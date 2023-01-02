Havalimanı metrosunda geri sayım! İstanbul Havalimanı Metro Hattı ne zaman hizmete giriyor?

Bugün bu saatte burada hizmetimizin vatandaşımıza daha kısa sürede hızlı bir şekilde ulaşması için arkadaşlarımız emek veriyorlar. Onların emeği bizim için çok kıymetli. Çünkü onların olmasa bu ürünler ortaya çıkmaz. Bu kadar büyük projeleri, bu kadar ağır projeleri onları bitirip vatanımıza, milletimize aşkla, şevkle kazandırmanın heyecanındalar. Biz de onları motive ederek, onlarla birlikte bir ekip olarak bu projeleri takip ederek bitirip milletimize kazandırıyoruz."

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