Helikopterle yılbaşı denetimi! İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında denetim yapılıyor
İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında helikopter destekli denetim yapılıyor. AVM’lerde, turistik yerlerde ve havaalanlarında denetimler sıklaştırıldı. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları anlattı.
A Haber ekipleri İstanbul semalarında havadan yapılan denetimleri takip etti. Maslak Kışlası'ndan hareket eden jandarma helikopteri havadan yılbaşı denetimlerini yapıyor. Ekipler havadan asayiş işlemi gerçekleştiriyor.
İstanbul jandarma helikopterleri havadan uyguladığı denetimlerle birlikte trafikte ihlal yapan sürücüleri de yerdeki ekiplere bildiriyor ve cezai işlemler uygulanıyor. Kurallara uymayanlar havadan tespit edilip karadaki ekiplere bildiriliyor ve gereken işlemler tek tek yapılıyor. Yılbaşında vatandaşların güvenli seyahatlerini sağlamak için ekipler mücadele ediyor.
İstanbul Valiliği yılbaşı için gereken tüm önlemleri alırken jandarma ekiplerinden 2 bin 314 personel görev yapacak. 313 araç da yollarda denetimde olacak ve vatandaşın huzuru için görev yapacak. Jandarma helikopterlerinin yanı sıra İnsansız Hava Araçları da gökyüzünde olacak ve denetimlere destek verecek.
Yollarda kural ihlali yapan sürücülerin plakları ve görüntüsü net şekilde helikopter kamerasına yansıyor. Bu görüntü alındıktan sonra karadaki ekiplere telsiz ile haber veriliyor. Bu noktadan sonra karadaki ekipler devreye giriyor ve kural ihlali yapan sürücüye cezai işlem uygulanıyor. İstanbul genelinde 36 noktadan karadan denetimler kesintisiz sürecek.
İSTANBUL'DA YILBAŞINDA HANGİ YOLLAR KAPALI?
BEYOĞLU'NDA KAPATILACAK YOLLAR (14.00)
- İstiklal Caddesi
- Sıraselviler Caddesi
- Ömer Hayyam Caddesi
ALTERNATİF YOLLAR
- Kemeraltı Caddesi
- Refik Saydam Caddesi
- Cumhuriyet Caddesi
ŞİŞLİ'DE KAPATILACAK YOLLAR (14.00)
- Mim Kemal Öke Caddesi
- Abdi İpekçi Caddesi
- Bostan Sokak
- Atiye Sokak
- Altın Sokak
- Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak
- Bronz Sokak
ALTERNATİF YOLLAR
- Teşvikiye Caddesi
- Valikonağı Caddesi
- Rumeli Caddesi
- Halaskargazi Caddesi
- Cumhuriyet Caddesi
BEŞİKTAŞ'TA KAPATILACAK YOLLAR (16.00)
- Çiğdem Sokak
- İskele Caddesi
- Cezayir Sokak trafiğe kapatılacaktır
ALTERNATİF YOLLAR
- Barbaros Bulvarı
- Beşiktaş Caddesi
- Dolmabahçe Caddesi
KADIKÖY'DE KAPATILACAK YOLLAR (18.00)
- Söğütlüçeşme Caddesi (Bestekar Dilhayat SK Kesişimi)
- General Asım Gündüz Caddesi (Kırtasiyeci SK Kesişimi)
- General Asım Gündüz Caddesi (Serasker Caddesi Kesişimi)
ALTERNATİF YOLLAR
- General Asım Gündüz Caddesi
- Dr. Esat Işık Caddesi
- Rıhtım Caddesi
- Söğütlüçeşme Caddesi
- Çetin Emeç Bulvarı
- Abdulkadir Noyan Sokak
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