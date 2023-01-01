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EYT 18 yaşından önce geçerli mi son dakika? 18 yaş öncesi sigorta girişi EYT'de geçerli olacak mı? Staj ve çıraklık...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.01.2023
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EYT 18 yaşından önce geçerli mi son dakika? 18 yaş öncesi sigorta girişi EYT’de geçerli olacak mı? Staj ve çıraklık...

EYT 18 yaşından önce geçerli mi son dakika? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT kapsamında detaylar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında netleşti. EYT kapsamında yaş şartı aranmazken, prim ve yıl şartı sabit kaldı. Peki, EYT 18 yaşından önce geçerli mi son dakika? 18 yaş öncesi sigorta girişi EYT'de geçerli olacak mı?

EYT 18 yaşından önce geçerli mi son dakika? 18 yaş öncesi sigorta girişi EYT'de geçerli olacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT kapsamında detayları son dakika olarak açıkladı. Peki, EYT 18 yaşından önce geçerli mi son dakika? 18 yaş öncesi sigorta girişi EYT'de geçerli olacak mı? Staj ve çıraklık...

18 YAŞ ÖNCESİ YAPILAN SİGORTA EMEKLİLİĞİ ÖNE ÇEKER Mİ?

18 yaş öncesi sigortanın emekliliğe etkisinde Nisan 1981, Eylül 1999 öncesi tarihi önem taşıyor. Bu tarihte sigortalı olanlar için Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 81. maddesi geçerlidir.

Buna göre çalışanlar 18 yaş öncesinde ya da sonrasında olmasına bakılmadan işe giriş tarihine göre kademeli sisteme tabidir. Ancak sigortalılık süresinin bu yaşın doldurulduğu tarihte başlayacağına yönelik hüküm 1 Nisan 1981 öncesi sigortalı çalışmaya başlayan SSK'lıları etkilemiyor.

Bu yaştan öncesi sigorta emeklilikte aranan prim gün sayısında hesaba dahil ediliyor. Başladıkları tarihte isterse 14 yaşında olsunlar sigortalılık başlangıç tarihi kabul edilir ve emeklilik buna göre hesaplanır.

SİGORTALI BAŞLAMAYA 18 YAŞINDAN ÖNCE BAŞLAYANLAR EYT'DEN NASIL YARARLANACAK?

18 yaş öncesinde sigorta girişi emeklilik şartlarının belirlenmesinde dikkate alınır. Örneğin Ocak 1982 doğumlu bir kişi, Ocak 1999 tarihinde SSK'lı çalışmaya başladı.

Bu kişi henüz 18 yaşını doldurmamakla beraber Eylül 1999 öncesi yapılan sigorta girişi nedeniyle EYT'ten yararlanabilecek. Eylül 1999 öncesinde yapılan sigorta girişi EYT düzenlemesinden yararlan hakkı sağlayacak.

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