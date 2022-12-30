30 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Gelir vergisi dilimlerinde değişiklik! Bakan Nebati'den çalışanları sevindiren haber: Yemek ve yol parası ücretlerinde büyük artış

Son dakika: Gelir vergisi dilimlerinde değişiklik! Bakan Nebati'den çalışanları sevindiren haber: Yemek ve yol parası ücretlerinde büyük artış

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.12.2022 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022
ABONE OL
Son dakika: Gelir vergisi dilimlerinde değişiklik! Bakan Nebati’den çalışanları sevindiren haber: Yemek ve yol parası ücretlerinde büyük artış

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkarıyoruz" dedi. Bakan Nebati, bu yıl Temmuz ayında 51 liraya çıkarılan yemek parası istisna tutarını 110 liraya, 25,5 liraya çıkarılan yol parası istisna tutarını da 56 liraya çıkarıldığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 yılında uygulanacak gelir vergisi dilimlerinin belirlendiğini açıkladı.

2023 GELİR VERGİSİ TARİFESİNDE YENİLİK

Bakan Nebati, açıklamasında şunları kaydetti;

Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkarıyoruz.


ÇALIŞANLARIN ÖDEYECEĞİ VERGİ AZALDI

Asgari ücrete yapılan yüzde 54,5 oranındaki artış, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansımış; böylelikle ücretli çalışanların ödeyeceği verginin azalması sağlanmıştır.

2023 YILINDA MUAF OLACAKLAR

2023 yılında, uygulamaya devam ettiğimiz asgari ücret istisnası nedeniyle, tüm ücretli çalışanlar, yıllık 120.096 liraya isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisinden muaf olacaktır.

Diğer bir ifadeyle, ücret geliri elde eden her bir çalışandan, yıllık 16.916,32 lira gelir vergisi ile 911,53 lira damga vergisi olmak üzere toplam 17.827,85 lira vergiyi tahsil etmeyeceğiz.

YOL VE YEMEK PARALARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Ayrıca, bu yıl Temmuz ayında 51 liraya çıkardığımız yemek parası istisna tutarını 110 liraya, 25,5 liraya çıkardığımız yol parası istisna tutarını da 56 liraya çıkarıyoruz.

Böylece, aylık 2.860 lira yemek parası ile 1.456 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecektir.

Bakan Nebati’den büyüme mesajı! BAKAN NEBATİ'DEN BÜYÜME MESAJI!
Bakan Nebati’den fatura desteği açıklaması BAKAN NEBATİ'DEN FATURA DESTEĞİ AÇIKLAMASI
Bakan Nebati’den KDV açıklaması: Süre uzatıldı BAKAN NEBATİ'DEN "KDV" AÇIKLAMASI: SÜRE UZATILDI
Bakan Nebati’den asgari ücret açıklaması BAKAN NEBATİ'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA