02 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri EYT'linin gözü kulağı burada! EYT'de kıdem tazminatı ve maaş zammı nasıl belirlenecek?

EYT'linin gözü kulağı burada! EYT'de kıdem tazminatı ve maaş zammı nasıl belirlenecek?

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 02.01.2023 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023
ABONE OL
EYT’linin gözü kulağı burada! EYT’de kıdem tazminatı ve maaş zammı nasıl belirlenecek?

EYT maaş ve tazminat hesabı haberleri: Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik yasa teklifi bu hafta Meclis'e sunuluyor. Yaş dışındaki prim günü, sigorta süresi şartını yerine getiren 2 milyon 250 bin kişi yasa yürürlüğe girdiğinde emekli dilekçesini verebilecek. EYT'li çalıştıran işletmelere yönelik Kredi Garanti Fonu destekli kredi paketi devreye alınacak. Kıdem tazminatı desteği doğrudan çalışanın hesabına yatırılacak. Peki EYT'linin maaş ve tazminatı ne kadar olacak? Hesaplama nasıl yapılacak? İşte detaylar

Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlara yönelik yasa teklifi bu hafta TBMM'ye sunuluyor. Yaş hariç prim günü, sigorta süresi şartını yerine getiren 2 milyon 250 bin kişi yasa yürürlüğe girdiğinde emeklilik dilekçesini verebilecek. EYT'li çalıştıran işletmelere yönelik Kredi Garanti Fonu destekli kredi paketi devreye alınacak. Kıdem tazminatı desteği doğrudan çalışanın hesabına yatırılacak. İş Kanunu'na göre emekli olup işten ayrılan işçilerin kıdem tazminatının peşin ödenmesi gerekiyor.

KIDEM TAZMİNATI HAKKI OLUYOR
İşçi ve işveren arasındaki anlaşmaya göre taksitle ödeme yapılabiliyor. Kıdemi almadan çalışmaya devam edenlere de kendi isteği ile ayrıldığı dönemde son ücret üzerinden ödeme yapılarak hak kaybı önleniyor. İşyerinde en az bir yıl çalışıp işten çıkarılan herkesin kıdem tazminatı hakkı bulunuyor.

EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin merak ettiği soruların yanıtları şöyle

1- EYT'Lİ EMEKLİLERİN KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANACAK?
Emekli olan işçiye, işyerinde çalıştığı her yıl için 30 günlük giydirilmiş brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Yarın açıklanacak memur maaş zammı kıdem tavanına da yansıyacak. Bu yıl için 15 bin 371 lira olan kıdem tazminatı tavanının 18 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Brüt ücreti tavanın altında olanlar son brüt ücretleri üzerinden kıdem alacak.

2- AYNI İŞYERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDENİN KIDEMİ PEŞİN Mİ ÖDENECEK?
Emeklilik dilekçesi vererek işten ayrılanlara kıdem tazminatı peşin ödenir. Yeniden aynı işyerinde çalışan için yeni bir çalışma dönemi başlar. Emekli olduğu tarihte kıdemi ödendiği için sıfırlanmış kabul ediliyor. Karşılıklı anlaşmaya dayalı olarak peşin ya da taksitle ödeme seçeneği sunulabilir.

3- EYT'Lİ OLUP AYRILANLARIN İHBAR TAZMİNATI HAKKI VAR MI?
Emeklilik gerekçesiyle iş sözleşmesi sona erenlere ihbar tazminatı ödenmez. Çalışan işverenden ihbar tazminatı talep edemez. Çalışırken kullanılmayan yıllık izin ücretini emeklilik tarihindeki son ücret üzerinden peşin olarak alabilir.

4- SİGORTASIZ ÇALIŞAN İŞÇİ KIDEMİNİ ALABİLECEK Mİ?
Çalışanın sigortasız olduğu süreyi belgeleriyle ispatlaması gerekiyor. Bunun için sosyal güvenlik il müdürlüğü ya da merkezlerine dilekçeyle başvurarak hizmet tespiti yaptırılması gerekiyor. Kanıtlama imkânı olmayanların da 5 yıl içinde iş mahkemesine başvurarak hizmet tespit davası açması imkânı bulunuyor. Davayı kazananlar geriye dönük sigortalılıklarının yanı sıra kıdeme de hak kazanır.

5- EYT'Lİ OLUP VEFAT EDEN ÇALIŞANIN EŞİ KIDEMİNİ ALABİLİR Mİ?
İş Kanunu'na göre, işçinin ölümü halinde doğan tazminat tutarı kanuni mirasçılarına ödenir.

6- ÇALIŞIRKEN KIDEM TAZMİNATINI ARTIRMAK MÜMKÜN MÜ?
Çalışanın ücreti dışındaki bazı yan ödemeleri kıdem hesabında dikkate alınır. Yemek, eğitim, giyecek, erzak, konut, yakacak, aile, çocuk, yardımları mali sorumluluk, unvan tazminatı, nitelik zammı, teşvik primi, süreklilik arz eden primler kıdem tazminatı hesabına katılır.

Fazla mesai, yıllık izin ücreti, bayram harçlığı gibi süreklilik taşımayan ve bir defaya mahsus verilen yardımlar kıdem tazminatına esas ücrete dâhil edilmiyor.

7- KIDEM TAZMİNATI TALEBİNDE ZAMAN AŞIMI SÖZ KONUSU MU?
Kıdem tazminatının ödenmemesi durumunda 10 yıl içinde başvuruda bulunulması gerekiyor.

Çalışanın vefatı durumunda yasal varislerinin de aynı hakkı bulunuyor. İşçi öncelikle, işverene noterden bir ihtar gönderip, kıdem tazminatını talep eder. İhtarda belirteceği süre içinde kıdem tazminatı yine ödenmezse "iş mahkemesinde" dava açabilir.

8- YENİ YILDA ÜCRETİ ARTIRILMAYAN ÇALIŞAN KIDEMİNİ ALIP AYRILABİLİR Mİ?
Sözleşmede hüküm bulunmaması durumunda uygulamaya ilişkin inisiyatif işverende bulunuyor.

Ücret artışlarındaki anlaşmazlık nedeni ile işten ayrılan işçi istifa etmiş sayılacağından herhangi bir tazminat hakkı oluşmuyor.

EYT’lilerin ilk maaşı o tarihte hesaplarda! EYT'LİLERİN İLK MAAŞI O TARİHTE HESAPLARDA!
EYT 18 yaşından önce geçerli mi son dakika? EYT 18 YAŞINDAN ÖNCE GEÇERLİ Mİ SON DAKİKA?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA