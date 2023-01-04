Tarihin en büyük 2. konut kampanyası! Projeye kim nasıl başvuracak?

Sonuç olarak bakarsak insanlarımız konuta erişemez hale geldi. Alt gelir grubu için çok önemli bir kampanya ile adım atıldı. Orada çok büyük bir hizmet ve imkan sunuldu. Bundan sonra geniş bir kesim olan orta gelir grubu için harekete geçildi. Bunun içinde girişimciler, karı-koca çalışanlar ve diğer gruplar var ve geniş bir kesimden bahsediyoruz. Bu nisanların konuta erişimi aksadı. Bu noktadan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla önemli bir çalışma yapıldı ve ciddi bir mekanizma inşa edildi.