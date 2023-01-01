EYT 18 yaşından önce geçerli mi son dakika? 18 yaş öncesi sigorta girişi EYT’de geçerli olacak mı? Staj ve çıraklık...

Buna göre çalışanlar 18 yaş öncesinde ya da sonrasında olmasına bakılmadan işe giriş tarihine göre kademeli sisteme tabidir. Ancak sigortalılık süresinin bu yaşın doldurulduğu tarihte başlayacağına yönelik hüküm 1 Nisan 1981 öncesi sigortalı çalışmaya başlayan SSK'lıları etkilemiyor.