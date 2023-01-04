0,69 konut kredisi veren bankalar hangileri? Orta Gelirli Konut kampanyası 0,69 faizli krediyi kimler çekebilir? Vakıfbank, Halkbank...

Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla 2. Bölgede evler 3 milyon lira olacak.

Üçüncü bölgede ise tüm iller yer alacak ve 2 milyon lira olacak.

Bir konutunun olmaması ve son bir senede konut satışı yapmaması gerekmektedir. Hane halkı toplam geliri baz alınmaktadır. 1. ve 2. bölgedeki illerde ikamet şartı aranmaktadır.