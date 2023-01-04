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0,69 konut kredisi veren bankalar hangileri? Orta Gelirli Konut kampanyası 0,69 faizli krediyi kimler çekebilir? Vakıfbank, Halkbank...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2023 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023
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0,69 konut kredisi veren bankalar hangileri? Orta Gelirli Konut kampanyası 0,69 faizli krediyi kimler çekebilir? Vakıfbank, Halkbank...

0,69 konut kredisi veren bankalar hangileri? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Orta Gelirliye Konut kampanyası için detaylar belli oldu. Böylelikle uygun krediyle ev satın almak mümkün olacak. Peki, 0,69 konut kredisi veren bankalar hangileri? Orta Gelirli Konut kampanyası 0,69 faizli krediyi kimler çekebilir? Vakıfbank, Halkbank...

0,69 konut kredisi veren bankalar hangileri? Orta Gelirli Konut kampanyası 0,69 faizli krediyi kimler çekebilir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Orta Gelirli Konut kampanyası kapsamında 0,69 faizli krediyi kimlerin çekebileceği merak ediliyor. 'Yeni Evim' kampanyasıyla orta gelir grubundaki vatandaşlar da uygun kredi faiz oranıyla ev sahibi olabilecek. Peki, 0,69 konut kredisi veren bankalar hangileri? Orta Gelirli Konut kampanyası 0,69 faizli krediyi kimler çekebilir? Vakıfbank, Halkbank...

0,69 KONUT KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

0,69 konut kredisi verecek bankaların hangisi olacağı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili bankalardan açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

KİMLER 0,69 FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÇEKEBİLİR?

Konut satışı üç bölgeye ayrılacak:

İstanbul 1.bölgede evler 5 milyon lira olacak.

Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla 2. Bölgede evler 3 milyon lira olacak.

Üçüncü bölgede ise tüm iller yer alacak ve 2 milyon lira olacak.

Bir konutunun olmaması ve son bir senede konut satışı yapmaması gerekmektedir. Hane halkı toplam geliri baz alınmaktadır. 1. ve 2. bölgedeki illerde ikamet şartı aranmaktadır.

Tüm bölgelerde asgari peşinat tutarı yüzde 10 olmaktadır.

Azami 15 sene vade uygulanacak.

Kredi faiz oranları 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacaktır. İlk 3 sene için taksit tutarları önemli ölçüde aşağı çekilecektir.

3 farklı aşamadaki konutlar için kredi kullanılabilecek. Tamamlanmış, belirli bir oranda tamamlanmış ve yapımına başlanacak konutlar için kredi kullanılabilir.

0,69 FAİZ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Projeye başvurular 16 Ocak'ta yapılabilecek. Vatandaşlar kendilerine uygun evi seçtikten sonra bankalara başvurarak kredilerini çekebilecek.

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