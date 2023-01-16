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Haberler Galeri YENİ EVİM Projesi Başvurusu Nasıl Yapılır? 0,69 FAİZLİ Orta Gelirli Konut Kredisi şartları neler? Geri ödeme planı ve kredi faiz oranları

YENİ EVİM Projesi Başvurusu Nasıl Yapılır? 0,69 FAİZLİ Orta Gelirli Konut Kredisi şartları neler? Geri ödeme planı ve kredi faiz oranları

Orta Gelirli Konut Projesi başvuruları 16 Ocak Pazartesi itibarıyla başladı. İlk etapta 100 bin ailenin konut sahibi olabileceği dev projeye dair detaylar merak konusu oldu. Vatandaşlar 0,69 faiz oranı ve yüzde 10'luk peşinat tutarıyla birlikte ev sahibi olabilmek için ilk adımı atabilecek. Peki Yeni Evim Projesi başvuru nasıl yapılır? Yeni Evim Kredi başvuru şartları neler?

Giriş Tarihi: 16.01.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 10:34
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YENİ EVİM Projesi Başvurusu Nasıl Yapılır? 0,69 FAİZLİ Orta Gelirli Konut Kredisi şartları neler? Geri ödeme planı ve kredi faiz oranları

Yeni Evim Projesi başvurusu nasıl yapılır sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için devlet destekli bir proje olan Orta Gelirli Konut Kampanyasına dair detaylar öğrenilmeye çalışılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen kampanya kapsamında ilk etapta 100 bin aile ev sahibi olacak. Peki Yeni Evim Projesi başvuru nasıl yapılır? Yeni Evim Kredi başvuru şartları neler? İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YENİ EVİM Projesi Başvurusu Nasıl Yapılır? 0,69 FAİZLİ Orta Gelirli Konut Kredisi şartları neler? Geri ödeme planı ve kredi faiz oranları

YENİ EVİM KONUT PROJESİ BAŞVURULARI BAŞLADI!

Yeni Evim projesi kapsamında yurt genelinde orta gelir için yeni bir kampanya başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca geliştirilen orta gelirlilere yönelik konut kampanyası "Yeni Evim" 16 Ocak'tan (bugün) itibaren devreye girecek. 81 ilde geçerli olacak kampanyada ilk etapta 100 bin konutun satışı yapılacak. Proje için başvuru ücreti alınmayacak.

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YENİ EVİM Projesi Başvurusu Nasıl Yapılır? 0,69 FAİZLİ Orta Gelirli Konut Kredisi şartları neler? Geri ödeme planı ve kredi faiz oranları

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başvuru sürecini şu sözlerle anlattı:

*Öncelikle, yüklenici firmalarımız belirleyeceğimiz kriterlere uygun yapılan konut projeleriyle birlikte bu kampanyamıza dâhil olacaklar.

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YENİ EVİM Projesi Başvurusu Nasıl Yapılır? 0,69 FAİZLİ Orta Gelirli Konut Kredisi şartları neler? Geri ödeme planı ve kredi faiz oranları

*Konut almak isteyen vatandaşlarımız, kendi ödeme koşullarına uygun daireleri seçecekler ve bankaya başvuracaklar.

*Bankalarımız da uygunluk durumunda krediyi vatandaşımıza tahsis edecek ve satın alma süreci başlayacak.

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YENİ EVİM Projesi Başvurusu Nasıl Yapılır? 0,69 FAİZLİ Orta Gelirli Konut Kredisi şartları neler? Geri ödeme planı ve kredi faiz oranları

YENİ EVİM PROJESİ ŞARTLARI NELER?

*18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.

*İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla'da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarda 1 yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli olmayacak.