Son dakika | MHP lideri Bahçeli’den seçim mesajı: Biz hazırız

MHP lideri Devlet Bahçeli, 'MYK, MDK ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı'nın 1'inci oturumu sonrası gazeteciler ile bir araya gelerek, soruları yanıtladı. Bahçeli, 1'inci oturumda Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı'nın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin seçim beyannamesi ile MHP'nin parti programını karşılaştırdığını söyleyerek, "Tabi 3600'den tutun diğer konularla örtüşüyor bazı şeyler. Türkiye'de sadece soğan ve patates tartışması ötesinde çok şey oldu. Bizim programımız ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uygulama sistemini karşılaştırdığımızda çok şey birbirlerini örtüyor yani güfte ile beste örtüşmüş oldu" dedi.

'400 OLMAZSA REFERANDUMA GİDER'

Başörtüsüne anayasal güvence getiren Anayasa değişikliği teklifi ile ilgili AK Parti'nin randevu talebinin CHP ve İYİ Parti tarafından kabul edilmemesine ilişkin soru üzerine Bahçeli, "Anayasa'nın 3 maddelik olan başörtüsü mevzusu perşembe günü komisyonda görüşülecek.

Biz onları dikkate almadan yolumuza devam ediyoruz. Cumhur İttifakı o değişikliği yapmakta kararlı. Meclis'te 400'ün üzerinde bir oyla çıkarsa çok daha sağlıklı olur; ama olmazsa da bu sefer referanduma gitme hali doğar" diye konuştu.



