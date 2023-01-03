PKK-YPG’den tehdit alan Hollandalı gazeteci Rena Netjes A Haber’e konuştu: Yerel halk PKK’yı terör örgütü olarak görüyor!

"TÜK DİPLOMAT AKSİYON ALDI VE ÇOK RAHATLADIM"

Doğrudan Hollanda elçiliği ile ve tanıdığım bir Türk diplomat ile görüştüm. Ve o akşam sonunda bir aksiyon aldılar ve rahatladım. Tük diplomat aksiyon aldı ve çok rahatladım. Yaşanan buydu. Birkaç hafta mesaj gelmedi. Sonra geçen hafta bir mesaj aldım. Ve tehditler devam etti. Tüm sosyal medya hesaplarına da saldırı yapacağayız dediler. Bu mesajı aldıktan sonra şifreyi değiştirmeye çalıştılar. Ben işte sosyal medya hesaplarımda korkuma yaptım.

"AİLEMİ DE HEDEF ALDILAR"

Başka benim adıma Twitter hesabı açtılar. Ve orada tüm mesajlar bir araya getirildi. Mesaj Paris'tendi. Olayı araştırmak için avukat buldum. Ailemi ve akrabalarımı da hedef aldılar. Yani hiç konuşma Suriye ile ilgili olarak. Ben de kamuya açtım bu durumu Twitter'dan açıktan.