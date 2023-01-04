Tarihin en büyük 2. konut kampanyası! Projeye kim nasıl başvuracak?
Yeni evim projesinin detaylarını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı. Buna göre kredi faiz oranları 0.69’dan başlayacak ve 15 yıl vade olabilecek. Satın alınan evler 5 yıl boyunca satılmayacak. Peki kampanya ilk kez ev alacaklara avantaj sağlayacak mı? Yeni konut finansman modeliyle "yeni evim" projesi nasıl olacak? Projeye kim, nasıl başvuracak? Kredi faiz oranları ne olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan TUGEM Başkanı Hakan Akdoğan, KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas ile gayrimenkul uzmanı Sühran Aras değerlendirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yeni Evim Konut Finansman Programı" kampanyasının detaylarını açıkladı. Bakan Nebati, "Programımız kapsamında sağlanacak finansman sıfır konutlara yöneliktir. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacaktır. Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir. Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenmiştir. Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacak" ifadelerini kullandı.
Toplantıda konuşan Bakan Kurum da , "Yeni kampanyamızla; ilk etapta, tam 100 bin ailemizi, birkaç ay içerisinde ev sahibi yapacağız. Öncelikle, yüklenici firmalarımız belirleyeceğimiz kriterlere uygun yapılan konut projeleriyle birlikte bu kampanyamıza dâhil olacaklar. Konut almak isteyen vatandaşlarımız, kendi ödeme koşullarına uygun daireleri seçecekler ve bankaya başvuracaklar. Bankalarımız da uygunluk durumunda krediyi vatandaşımıza tahsis edecek ve satın alma süreci başlayacak." dedi.
Kampanya kapsamında İstanbul 1. bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge; diğer tüm iller 3. bölge olarak belirlendi. Bankalar tarafından sağlanacak finansman 1. bölge olan İstanbul'da en fazla 5 milyon TL olacak. 2. bölgedeki illerde banka finansmanı en fazla 3 milyon lira, 3. bölgedeki diğer illerde banka finansmanı en fazla 2 milyon lira olacak. Kampanya ile alınacak konutun aylık taksiti hane halkı gelirinin yüzde 40'ını geçemeyecek.
Peki kampanya ilk kez ev alacaklara avantaj sağlayacak mı? Yeni konut finansman modeliyle "yeni evim" projesi nasıl olacak? Projeye kim, nasıl başvuracak? Kredi faiz oranları ne olacak?
TUGEM Başkanı Hakan Akdoğan'ın öne çıkan sözleri:
Yani aslında piyasanın ve vatandaşların beklediği bir projeydi. Kafalardaki soru işaretlerinin bir çoğu gitmiş oldu. Barınma sorununun ilgili bakanlıklar farkında ve çözülmesi için çok önemli adımlar atılıyor. Kiraların artmasıyla beraber 'Aynı anda kira ödeyeceğim hem kredi ödeyeceğim' derdini çözecek bir adım atıldı. 3 yıl boyunca yani konutların teslim edileceği tarihe kadar çok ciddi bir yükü Hazine ve Maliye Bakanlığı çekecek.
Kirada oturan ve sonuçta ilk evini alacak vatandaşların bu şekilde destekleniyor olması çok değerli bir adım. Kampanyanın kapsayıcı olması çok kıymetli. Başlayan devam eden tüm projeler buraya katılabilecek. Bunların hepsi konut üretiminin hızlanması anlamına gelir. Bugün zaten fiyatların bu denli artmasında en büyük pay arz-talep dengesinin bozulması olmuştu. Bu adımla arzı hızlandırmış olacağız.
Finansman daha uygun şartlarda sunarsanız bunu da uzun vadeye yaydığınızda tam da vatandaşın istediği projeye dönüşmüş olur. Bankalardaki fiyatlara baktığımız zaman şu anda ulaşılabilirlik çok zor durumda. Şu anda özel bankalardaki yüzde 2 oranla kredi finansmanı kendine sağlayarak konut alması gerçekten zor bir ihtimal. Bu projeye dahil olacaklarda fiyat artışını durduracaklar. Bu çok kıymetli bir iş. Bir komisyon kurulacak, bu projeye dahil olanlar fiyatlarını sabit tutacaklar. Burada sınırlama da yok ve 0,69 oranı çok iyi bir oran.
Yurt dışındaki uygulamalarda yani mortgage kredileri 10 yıl ile sınırlı değil. Gerçek bir mortgage 15-20-25 yıl gibi vadelerle olur. Öyle kira ödenir gibi ev sahibi olabiliyorsunuz. Bunun Türkiye'de uygulanmaya başlıyor olması çok iyi bir durum. Bu projelerin ekonomiye ve sektöre önemli katkıları olacak. Özel sektörün iştaha ve cesarete ihtiyacı vardı.
KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çok önemli bir çalışma gerçekleştirildi. Biz STK'lar 3 ay boyunca çalıştık ve sürece katkı sunduk. Önerilerimizi getirdik. Orta gelirli vatandaşlarımız bir üzüntü içerisindeydi. Son 1 yılda konut fiyatlarında ciddi artışlar yaşandı. Vatandaşlarımız alınan kararlarla desteklendi geçim kolaylığı sağlamak için. Ancak konut fiyatları enflasyonun da üstünde ciddi bir artış yaşadı. Bu birikmeli bir maliyet olarak bugüne geldi.
Sonuç olarak bakarsak insanlarımız konuta erişemez hale geldi. Alt gelir grubu için çok önemli bir kampanya ile adım atıldı. Orada çok büyük bir hizmet ve imkan sunuldu. Bundan sonra geniş bir kesim olan orta gelir grubu için harekete geçildi. Bunun içinde girişimciler, karı-koca çalışanlar ve diğer gruplar var ve geniş bir kesimden bahsediyoruz. Bu nisanların konuta erişimi aksadı. Bu noktadan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla önemli bir çalışma yapıldı ve ciddi bir mekanizma inşa edildi.
Bu sadece bir kampanya değil yeni bir finansman modeli. Her yıl 100 bin insanımızı konut sahibi edebilecek bir model inşa etmeye çalıştık. Bunu da ortaya koyabildiğimizi düşünüyoruz. Bu sadece bu sene için değil önümüzdeki yıllar içinde sürecek bir iş. Bu bir pilot çalışma olacak.
Gayrimenkul Uzmanı Sühran Aras:
Gerçekten ciddi bir ihtiyaç vardı. Gayet olumlu gözüküyor. Faiz oranları oldukça iyi. Çok cazip. Ülkeyi 3 ayrı gruba kredi kullanma açısından bölmeleri de oldukça iyi. Fırsatçıların fiyatları yükseltmeleri artık devletin kontrolü altında. Bunlara çok ciddi yaptırımlar ve cezalar gelecek. O konuda da bir engelleme var.
ÖRNEK ÖDEME TABLOSU
Yüzde 0,69 faiz ile 1 milyon lira kredi için taksit tutarları
İlk yıl: 4 bin 410 TL
İkinci yıl: 5 bin 400 TL
Üçüncü yıl: 6 bin 480 TL
Dördüncü yıldan son 8 yıla kadar: 10 bin 315 TL
Son 8 yıl: 12 bin 697 TL
Toplam ödenecek tutar: 1 milyon 909 bin TL
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