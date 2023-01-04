HaberlerGaleriDetaylar az önce belli oldu! Orta gelirliye konut kampanyası kredi şartları nedir? TOKİ orta gelirliye konut kredi faizleri, taksitleri nasıl olacak?
Detaylar az önce belli oldu! Orta gelirliye konut kampanyası kredi şartları nedir? TOKİ orta gelirliye konut kredi faizleri, taksitleri nasıl olacak?
Orta gelirliye konut kampanyası kredi şartları nedir? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dar gelirliler için başlatılan sosyal konut projesinin ardından, orta gelirliler için de adım atılıyor. Orta Gelirliye Konut kampanyasının ayrıntıları bugün saat 10'da açıklanacak. Orta gelirliye konut kampanyasının detayları belli oldu. Peki, Orta gelirliye konut kampanyası kredi şartları nedir? TOKİ orta gelirliye konut kredi faizleri, taksitleri nasıl olacak?