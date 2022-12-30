Son dakika: Gelir vergisi dilimlerinde değişiklik! Bakan Nebati’den çalışanları sevindiren haber: Yemek ve yol parası ücretlerinde büyük artış

2023 GELİR VERGİSİ TARİFESİNDE YENİLİK

Bakan Nebati, açıklamasında şunları kaydetti;

Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkarıyoruz.



