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Haberler Galeri Detaylar az önce belli oldu! Orta gelirliye konut kampanyası kredi şartları nedir? TOKİ orta gelirliye konut kredi faizleri, taksitleri nasıl olacak?

Detaylar az önce belli oldu! Orta gelirliye konut kampanyası kredi şartları nedir? TOKİ orta gelirliye konut kredi faizleri, taksitleri nasıl olacak?

Orta gelirliye konut kampanyası kredi şartları nedir? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dar gelirliler için başlatılan sosyal konut projesinin ardından, orta gelirliler için de adım atılıyor. Orta Gelirliye Konut kampanyasının ayrıntıları bugün saat 10'da açıklanacak. Orta gelirliye konut kampanyasının detayları belli oldu. Peki, Orta gelirliye konut kampanyası kredi şartları nedir? TOKİ orta gelirliye konut kredi faizleri, taksitleri nasıl olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 10:37
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Detaylar az önce belli oldu! Orta gelirliye konut kampanyası kredi şartları nedir? TOKİ orta gelirliye konut kredi faizleri, taksitleri nasıl olacak?

Orta gelirliye konut kampanyası kredi şartları nedir? TOKİ orta gelirliye konut kredi faizleri, taksitleri nasıl olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni konut kampanyasına son şekli verildi. Orta gelirliler için sosyal konut projesinin ayrıntılarını, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bugün saat 10'da açıklayacak. Peki, Orta gelirliye konut kampanyası kredi şartları nedir? TOKİ orta gelirliye konut kredi faizleri, taksitleri nasıl olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Detaylar az önce belli oldu! Orta gelirliye konut kampanyası kredi şartları nedir? TOKİ orta gelirliye konut kredi faizleri, taksitleri nasıl olacak?

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

2016 yılında ilk kez konut sahibi olacak vatandaşlar için konut hesabını uygulamaya aldık. Vatandaşların konut piyasasındaki dalgalanmalardan korumak amacıyla geçtiğimiz mayıs ayında konut finasman projesini hayata geçirdik. İlk Evim, İlk İş Yerim projesiyle de dar gelirle vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırıyoruz. Yeni Evim piyasa koşullarına göre avantajlı faiz ve ilk üç yıl bakanlık katkısıyla ödeme kolaylığı, hane halkının geliriyle uyumlu bir program.

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Detaylar az önce belli oldu! Orta gelirliye konut kampanyası kredi şartları nedir? TOKİ orta gelirliye konut kredi faizleri, taksitleri nasıl olacak?

Sağlanacak finansman tutarları İstanbul'da en çok 5 milyon liraya, ikinci bölgede en çok 3 milyon, üçüncü bölge için en çok 2 millyon liradır. Finansman sıfır konutlara yönelik olacak. Hali hazırda bir konutunun olmamaması ve son bir yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekiyor. İlk iki bölgede son bir yılda bu illerde ikamet şartı var. 5 yıl boyunca satılamayacak. Asgari peşinat oranı yüzde 10. 15 yıl vadeyle bir mortgage olacak. Faiz oranı 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacak. İlk üç yıl ödenecek aylık taksit tutarının belirli bir kısmını Hazine ve Maliye Bakanlığı üstlenecek.

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Detaylar az önce belli oldu! Orta gelirliye konut kampanyası kredi şartları nedir? TOKİ orta gelirliye konut kredi faizleri, taksitleri nasıl olacak?

Vatandaşlar için üç durum var. Konutlar tamamlanmış , krediye uygun ve yapımı başlanacak konutlar için uygun olacak. İlk iki durumda ilgili bankalar tarafından kredilendirme uygun olursa bakanlık katkısı sağlanacak. Üçüncü durumda ise konutun bir parçası oluduğu projenin bankalar tarafından kredilendirmeye uygun olarak değerlendirilmesi kıstas olacaktır.

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Detaylar az önce belli oldu! Orta gelirliye konut kampanyası kredi şartları nedir? TOKİ orta gelirliye konut kredi faizleri, taksitleri nasıl olacak?

Konut arzının dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde artırılması.