31 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Helikopterle yılbaşı denetimi! İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında denetim yapılıyor

Helikopterle yılbaşı denetimi! İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında denetim yapılıyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 31.12.2022 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022
ABONE OL
Helikopterle yılbaşı denetimi! İstanbul’da yılbaşı tedbirleri kapsamında denetim yapılıyor

İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında helikopter destekli denetim yapılıyor. AVM’lerde, turistik yerlerde ve havaalanlarında denetimler sıklaştırıldı. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları anlattı.

Havadan tespit karadan işlem HAVADAN TESPİT KARADAN İŞLEM

A Haber ekipleri İstanbul semalarında havadan yapılan denetimleri takip etti. Maslak Kışlası'ndan hareket eden jandarma helikopteri havadan yılbaşı denetimlerini yapıyor. Ekipler havadan asayiş işlemi gerçekleştiriyor.

İstanbul jandarma helikopterleri havadan uyguladığı denetimlerle birlikte trafikte ihlal yapan sürücüleri de yerdeki ekiplere bildiriyor ve cezai işlemler uygulanıyor. Kurallara uymayanlar havadan tespit edilip karadaki ekiplere bildiriliyor ve gereken işlemler tek tek yapılıyor. Yılbaşında vatandaşların güvenli seyahatlerini sağlamak için ekipler mücadele ediyor.

Ekiplerin çalışmaları gün boyu sürecek ve güvenli ulaşım sağlanacak. A Haber ekiplerinin yer aldığı helikopter Kuzey Marmara Uskumru Gişeleri ve Riva Gişeleri denetime tabi tutulacak. Bu noktada Edirne-Ankara istikametinden de ekipler olacak.

İstanbul Valiliği yılbaşı için gereken tüm önlemleri alırken jandarma ekiplerinden 2 bin 314 personel görev yapacak. 313 araç da yollarda denetimde olacak ve vatandaşın huzuru için görev yapacak. Jandarma helikopterlerinin yanı sıra İnsansız Hava Araçları da gökyüzünde olacak ve denetimlere destek verecek.

Yollarda kural ihlali yapan sürücülerin plakları ve görüntüsü net şekilde helikopter kamerasına yansıyor. Bu görüntü alındıktan sonra karadaki ekiplere telsiz ile haber veriliyor. Bu noktadan sonra karadaki ekipler devreye giriyor ve kural ihlali yapan sürücüye cezai işlem uygulanıyor. İstanbul genelinde 36 noktadan karadan denetimler kesintisiz sürecek.

İSTANBUL'DA YILBAŞINDA HANGİ YOLLAR KAPALI?

BEYOĞLU'NDA KAPATILACAK YOLLAR (14.00)

- İstiklal Caddesi

- Sıraselviler Caddesi

- Tak-ı Zafer Caddesi

- Ömer Hayyam Caddesi

ALTERNATİF YOLLAR

- Kemeraltı Caddesi

- Meclis-i Mebusan Caddesi

- Dolmabahçe Caddesi

- Refik Saydam Caddesi

- Cumhuriyet Caddesi

ŞİŞLİ'DE KAPATILACAK YOLLAR (14.00)

- Mim Kemal Öke Caddesi

- Abdi İpekçi Caddesi

- Bostan Sokak

- Atiye Sokak

- Altın Sokak

- Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak

- Bronz Sokak

ALTERNATİF YOLLAR

- Teşvikiye Caddesi

- Valikonağı Caddesi

- Rumeli Caddesi

- Halaskargazi Caddesi

- Cumhuriyet Caddesi

BEŞİKTAŞ'TA KAPATILACAK YOLLAR (16.00)

- Çiğdem Sokak

- İskele Caddesi

- Cezayir Sokak trafiğe kapatılacaktır

ALTERNATİF YOLLAR

- Barbaros Bulvarı

- Beşiktaş Caddesi

- Dolmabahçe Caddesi

KADIKÖY'DE KAPATILACAK YOLLAR (18.00)

- Söğütlüçeşme Caddesi (Bestekar Dilhayat SK Kesişimi)

- General Asım Gündüz Caddesi (Kırtasiyeci SK Kesişimi)

- General Asım Gündüz Caddesi (Serasker Caddesi Kesişimi)

ALTERNATİF YOLLAR

- General Asım Gündüz Caddesi

- Dr. Esat Işık Caddesi

- Rıhtım Caddesi

- Söğütlüçeşme Caddesi

- Çetin Emeç Bulvarı

- Abdulkadir Noyan Sokak

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da yılbaşında trafiğe kapatılacak yollar İSTANBUL'DA YILBAŞINDA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
İstanbul’da yılbaşı öncesi denetim İSTANBUL'DA YILBAŞI ÖNCESİ DENETİM

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA