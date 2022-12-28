Doç. Dr. Yusuf Dinç'ten "1 trilyon dolarlık gaz rezervi" yorumu: Türkiye’ye hayli enerji ve sinerji katacaktır

"TÜRKİYE İSTER BU GAZLARI SATABİLİR İSTERSE..."



A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi'ne konuşan ve Türkiye'nin son adımını yorumlayan Ekonomist Doç. Dr. Yusuf Dinç şunları söyledi:



"710 milyar metreküp Türkiye'nin 12 yıllık doğalgaz ihtiyacına tekabül etmekte. Bu çok ciddi bir rakam. Türkiye büyüyen bir ülke tüketimi artacaktır. 12 yıllık rezervimiz cebimizde. Durum stratejik. İsterse Türkiye bunu yurt içinde tüketebilir. İsterse indirimler yapar. Piyasadaki dengelere göre gerek duyarsa isterse bedava verir. İsterse daha ucuza alıp bu gazıda dışarıya pahalıya satabilir."

UCUZA GAZ ALIP SATMADA RUSYA ÖRNEĞİ

"Bu enstrümanı Rusya ne denli kullandığını başta Avrupa'yu sıkıştırabildiğini hepimiz gördük. Keza Rusya'nın kendi gazını ihraç edip Türkmenistan gazını daha ucuza aldığını biliyoruz. Kendi iç piyasasını dengelemek adına. Cari fazla vermek için nasıl kullandığını görmekteyiz. Türkmen gazının en büyük alıcı Rusya ve İran'dır. Biz Türkmenistan'ı o kıskaçtan çıkarmaktayız. Buna Azerbaycan'ı da eklemek lazım."