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Yunan medyasında gündem Türk silahları! "Yeni Türk tehdidiyle nasıl başa çıkacağız?"

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.01.2023 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
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Yunan medyasında gündem Türk silahları! Yeni Türk tehdidiyle nasıl başa çıkacağız?

Türkiye savunma sanayii alanında attığı adımlar sonrası ürettiği savaş modelleriyle dünya genelinde adından söz ettiriyor. SİHA'lar ile Kızılelma dünya basınının büyük ilgisini çekerken Yunanistan ise üretilen her ürünü kendisine tehdit olarka görüyor. ATAK helikopterleri için "Yeni Türk tehdidi" başlığını atan Yunan gazeteleri, Kızılelma için ise "Nasıl başa çıkacağız" manşetini kullandı. İşte Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki başarılı hikayesi...

Türkiye savunma sanayii alanında attığı adımların meyvelerini toplamaya başlarken ürettiği uçak ve SİHA'larla dünya genelinde bu alanda adını duyurmaya başladı.

HER ADIMI TEHDİT OLARAK ALGILIYORLAR

Türkiye'nin üretimini tamamladığı her ürün dünyada geniş yankı bulurken, bu ürünleri Yunanistan kendisine tehdit olarak algılıyor. Türkiye'nin attığı her adım Yunanistan'da gündem olurken, yaşanan korku Yunan televizyonlarında bile gözle görülür hale geldi.

YUNAN'I BORA KORKUSU SARDI

Milli üretim olan balistik füze sistemi BORA'nın konuşulduğu Yunan televizyonundaki bir programda dikkat çeken ifadeler kullanıldı. BORA'nın menzilinin Atina'ya kadar ulaşabileceği dikkat çekilen programda Mavi Vatan haritası da gösterildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİ SONRASI KORKU SARDI

Diğer yandan Başkan Erdoğan'ın yerli füze Tayfun'un menzilinin artacağını söylemesi de Yunan medyasında paniğe neden oldu.

Milli füzeler Atmaca, Bozdoğan, Cirit, Çakır, Göktuğ ve Hisar da Ege adalarını silahlandıran Yunanistan'da benzer endişe veren açıklamalara neden oldu.

"YENİ TÜRK TEHDİDİ"

Yunan medyası, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK'lar için "Yeni Türk tehdidi" manşetini attı.

Yunanistan'dan en çok ses getiren Türk savunma sanayii ürünlerinden biri de Bayraktar silahlı insansız hava araçları... Türk SİHA'larının Suriye, Libya ve Azerbaycan'daki etkilerini değerlendiren Yunan medyasının "Yunanistan risk altında mı?" manşetleri yaşanan korkuyu da net bir şekilde gösterdi. Bayraktar'lar için kullanılan "ölümcül" ifadesi de endişeleri gözler önüne seren bir başka ifade olarak dikkat çekti.

Türkiye'nin üretimlerini adım adım takip eden Yunanistan ilk uçuşunu gerçekleştiren "Kızılelma" için ise 'Nasıl başa çıkacağız?' sorusunu sordu.

TEHDİT OLARAK ALGILANIYOR

Türkiye'nin kritik önemdeki bazı milli silahlar için savunma sanayii toplantısında, seri üretime geçme kararı da Yunanistan'da manşetlere taşındı. Yunan gazeteleri kararı "tehdit" olarak algıladıklarını yazdı.

APAR TOPAR ARNAVUTLUK ZİYARETİ

Milli silahların sadece Türkiye envanterine girmesi değil, ihracı da Yunanistan'da rahatsızlığa neden oldu. Arnavutluk'a yapılan Bayraktar TB-2 SİHA satış anlaşması sonrası, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias apar topar Arnavutluk'a gitti.

NEDEN BU KADAR KORKUYORLAR

Türkiye'nin envanterine kattığı ya da katacağı savunma sanayii ürünleri, Türkiye'ye karşı bir hamle olmadığında kimse için tehdit oluşturmazken, Türkiye komşusu Yunanistan'a bu mesajı her zaman verdi. Ancak Yunanistan Türkiye'nin her adımını bir tehdit olarak algıladı.

Çünkü hukuka aykırı bir şekilde Ege adalarını silahlandıran Yunanistan'a gereken cevabın verileceği söylendi. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hakkını gaspa girişen Yunanistan'a taviz verilmeyeceği iletildi.

Kendi gücünün yetmeyeceğini bilerek, arkasına Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeleri alan Yunanistan'a kimseye güvenmemesi gerektiği ifade edildi.

Yunan medyasında gündem Türk silahları! YUNAN MEDYASINDA GÜNDEM TÜRK SİLAHLARI!

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