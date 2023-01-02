Havalimanı metrosunda geri sayım! İstanbul Havalimanı Metro Hattı ne zaman hizmete giriyor?
İstanbul havalimanı metrosunun açılışı için geri sayım başladı. Peki metro hattı ne zaman hizmete girecek? Detayları metronun içini gezen ve çalışmaları takip eden A Haber muhabiri Kübra Kılıç anlattı.
2023 yılına Başakşehir - Kayaşehir metro hattı çalışanları ile Kayaşehir metro istasyonunda giren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışa sayılı günler kala burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.
Bakan Karaismailoğlu burada yaptığı açıklamada, "Ocak ayının ortasında Kağıthane-Havalimanı metro hattımızı hizmete vereceğiz. Önümüzdeki günlerde Kayaşehir metro hattımızı bitirerek ülkemizin hizmetine sunacağız. İnşallah şubat ayı başlarında bu metromuzu açarak İstanbulluların hizmetine sunacağız." demişti.
Peki İstanbul havalimanı metrosunun çalışmaları ne durumda? Hizmete gireceği tarih belli oldu mu? Çalışmaları takip eden Tülay Ayçiçek şunları aktardı:
"Ulaşıma büyük katkısı olması beklenen İstanbul havalimanı metrosunun son halini yakından takip ettik. Çalışmalarda sona gelindi, önemli projelerden bir tanesiydi ve 2023 yılı ile birlikte metro istasyonlarının tamamlanmasıyla birlikte açılması hedefleniyor.
İstanbul havalimanı metrosunun İstanbul'un Avrupa yakasında Gayrettepe- İstanbul Havalimanı ve Halkalı'yı birbirine bağlayacak olan yaklaşık 69 km uzunluğunda hızlı metro projesinin artık neredeyse sonuna gelindi.
Projenin İstanbul ulaşımına büyük katkı sağlaması bekleniyor. Bu metre hattı Ulaştırma Bakanlığı tarafından Gayrettep-İstanbul Havalimanı ve İstanbul Havalimanı- Halkalı olmak üzere 2 aşamada inşa ediliyor.
Metro hattının güzergahlarında Gayrettep-İstanbul Havalimanı arasında 9 istasyon İstanbul Havalimanı- Halkalı arasında ise 7 istasyon olacak. Her 2 etap içinde çalışmalarda son noktaya gelindi. Terminaller Gayrettepe-Halkalı arasında olacak.
Gayrettep-İstanbul Havalimanı arası 32 dakika olacak. Hattın yolcu kapasitesinin 600 bin olması bekleniyor. 2 hattın açılmasıyla birlikte havalimanı ulaşımı büyük ölçüde rahatlayacak ve ulaşım süreleri ciddi manada kısalacak."
Öte yandan yılbaşı gecesi konuşan ve yapımı devam eden diğer hatlarla ilgili de bilgi veren, bakanlıkça yapımı devam eden hatların da Kayaşehir'e entegre olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları aktardı:
"Önümüzdeki günlerde metro açısından, raylı sistem açısından hareketli günleri Bakanlığımız İstanbul'a yaşatacak. Ocak ayının ortasında Kağıthane-Havalimanı hattımızı hizmete vereceğiz. Burası özellikle 32 kilometre uzunluğunda, İstanbul'un ulaşımının bel kemiği olacak, omurgası olacak önemli hatlardan bir tanesi. Onun için de hazırlıklarımızı devam ediyoruz, son aşamaya geldik. Diğer çalışmalarımız devam edecek. Yine bu yılın ikinci çeyreğindeyiz inşallah Kazlıçeşme-Sirkeci arasındaki hem raylı sistem hem de yaya odaklı kentsel ulaşım projemizi bitirerek İstanbulluların hizmetine sunacağız. Hem yılbaşı gecesi hem de gecenin bu saatinde çalışma arkadaşlarımız yine vatanımızın, milletimizin daha iyi şartlarda yaşaması için önemli çalışmalar yapıyor.
Bugün bu saatte burada hizmetimizin vatandaşımıza daha kısa sürede hızlı bir şekilde ulaşması için arkadaşlarımız emek veriyorlar. Onların emeği bizim için çok kıymetli. Çünkü onların olmasa bu ürünler ortaya çıkmaz. Bu kadar büyük projeleri, bu kadar ağır projeleri onları bitirip vatanımıza, milletimize aşkla, şevkle kazandırmanın heyecanındalar. Biz de onları motive ederek, onlarla birlikte bir ekip olarak bu projeleri takip ederek bitirip milletimize kazandırıyoruz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Genel af var mı? 2023 7. Yargı Paketi'nde af var mı? Adalet Bakanlığı af duyurusu geldi mi? SON DAKİKA HABERLER
- Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Antalyaspor FB maçı hangi gün oynanacak?
- %66.80 oranla zam kilidi açıldı! Emekli zamlı maaş tablosu güncellendi! 3.500 - 4.500 - 5.500 - 6.500 maaş alanlar! Refah payı, kümülatif artış...
- Doğal gaz yardım ödemeleri ne zaman yatacak? Ocak ayı doğal gaz destek ödemeleri yattı mı?
- 1.300 lira artış olacak! 2000 sonrası emekliler dikkat! SSK ve Bağ-Kur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar olacak?
- Kira zammı son dakika: 2023 Ocak kira artış oranı ne kadar olacak? Ev sahibi bu ay kiralara yüzde kaç zam yapabilecek?
- EYT 3600 prim günü ile emeklilik var mı? 3.600 gün ile emeklilik şartları nelerdir, maaşı ne kadar? Kısmi emeklilik...
- Jandarma astsubay alımı başvuru ekranı | 2023 JSGK 1.680 astsubay alımı şartları neler? Son başvuru tarihi...
- 7. Yargı Paketi'nin içinde neler var, neleri kapsıyor? 7. Yargı Paketi maddeleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- 4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı açıklanıyor... Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? SSK, Bağ-Kur zam oranı...
- Öğrencilere ulaşım desteği müjdesi! Ulaşım desteği başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İlkokul, ortaöğretim, lise...
- EYT'linin cebi bayram edecek! 10.000 TL promosyon + 2 maaş! Mart ayı kazançla geçecek! Emekli aylığı, promosyon, ek maaş...