EYT’linin gözü kulağı burada! EYT’de kıdem tazminatı ve maaş zammı nasıl belirlenecek?

KIDEM TAZMİNATI HAKKI OLUYOR

İşçi ve işveren arasındaki anlaşmaya göre taksitle ödeme yapılabiliyor. Kıdemi almadan çalışmaya devam edenlere de kendi isteği ile ayrıldığı dönemde son ücret üzerinden ödeme yapılarak hak kaybı önleniyor. İşyerinde en az bir yıl çalışıp işten çıkarılan herkesin kıdem tazminatı hakkı bulunuyor.

EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin merak ettiği soruların yanıtları şöyle