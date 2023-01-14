Dinleyenlerin gözlerini dolduran Türk askeri sözleri! Mehmet Ali Çelebi’den duygulandıran konuşma: Geleceğimizi bekleyen milyonlar var

"GELECEĞİNİZİ BİLİYORDUM"

Köyün ileri gelenlerinden biri diyor ki "Bir yaşlı teyzemiz var. Evi yukarılarda. Dağlık bir coğrafya. Oraya yol yok ona da yardım götürür müsünüz?" diyor.

Bir yüzbaşı ile binbaşı kutuları sırtlanıp teyzenin evine doğru yola çıkıyorlar ve kapıyı çalıyorlar. Çocuklarını savaşta kaybeden teyze kapıyı açıyor ve kutuları görünce diyor ki "Türk müsünüz?". Askerimiz de "Evet" deyince o yaşlı teyze "Geleceğinizi biliyordum" diyor.