EYT’liye 7 kazanç! Kıdem tazminatı, izin parası, bayram ikramiyesi, banka promosyonu…

Başvuru yaptıktan sonra emekli maaşları bir sonraki ayın başından itibaren hesaplanacak. Başvuru günü fark etmiyor. Öyle görünüyor ki mart ayı içerisinde EYT'li vatandaşlarımıza 2 ya da 2,5 ay maaş yatacak. Burada emekli olmak istemeyenler başvurmayabilirler. Çalışma hayatında ciddi bir hareket olacak. Bunun yanında ekonomi açısında da bir kaynak olacak. Netice itibariyle bir maaş alınacak kıdem alınacak ve bu paralar ekonomiye katılacak."