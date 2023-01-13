Son dakika: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı açılıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarih verdi
Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den sadece 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecektir" dedi. Karaismailoğlu, açılış için tarih de verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Adil Karaismailoğlu, daha sonra Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın açılacağı tarihi açıkladı.
Bakan Adil Karaismailoğlu, "Dünyanın en teknojik ve modern kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçiriyoruz. Yaklaşık 96 km'lik 6 hatta İstanbul için çalışıyoruz. Bu hatlar; Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattı yanı sıra; Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören- Bağcılar Kirazlı Metro hattı, Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı, Kazlıçeşme – Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve Altunizade – Ferah Mahallesi- Çamlıca Camii – Bosna Bulvarı Metro Hattı projeleridir. Bu hatlarımızı tamamlayarak, 284,3 kilometre olan İstanbul'un raylı sistem ağını 380,2 kilometreye yükselteceğiz." dedi.
TARİH VERDİ
Bakan Karaismailoğlu, "Kağıthane istanbul Havalimanı metro hattımızı, 9 gün sonra 22 Ocak 2023 pazar günü Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleri ile hizmete açıyoruz. Başta İstanbulluların olmak üzere ve dünyanın hizmetine sunuyoruz. İstanbul ile dev bir eseri ve muhteşem bir hizmeti daha buluşturmanın mutluluğu ve gururu içindeyiz." diye konuştu.
GERİ SAYIM BAŞLADI
İstanbul için önemli bir ulaşım projesi daha hayata geçiriliyor. Dünyanın en önemli havalimanlarından İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayacak metro hattının açılışı için geri sayım başladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından müjdeli bir paylaşımda bulundu:
"Beşiktaş Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp Göktürk-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini yakında hizmete açıyoruz!"
TÜRKİYE'NİN EN HIZLI METROSU OLACAK
Toplam uzunluğu 37,5 kilometre olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı İstanbul'un 4 ilçesini birbirine bağlacak. Saatte 120 kilometre hızla Türkiye'nin en hızlı metrosu olacak olan hatta toplam 9 istasyon ve günlük 600 bin yolcu kapasitesine sahip.
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