16 Ocak 2023, Pazartesi
YENİ EVİM Projesi Başvurusu Nasıl Yapılır? 0,69 FAİZLİ Orta Gelirli Konut Kredisi şartları neler? Geri ödeme planı ve kredi faiz oranları
Orta Gelirli Konut Projesi başvuruları 16 Ocak Pazartesi itibarıyla başladı. İlk etapta 100 bin ailenin konut sahibi olabileceği dev projeye dair detaylar merak konusu oldu. Vatandaşlar 0,69 faiz oranı ve yüzde 10'luk peşinat tutarıyla birlikte ev sahibi olabilmek için ilk adımı atabilecek. Peki Yeni Evim Projesi başvuru nasıl yapılır? Yeni Evim Kredi başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 16.01.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 10:34
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