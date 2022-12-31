Helikopterle yılbaşı denetimi! İstanbul’da yılbaşı tedbirleri kapsamında denetim yapılıyor

İstanbul Valiliği yılbaşı için gereken tüm önlemleri alırken jandarma ekiplerinden 2 bin 314 personel görev yapacak. 313 araç da yollarda denetimde olacak ve vatandaşın huzuru için görev yapacak. Jandarma helikopterlerinin yanı sıra İnsansız Hava Araçları da gökyüzünde olacak ve denetimlere destek verecek.