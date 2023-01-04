04 Ocak 2023, Çarşamba
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Tarihin en büyük 2. konut kampanyası! Projeye kim nasıl başvuracak?
Yeni evim projesinin detaylarını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı. Buna göre kredi faiz oranları 0.69’dan başlayacak ve 15 yıl vade olabilecek. Satın alınan evler 5 yıl boyunca satılmayacak. Peki kampanya ilk kez ev alacaklara avantaj sağlayacak mı? Yeni konut finansman modeliyle "yeni evim" projesi nasıl olacak? Projeye kim, nasıl başvuracak? Kredi faiz oranları ne olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan TUGEM Başkanı Hakan Akdoğan, KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas ile gayrimenkul uzmanı Sühran Aras değerlendirdi.