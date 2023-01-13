Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu hangi tarihte açılacak?
Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? sorusu bir süredir merak ediliyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan geldi. Bakan Karaismailoğlu, metro açılışı için tarih verdi. Peki, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu hangi tarihte açılacak? İşte, detaylar...
Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? sorusu bir süredir merak ediliyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan geldi. Peki, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu hangi tarihte açılacak? İşte, detaylar...
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU TARİH VERDİ!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den sadece 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecektir." ifadelerini kullandı. Karaismailoğlu "Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımızı, 22 Ocak 2023 pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile hizmete açıyoruz."
KAĞITHANE İSTANBUL HAVALİMANI METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?
Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu 22 Ocak 2023 tarihinde açıklacaktır.
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