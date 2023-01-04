Orta Gelirliye Konut Kampanyası | Milyonlarca kişi merak ediyordu! Bakan Nebati ve Bakan Kurum bugün detayları bugün açıklayacak
Son dakika haberleri... Sosyal konut projesi sonrası düzenlenen "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detayları bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanacak.
Bir süredir üzerinde çalışılan "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nda sona gelindi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, kampanyanın detaylarını bugün saat 10.00'da Ankara'da düzenlenecek ortak basın toplantısında kamuoyuyla paylaşacak.
AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı A Haber ekranlarında düzenlenecek kampanyanın detaylarını ve şartlarını değerlendirdi.
VADE UZADIKÇA ÖDEME KOLAYLIĞI ARTACAK
Vade uzadıkça ödeme kolaylığı da artıyor. Gelir bir şekilde hayatın olağan akışı içinde artıyor ama borç sabit kalıyor.
15 YIL VADE DOĞRUDAN PARA GİBİ BİR ŞEY
Bir iki yıl ödeme olmaması ve 15 yıl vade olması doğrudan para gibi bir şey. Orta gelirliye konut kapsamında şartlarda vatandaşa büyük imkan sağlanacak.
FİYATLAR ARTACAK ENDİŞESİ OLMAMALI
Kamu bankaları ve devlet ciddi bir sübvansiyon yapacak ama ev fiyatlarının gereksiz artırılması endişesi bulunuyordu. Ama şimdi banka belirlenecek bir grubuna verecek. O yüzden o evler o fiyatlara satılamayacak. Alabilecek kişilerin ekonomik kapasiteleri de belli olacak. Yani konut kampanyası hedefine ulaşacaktır.
İŞTE ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI İÇİN BEKLENEN ŞARTLAR
Başvuru sahibinin veya 1. derece yakınlarının üzerine konut olmamalı
Belirlenecek gelir grubunun üzerindekiler başvuramayacak
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