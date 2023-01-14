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A Haber Pençe-Kilit operasyon bölgesinde! Terör örgütüne ait 575 mağara ve sığınak imha edildi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 14.01.2023 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023
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A Haber Pençe-Kilit operasyon bölgesinde! Terör örgütüne ait 575 mağara ve sığınak imha edildi

Son dakika haberleri… Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörün kökünü kazımak için Irak’ın kuzeyinde başlattığı Pençe-Kilit harekâtı tüm hızıyla sürüyor. Bölgede terör örgütü PKK’ya ait 575 mağara ve sığınak imha edildi. Detayları harekat bölgesinde bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

Türk Silahlı Kuvvetleri terörün kökünü kazımak için Irak'ın kuzeyinde 17 Nisan 2022'de Pençe-Kilit Harekatı'nı başlattı. Bölgede yapılan operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait 575 mağara ve sığınak ile 2 bin 2 adet mayın/EYP imha edildi.

Tüm hızıyla süren Pençe-Kilit operasyonun PKK'ya ağır darbe indirilirken terör örgütüne ait bin 182 adet mühimmat ele geçirildi. Harekat bölgesinde bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu şunları aktardı:

"Zap Vadi'sinde Mehmetçik'in operasyonları yoğun şekilde devam ediyor. Terör örgütünün girilmez dediği noktalara girildi. Bölgede şu anda Mehmetçik hüküm sürüyor. Pençe operasyonları genel kapsamda 2019 yılında başladı. Yoğun şekilde 3 yıl içerisinde operasyonlar yapıldı. Son olarak ise 17 Nisan 2022 tarihinde Pençe-Kilit Harekatı başladı.

Pençe-Kilit Harekatı yoğun şekilde devam ediyor ve terörö büyük darbe vuruluyor. Zap Vadisi'nin olduğu tepelerde Mehmetçik üsle kurdu. Oldukça zorlu bir coğrafyada Mehmetçik görev yapıyor buna bir de kış şartları eklenince görev yapmak zorlaşıyor ancak Türk askeri terörün kökünü kazıyor.

Harekatın başladığı günden veri 506 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bin 182 adet değişik çap ve değerde silah ele geçirildi. 575 mağara ve sığınak imha edildi. Mehmetçik çetin kış şartlarına rağmen yoğun bir mücadele ortaya koyuyor. Bölgede bulunan bir çok terör hedefi imha edilmeye devam ediyor. Topçu atış sesleri hakim tepelerden duyuluyor.

Metina-Zap-Avaşin ve Basiyan bölgesi terör örgütü PKK'dan temizlendi. Kara harekatı yapılırken hava desteğinin de önemli bir yeri oldu. İHA'lar ve SİHA'lar bölgede 14 bin 500 saat görev yaptı. Bu rakam sadece Pençe-Kilit Harekatı'nda gerçekleşti ve oldukça önemli bir görev icra edildi. Bölgede birçok hakim noktada üs bölgeleri kuruldu. Teröristler Irak'ın kuzeyinden süpürülmeye devam ediyor.

Gerek füze sistemleri gerek radar sistemleri gerekse gözetleme sistemleri Türk askeri tarafında kullanılıyor. Pençe-Kilit Harekatı'nda hedeflenen bölgelerin birçoğunda kontrol sağlanmış durumda. Planlanan bölgeler kontrol altına alınırken yığınaklama devam ediyor. Mehmetçik'in sağlığı için bölgede çeşitli yerlerde sahra hastaneleri kurulmuş durumda. Bu hastanelerde uzman hekimler ve sağlık görevlileri çalışıyor.

Pençe-Kilit Harekatı'nın akabinde hava operasyonları olan Pençe-Kılıç Harekatı yapıldı. Kara harekatını desteklemek için o operasyonda büyük öneme sahipti. O operasyonda da birçok terörist yok edildi. Bölgede birçok yaşam malzemesi ve mühimmat imha edildi."

A Haber Pençe-Kilit operasyon bölgesinde! A HABER PENÇE-KİLİT OPERASYON BÖLGESİNDE!

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