Son dakika: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı açılıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarih verdi

Bakan Adil Karaismailoğlu, "Dünyanın en teknojik ve modern kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçiriyoruz. Yaklaşık 96 km'lik 6 hatta İstanbul için çalışıyoruz. Bu hatlar; Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattı yanı sıra; Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören- Bağcılar Kirazlı Metro hattı, Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı, Kazlıçeşme – Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve Altunizade – Ferah Mahallesi- Çamlıca Camii – Bosna Bulvarı Metro Hattı projeleridir. Bu hatlarımızı tamamlayarak, 284,3 kilometre olan İstanbul'un raylı sistem ağını 380,2 kilometreye yükselteceğiz." dedi.