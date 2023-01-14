A Haber Pençe-Kilit operasyon bölgesinde! Terör örgütüne ait 575 mağara ve sığınak imha edildi

Metina-Zap-Avaşin ve Basiyan bölgesi terör örgütü PKK'dan temizlendi. Kara harekatı yapılırken hava desteğinin de önemli bir yeri oldu. İHA'lar ve SİHA'lar bölgede 14 bin 500 saat görev yaptı. Bu rakam sadece Pençe-Kilit Harekatı'nda gerçekleşti ve oldukça önemli bir görev icra edildi. Bölgede birçok hakim noktada üs bölgeleri kuruldu. Teröristler Irak'ın kuzeyinden süpürülmeye devam ediyor.