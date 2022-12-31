2022 yılında ekonomide neler yaşandı? İhracat, faiz, borsa ve altında beklentiler neler?

Özlem Doğaner'in canlı yayında aktardıkları:

"2022 zor bir yıldı ama aynı zamanda Türkiye'nin yılı oldu diyebiliriz. Pandemiden sonra dünya toparlanacak diye beklerken Rusya-Ukrayna savaşı ortaya çıktı. Bu aslında bir kırılma noktası oldu. Savaştan öte Doğu ile Batı arasındaki çekişme gibi bir noktaya getirdi durumu. Hem ABD hem AB tarafından Rusya'ya yaptırımlar yapılmaya çalışıldı ama Rusya'nın enerji ile karşılık vermesi durumu daha zor hale getirdi.