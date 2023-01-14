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Dinleyenlerin gözlerini dolduran Türk askeri sözleri! Mehmet Ali Çelebi'den duygulandıran konuşma: Geleceğimizi bekleyen milyonlar var

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.01.2023 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023
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Dinleyenlerin gözlerini dolduran Türk askeri sözleri! Mehmet Ali Çelebi’den duygulandıran konuşma: Geleceğimizi bekleyen milyonlar var

A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programında duygu dolu anlar yaşandı. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi Türk askeriyle ilgili yaptığı konuşmada izleyenleri duygulandırırken Çelebi "Geleceğimizi bekleyen milyonlar var" ifadelerini kullandı. İşte Türk askerinin gururlandıran hikayesi...

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programında duygulandıran bir konuşmaya imza attı.

"GELECEĞİMİZİ BEKLEYEN MİLYONLAR VAR"

Bosna'daki ve Afrin'deki savaşta yaşanan bazı olayları anlatan Çelebi "Geleceğimizi bekleyen milyonlar var" ifadelerini kullandı.

İşte AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin konuşması:

Bosna'da bizim askeri birliğimiz yardıma muhtaç ailelere ulaşıyor. Okulları onarıyorlar, çocuklara yardım ediyorlar. Bir kış ayında askerimiz önceden listeleri hazırlamış. O listelere göre Türkiye'den yardımlar gitmiş ve sırayla dağıtıyorlar. Bir dağ köyüne sıra geliyor. Tüm listeye göre yardımlar dağıtılıyor.

"GELECEĞİNİZİ BİLİYORDUM"

Köyün ileri gelenlerinden biri diyor ki "Bir yaşlı teyzemiz var. Evi yukarılarda. Dağlık bir coğrafya. Oraya yol yok ona da yardım götürür müsünüz?" diyor.

Bir yüzbaşı ile binbaşı kutuları sırtlanıp teyzenin evine doğru yola çıkıyorlar ve kapıyı çalıyorlar. Çocuklarını savaşta kaybeden teyze kapıyı açıyor ve kutuları görünce diyor ki "Türk müsünüz?". Askerimiz de "Evet" deyince o yaşlı teyze "Geleceğinizi biliyordum" diyor.

ÇIRPINIRDI KARADENİZ'İ SÖYLEYİP AĞLAŞIYORLAR

Askerimiz burada duygusallaşıyor burada. Çırpınırdı Karadeniz'ı söyleyip ağlaşıyorlar. Bizim geleceğimizi bekleyen milyonlar var.

"ARKADAŞLARIMIZ TÜRKLER GELMİŞ"

Musul'daki, El-Bab'daki, Başika'daki, Pakistan'daki, Makedonya'daki de bekliyor. Burada asla işgalden bahsetmiyorum. Türkiye Yüzyılı'ndan bahsediyorum.

Afrin'de Mehmetçik destan yazıyor. Operasyonlar yapılıyor ve askerimiz giriyor. Afrinli bir Kürt amca Türk askerini ağlayarak karşılıyor ve "YPG/PKK'dan kurtulduk. Arkadaşlarımız Türkler, Müslümanlar gelmiş" diyor. Türk askeri de "Ne yaptılar amca size?" sorusunu soruyor.

"BİZİ BEKLİYORLAR"

O yaşlı amca "Ne namus kaldı, ne çocuk. 8 evladım vardı hepsi gitti" diyor. Yani Afrin'deki Kürt amca da bizi bekliyor, onun gibi milyonlarcası da bizi bekliyor.

"BİZ ORALARA GİTMEK ZORUNDAYIZ"

Biz oralara gitmek zorundayız. Bizi orada bekleyen milyonlar var. İnsanlar Türkleri bekliyor.

Dünyanın örnek aldığı ordu DÜNYANIN ÖRNEK ALDIĞI ORDU
Dinleyenlerin gözlerini doldu! Türk askeri... DİNLEYENLERİN GÖZLERİNİ DOLDU! TÜRK ASKERİ...

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