Yunan medyasında gündem Türk silahları! "Yeni Türk tehdidiyle nasıl başa çıkacağız?"

"YENİ TÜRK TEHDİDİ"

Yunan medyası, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK'lar için "Yeni Türk tehdidi" manşetini attı.

Yunanistan'dan en çok ses getiren Türk savunma sanayii ürünlerinden biri de Bayraktar silahlı insansız hava araçları... Türk SİHA'larının Suriye, Libya ve Azerbaycan'daki etkilerini değerlendiren Yunan medyasının "Yunanistan risk altında mı?" manşetleri yaşanan korkuyu da net bir şekilde gösterdi. Bayraktar'lar için kullanılan "ölümcül" ifadesi de endişeleri gözler önüne seren bir başka ifade olarak dikkat çekti.

Türkiye'nin üretimlerini adım adım takip eden Yunanistan ilk uçuşunu gerçekleştiren "Kızılelma" için ise 'Nasıl başa çıkacağız?' sorusunu sordu.