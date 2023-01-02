EYT’liye 7 kazanç! Kıdem tazminatı, izin parası, bayram ikramiyesi, banka promosyonu…
EYT borçlanması yaparak emekli olmak isteyenler haftanın ilk iş gününde yine sosyal güvenlik kurumlarının yolunu tuttu. Emekli olmak için 5 bin prim gününün tamamlanmış olması gerekiyor. EYT’liler için ise 7 önemli kazan olacak. Peki SGK'larda EYT yoğunluğu var mı? Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı. Akıllarda kalan “EYT'li emeklilerin kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? Aynı işyerinde çalışmaya devam edenin kıdemi peşin mi ödenecek? EYT'lilerin maaş zammı ve kıdem tazminatı ne kadar olacak? EYT'li olup ayrılanların ihbar tazminatı hakkı var mı? Çalışırken kıdem tazminatını artırmak mümkün mü? Kıdem tazminatı talebinde zaman aşımı söz konusu mu? Yeni yılda ücreti artırılmayan çalışan kıdemini alıp ayrılabilir mi?” sorularının cevaplarını da A Haber canlı yayının Faruk Erdem verdi.
Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin taslak metni için geri sayım başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yıldaki çalışmalarına hızla başlıyor. 15 Ocak'a kadar yasanın çıkması ve başvuruların ardından mart ayında maaşların hesaplarda olması bekleniyor.
Akıllarda kalan soruların cevaplarını Faruk Erdem verdi:
"EYT'de yoğunluğun azalmasının sebebi aslında ucuz borçlanma başvurularının tamamlanmasıdır. Borçlanma devam ediyor ama miktar yükseldi. Yeni yılla birlikte 25 bin doğumda 35 bin lira fark olacak. Yasanın çıkmasından sonra ciddi bir yoğunluk yaşanacak. e-Devlet'ten başvuru yapılmasına rağmen gitmek isteyen çok olacak. Biz biraz sağlamcı bir yaklaşım tarzına sahibiniz.
Bundan sonra sakin bir şekilde Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekleyeceğiz. EYT'linin 7 kazancı olacak. Çalışan EYT'liler açısından baktığımız zaman bir işten çıkma süreci başlayacak. Çünkü emeklilik işlemlerini yapabilmek için işten ayrılmak gerekiyor. Belki yasaya bu konulabilir çıkmaya gerek kalmayabilir ama mevcut durumda işten ayrılmak gerekecek.
İşte çıkış yapıldığı zaman tazminat hakkı doğuyor. Emeklilik sebebiyle istifa eden herkes tazminat alır bu da yasayla koruna bir haktır. Bunun yanında emekli aylığı hakkı kazanılacak. Eğer çalışmaya devam edecekseniz da maaş almaya devam edilecek. Çift maaş alma durumu söz konusu olacak. Birikmiş izinler var bunların parasını alacaklar.
Emeklilik hakkının gelmesiyle birlikte banka promosyonu alma durumu olacak. Şu anda emekli promosyonları 7 bin 500 lirayı geçmiş durumda. Ama yeni emekli olacak 2 milyon 250 bin kişinin de olmasıyla bankalar arasında ciddi bir rekabet olacaktır. Burada promosyonun 10 bin liraya kadar çıkmasını bekliyorum.
Bunun yanında emekliler emlak vergisi ödemiyor. 200 metrekareye kadar tek evleri varsa emlak vergileri siliniyor. Emekli olduktan sonra bir de bayram ikramiyesi gelecek. Bunun yanında memurların maaş zamları belli olurken bu ikramiyelerin de artması söz konusu olacak. Emeklilik için başvuru esası var zorunluluk yok. Ama başvurudan sonra bu EYT'liler bu kazançları elde edecek.
Başvuru yaptıktan sonra emekli maaşları bir sonraki ayın başından itibaren hesaplanacak. Başvuru günü fark etmiyor. Öyle görünüyor ki mart ayı içerisinde EYT'li vatandaşlarımıza 2 ya da 2,5 ay maaş yatacak. Burada emekli olmak istemeyenler başvurmayabilirler. Çalışma hayatında ciddi bir hareket olacak. Bunun yanında ekonomi açısında da bir kaynak olacak. Netice itibariyle bir maaş alınacak kıdem alınacak ve bu paralar ekonomiye katılacak."
EYT'LİYE 7 KAZANÇ
1-EMEKLİ AYLIĞI
2-EK MAAŞ
3-KIDEM TAZMİNATI
4-İZİN PARASI
5-BANKA PROMOSYONU
6-EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ
7-BAYRAM İKRAMİYESİ
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