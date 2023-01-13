Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu hangi tarihte açılacak?

Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? sorusu bir süredir merak ediliyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan geldi. Peki, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu hangi tarihte açılacak? İşte, detaylar...

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU TARİH VERDİ!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den sadece 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecektir." ifadelerini kullandı. Karaismailoğlu "Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımızı, 22 Ocak 2023 pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile hizmete açıyoruz."