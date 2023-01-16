YENİ EVİM Projesi Başvurusu Nasıl Yapılır? 0,69 FAİZLİ Orta Gelirli Konut Kredisi şartları neler? Geri ödeme planı ve kredi faiz oranları

Yeni Evim Projesi başvurusu nasıl yapılır sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için devlet destekli bir proje olan Orta Gelirli Konut Kampanyasına dair detaylar öğrenilmeye çalışılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen kampanya kapsamında ilk etapta 100 bin aile ev sahibi olacak. Peki Yeni Evim Projesi başvuru nasıl yapılır? Yeni Evim Kredi başvuru şartları neler? İşte detayları...