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Orta Gelirliye Konut Kampanyası | Milyonlarca kişi merak ediyordu! Bakan Nebati ve Bakan Kurum bugün detayları bugün açıklayacak

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Giriş Tarihi: 04.01.2023 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023
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Orta Gelirliye Konut Kampanyası | Milyonlarca kişi merak ediyordu! Bakan Nebati ve Bakan Kurum bugün detayları bugün açıklayacak

Son dakika haberleri... Sosyal konut projesi sonrası düzenlenen "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detayları bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanacak.

Bir süredir üzerinde çalışılan "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nda sona gelindi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, kampanyanın detaylarını bugün saat 10.00'da Ankara'da düzenlenecek ortak basın toplantısında kamuoyuyla paylaşacak.

AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı A Haber ekranlarında düzenlenecek kampanyanın detaylarını ve şartlarını değerlendirdi.

VADE UZADIKÇA ÖDEME KOLAYLIĞI ARTACAK

Vade uzadıkça ödeme kolaylığı da artıyor. Gelir bir şekilde hayatın olağan akışı içinde artıyor ama borç sabit kalıyor.

15 YIL VADE DOĞRUDAN PARA GİBİ BİR ŞEY

Bir iki yıl ödeme olmaması ve 15 yıl vade olması doğrudan para gibi bir şey. Orta gelirliye konut kapsamında şartlarda vatandaşa büyük imkan sağlanacak.

FİYATLAR ARTACAK ENDİŞESİ OLMAMALI

Kamu bankaları ve devlet ciddi bir sübvansiyon yapacak ama ev fiyatlarının gereksiz artırılması endişesi bulunuyordu. Ama şimdi banka belirlenecek bir grubuna verecek. O yüzden o evler o fiyatlara satılamayacak. Alabilecek kişilerin ekonomik kapasiteleri de belli olacak. Yani konut kampanyası hedefine ulaşacaktır.

İŞTE ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI İÇİN BEKLENEN ŞARTLAR

Başvuru sahibinin veya 1. derece yakınlarının üzerine konut olmamalı

Belirlenecek gelir grubunun üzerindekiler başvuramayacak

Alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak

Kredi geri ödemesinde 1-2 yıl geri ödemesiz dönem planlanıyor.

Kredi gazileri yüzde 0,69 ila 0,99 arasında değişkenlik gösterecek.

15 yıl vade ile ödeme yapılacak.

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