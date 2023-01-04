04 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Tarihin en büyük 2. konut kampanyası! Projeye kim nasıl başvuracak?

Tarihin en büyük 2. konut kampanyası! Projeye kim nasıl başvuracak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.01.2023 12:05
Yeni evim projesinin detaylarını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı. Buna göre kredi faiz oranları 0.69’dan başlayacak ve 15 yıl vade olabilecek. Satın alınan evler 5 yıl boyunca satılmayacak. Peki kampanya ilk kez ev alacaklara avantaj sağlayacak mı? Yeni konut finansman modeliyle "yeni evim" projesi nasıl olacak? Projeye kim, nasıl başvuracak? Kredi faiz oranları ne olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan TUGEM Başkanı Hakan Akdoğan, KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas ile gayrimenkul uzmanı Sühran Aras değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni Evim Kampanyası
Yeni Evim Kampanyası
Projeye kim nasıl başvuracak?
Projeye kim nasıl başvuracak?
Konut kampanyasında şartlar neler?
Konut kampanyasında şartlar neler?
iPhone üreticisi Apple çakıldı
iPhone üreticisi Apple çakıldı
Özel okul zammı ne kadar olacak?
Özel okul zammı ne kadar olacak?
İşte yeni memur ve emekli maaşları
İşte yeni memur ve emekli maaşları
Çalışan EYT’linin maaşı artacak
Çalışan EYT'linin maaşı artacak
Memur ve emekliye zam oranını açıkladı
Memur ve emekliye zam oranını açıkladı
Orta gelirliye konut kampanyası
Orta gelirliye konut kampanyası
Mersin’de ihracat oranı 45 arttı
Mersin'de ihracat oranı 45 arttı
Memur ve emekliler dikkat: Ciddi refah payı...
Memur ve emekliler dikkat: Ciddi refah payı...
6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? um...
6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? um...
Daha Fazla Video Göster