedi.
MHP lideri Bahçeli açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;
"MHP sabırlı ve sağduyulu tutumuyla birliğini çelikleştirmiş dava insanlarıyla her mücadeleye hazırlıklıdır. Yılmayacağız. Yıkılmayacağız ve yorulmayacağız. Yoldan da çıkmayacak, adım adım 2023 hedeflerine Cumhur İttifakı ile yürüyeceğiz. Bu ittifak Türk Milletinin özü ve özgüvenidir. 7 düvel üzerimize gelse de duruşumuz değişmeyecek."
MHP sabırlı ve sağduyulu tutumuyla birliğini çelikleştirmiş dava insanlarıyla her mücadeleye hazırlıklıdır. Yılmayacağız. Yıkılmayacağız ve yorulmayacağız. Yoldan da çıkmayacak, adım adım 2023 hedeflerine Cumhur İttifakı ile yürüyeceğiz. Bu ittifak Türk Milletinin özü ve özgüvenidir. 7 düvel üzerimize gelse de duruşumuz değişmeyecek.
Bizi bilen bilir. Kendimiz için bir şey istemeyiz ama söz konusu Türkiye olduğunda hayallerimizin sınırları söz konusu olmaz. Bizi hiçbir şey durduramaz.
Başkaları gibi irademiz hacizli değildir. Sevdamız millettir.
Bildiğiniz ve takip ettiğiniz Cumhurbaşkanlığı ve genel seçime yürüyoruz. Verilecek her oy Türk ve Türkiye Yüzyılı'na bir tuğla koyacaktır. Her oy tam bağımsızlığa bir destek olacaktır.
MİLLETİMİZ YABANCI ACENTESİ SİYASETÇİLERE İTİBAR ETMEYECEKTİR
Milletimizin yalancılara, yabancılara ve onların yerli acentesine dönüşmüş siyasi figürlere itibar etmeyeceğine olan inancımız tamdır. Sızlanarak hiçbir şey yapamayız. Davası olanın umudu vardır. İman varsa imkan vardır ve karamsarlık bulutları dağılmaya mahkumdur. Türkiye'nin makus talihi değişmiştir. Kararlı yükseliş, iddialı yürüyüş hızla devam etmelidir. Kaldı ki gerçekleşebilecek hedefimiz de budur.
BAŞKANLIK SİSTEMİ, PARLAMENTER SİSTEMİN ANORMALLİKLERİNİ KALDIRIP ATMIŞTIR
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, parlamenter sistemin bütün aksaklık ve anormalliklerini telafi etmiştir. Kuvvetler ayrımı netleşmiş. Davut kimin boynunda ise tokmak da onun eline verilmiştir. Böylelikle devletteki yetki karmaşası, çapsız tartışmalar sona ermiştir.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine tek adamlık yaftası vurmak soysuz bir saptırmadır. Bu ağır kusurlu bir siyasetç küstahlığıdır.
Zillet İttifakı'nın yapabildiği şey yen sistem muhalifliğidir. Yatıp kalkıp Cumhurbaşkanlığı sistemini suçluyorlar. Toplanıyor, dağılıyor sisteme iftira atıyorlar. Bilmiyorlar ki Türkiye eski Türkiye değildir. Aziz milletimiz bu sisteme alışmıştır. Bunların geçim kapısı hamasettir.
SEROK AHMET MASANIN ZEHRİNİ KUSMUŞTUR
Serok Ahmet (Ahmet Davutoğlu) "Altılı masanın cumhurbaşkanı bizi dinlemezse kriz olur ve yeniden seçime gideriz" demekle zillet ittifakının zehrini kusmuştur. Buradan bir demokrasi, istikrar ve hizmet aşkı çıkmayacağını söylemek için kahin olmaya gerek yoktur. Vaatleri krizdir. Konsorsiyum halinde ülke yönetmektir.
Serok Ahmet (Ahmet Davutoğlu) "Altılı masanın cumhurbaşkanı bizi dinlemezse kriz olur ve yeniden seçime gideriz" demekle zillet ittifakının zehrini kusmuştur. Buradan bir demokrasi, istikrar ve hizmet aşkı çıkmayacağını söylemek için kahin olmaya gerek yoktur. Vaatleri krizdir. Konsorsiyum halinde ülke yönetmektir.
Masa şimdiden kriz girdabına yuvarlanmıştır. Projemiz, planımız budur diyemiyorlar. Kriz ibrazı yapıyorlar.
6'lı masa siyasi hesaplarla sallanmaktadır. Cumhurbaşkanı olarak oynatacak kukla aramaktadırlar. Asıl kuklacılar ise küresel güçlerdir.
6'LI MASAYA ÇAĞRI: KAZANAMAYACAĞINIZ BU YARIŞTAN VAZGEÇİN; GELİN KUCAKLAŞALIM
Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan etrafında kenetlenelim. Ey CHP, ey İYİ Parti ve 6'lı masa partinin genel başkanları. Kazanamayacağınız bu yarıştan vakit varken dönün. El ele güç birliği yapalım. Bu başarının mükafatı da sizin olsun. Zaman çoğulculuğumuzu görme, kucaklaşma ve farklılıklarımızı zenginlik sayma zamanı.
Türkiye bu destanı yazmalı. Bu görevden kimsenin kaçma hakkı yoktur. 2023 seçimlerinin güvenli, sakin ve huzurlu bir ortamda yapılması için herkese ihmal edilemeyecek sorumluluklar düşmektedir.
DIŞ GÜÇLERİN UMUDU 'ZİLLET'TİR
Kaos planları devrededir. Dış güçlere uşaklık edenler son şanslarını denemektedir. Darbecilerin umudu Zillet İttifakı'dır. Vesayet özlemi çekenlerin, statükocu aymazların, ekonomik tetikçilerin, terörle mücadelemizden rahatsız olan mihrakların.
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