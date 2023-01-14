Son dakika | MHP lideri Bahçeli'den seçim mesajı: Biz hazırız
MHP'nin Kızılcahamam kampı devam ediyor. Kampta açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP'nin programı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin örtüştüğüne dikkat çekerek, "Güfte ile beste örtüşmüştür" dedi. Bahçeli, Cumhur İttifakı, başörtüsü düzenlemesi, seçim tarihi ve altılı masaya ilişkin açıklamalar yaptı
MHP lideri Devlet Bahçeli, 'MYK, MDK ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı'nın 1'inci oturumu sonrası gazeteciler ile bir araya gelerek, soruları yanıtladı. Bahçeli, 1'inci oturumda Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı'nın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin seçim beyannamesi ile MHP'nin parti programını karşılaştırdığını söyleyerek, "Tabi 3600'den tutun diğer konularla örtüşüyor bazı şeyler. Türkiye'de sadece soğan ve patates tartışması ötesinde çok şey oldu. Bizim programımız ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uygulama sistemini karşılaştırdığımızda çok şey birbirlerini örtüyor yani güfte ile beste örtüşmüş oldu" dedi.
'400 OLMAZSA REFERANDUMA GİDER'
Başörtüsüne anayasal güvence getiren Anayasa değişikliği teklifi ile ilgili AK Parti'nin randevu talebinin CHP ve İYİ Parti tarafından kabul edilmemesine ilişkin soru üzerine Bahçeli, "Anayasa'nın 3 maddelik olan başörtüsü mevzusu perşembe günü komisyonda görüşülecek.
Biz onları dikkate almadan yolumuza devam ediyoruz. Cumhur İttifakı o değişikliği yapmakta kararlı. Meclis'te 400'ün üzerinde bir oyla çıkarsa çok daha sağlıklı olur; ama olmazsa da bu sefer referanduma gitme hali doğar" diye konuştu.
'GENİŞLEYEBİLDİKLERİ KADAR GENİŞLESİNLER'
Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi hatırlatılarak "İttifaklar genişler mi?" sorusuna Bahçeli, "İttifaklar kurulmuş, hepsi 85 milyonu kucaklamaya çalışıyor. Genişleyebildikleri kadar genişlesinler. 85 milyon az bir rakam değil" yanıtını verdi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın adaylık açıklaması hatırlatılan Bahçeli, "Bizim adayımız belli, kararımız net. Bizi başkaları ilgilendirmiyor. Ben bir formülünü buldum. Onun formülü şu; 6 çarpı 0, eşittir 0. 6'lı masa bugüne kadar 10 toplantı yaptı. Yeni bir toplantı yapacaklar. Bu denklemi o toplantının sonucu üzerine kurdum" dedi.
'CUMHUR İTTİFAKI SEÇİME HAZIR'
Seçimin erkene alınıp alınmayacağı tartışmalarıyla ilgili Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nasıl bir değerlendirme yaparsa onu beklemek lazım. Her koşulda Cumhur İttifakı seçimlere hazır" diye konuştu.
Bahçeli, "AK Parti ile ortak miting yapılır mı?" sorusu üzerine de "6'lı ganyan ile bizi karıştırıyorsunuz. Biz kendi mitinglerimizi yapıyoruz. Cumhurbaşkanı bir yere tesis açarken en az bir miting kadar coşkulu kalabalık topluyor" dedi.
Bahçeli, seçim süreci açıklandığında her gün bir yerde olacaklarını da kaydetti.
CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YILINA ÖZEL YÜZÜK
Öte yandan MHP lideri Bahçeli, cumhuriyetin 100'üncü yılına özel kendi tasarladığı yüzüğünü de basın mensuplarına gösterdi. Yüzük üzerindeki kurt ve çift başlı kartal motifi dikkat çekti.
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