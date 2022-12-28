Doç. Dr. Yusuf Dinç'ten "1 trilyon dolarlık gaz rezervi" yorumu: Türkiye’ye hayli enerji ve sinerji katacaktır
Türkiye, Fatih Sondaj gemisi marifetiyle Zonguldak'taki Çaycuma-1 sondajında 58 milyar metreküplük karşılığı ise 1 trilyon dolar olan gaz rezervi buldu. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği bu önemli gelişmeyi Doç. Dr. Yusuf Dinç, A Haber'de yorumladı. "Bu Türkiye’ye hayli enerji ve sinerji katacaktır" diyen Dinç, "Durum stratejik. İsterse Türkiye bunu yurt içinde tüketebilir. İsterse indirimler yapar. Piyasadaki dengelere göre gerek duyarsa alt orta gruba isterse bedava verir. İsterse daha ucuza alıp bu gazı da dışarıya pahalıya satabilir." şeklinde konuştu.
Türkiye'de enerjide milli hamlelerle dışa bağımsızlığı azaltma peşinde.
HER ŞEY BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE ŞEKİLLENDİ
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde alınan kararlı adımlarla ilk taşları döşenen sondaj gemilerinin filoya kazandırılması ile ve doğalgaz, petrol aramaları başladı.
O günden bu yana "Mavi Vatan" başta olmak üzere karada da bor, petrol, altın ve çeşitli değerli madenler Türkiye'ye kazandırılmaya devam ediyor.
BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDELEDİ
Dün Kabine Toplantısı'nda Türkiye'ye müjdeli bir haber daha Başkan Erdoğan "Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında, denizin 3 bin 23 metre altında, 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfetti. Açacağımız yeni tespit kuyularıyla, bu rakamın yukarı yönlü revize edilmesini bekliyoruz. Yaptığımız yeni keşfimiz, bölgeye komşu diğer jeolojik sahalardaki benzer keşiflerimize de kapı aralayacaktır" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN: ULUSLARARASI PİYASALARDAKİ KARŞILIĞI 1 TRİLYON DOLAR
Başkan Erdoğan, "Yeni keşfimiz ve mevcut rezervin son değerlemesi ile birlikte Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın bugünkü rakamla, buraya dikkat edin, ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum, burası çünkü çok farklı, bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. İşte onun için 2023 çok önemli, 2023 çok önemli. Evet, 85 milyon hep birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik değerini ülkemize kazandırmış olmanın gururu ve mutluluğu içindeyiz." ifadelerine yer verdi.
"TÜRKİYE İSTER BU GAZLARI SATABİLİR İSTERSE..."
A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi'ne konuşan ve Türkiye'nin son adımını yorumlayan Ekonomist Doç. Dr. Yusuf Dinç şunları söyledi:
"710 milyar metreküp Türkiye'nin 12 yıllık doğalgaz ihtiyacına tekabül etmekte. Bu çok ciddi bir rakam. Türkiye büyüyen bir ülke tüketimi artacaktır. 12 yıllık rezervimiz cebimizde. Durum stratejik. İsterse Türkiye bunu yurt içinde tüketebilir. İsterse indirimler yapar. Piyasadaki dengelere göre gerek duyarsa isterse bedava verir. İsterse daha ucuza alıp bu gazıda dışarıya pahalıya satabilir."
UCUZA GAZ ALIP SATMADA RUSYA ÖRNEĞİ
"Bu enstrümanı Rusya ne denli kullandığını başta Avrupa'yu sıkıştırabildiğini hepimiz gördük. Keza Rusya'nın kendi gazını ihraç edip Türkmenistan gazını daha ucuza aldığını biliyoruz. Kendi iç piyasasını dengelemek adına. Cari fazla vermek için nasıl kullandığını görmekteyiz. Türkmen gazının en büyük alıcı Rusya ve İran'dır. Biz Türkmenistan'ı o kıskaçtan çıkarmaktayız. Buna Azerbaycan'ı da eklemek lazım."
TÜRKİYE'NİN ENEJİ MERKEZİ OLMASI
"Türkiye'nin enerji merkezi olması ile ilgili tartışmanın geri planı burasıdır. Rusların projeksiyonları Varna üzerineydi. Bulgaristan'a çok eğiliyorlardı. Hatta kol kanat germekteydi. Savaşta (Ukrayna) Bulgaristan Rusya'ya karşı tavır alınca Ruslar bu duruma çok bozuldu. Şimdi de denklemin Türkiye üzerine döndüğünü görüyoruz. Türkiye'nin merkez olacağı bir denklemdir. Bunu başka türlü modellemek zor."
"TÜRKİYE'YE HAYLİ ENERJİ VE SİNERJİ KATACAKTIR"
"710 milyar metreküp hanelerde 40-45 yılımızı da karşılayabilir. Bu çok ciddi bir kaynak demektir. Alt orta grubun desteklenmesi için önemli. Bedava da verebilir derken olağanüstü bir durumu söylemekteyim. Fatura desteği olarak topladığı tutardan mahsup eder. Öyle destek verebilir. Sanayide rekabetçi avantaj elde etmek için bu gazı kullanabilir. Fiyatlara yurt içinde fatura maliyetlerini istediği gibi ayarlayabilecek gücü var. Türkiye hangi stratejiyi uygularsa. Eskiden elimiz kolumuz bağlıydı. Son yıllarda yapılan atılımların ortaya konulan ve arkası getirilen bir netice verdiğini görmekteyiz. Bunun bir de maddi karşılığı var 1 trilyon dolar. Bu rakam önemlidir. Türkiye'ye hayli enerji ve sinerji katacaktır. "
TÜRKİYE'NİN ENERJİ YOLCULUĞU
Türkiye'nin sismik aramaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapmış Berat Albayrak döneminde 2017'de başladı.
Bu kapsamda yerli sondaj filosu kuruldu.
2018'de Fatih Sondaj Gemisi Mavi Vatan'da yerini aldı.
Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi Karadeniz'e uğurlandı.
(AĞUSTOS 2020) Başkan Erdoğan: Karadeniz'de 320 metreküplük doğal gaz rezervi müjdesi geldi.
(AĞUSTOS 2021) Fatih Sondaj Gemisi gaz rezervi keşfetti.
Başkan Erdoğan "Karadeniz gazı 2023'te şebekede olacak" dedi.
(AĞUSTOS 2022) Abdülhamid Han Sondaj Gemisi göreve başladı.
Öte yandan Gabar'da 150 milyon varillik petrol keşfedildi.
Avrupa'nın en büyük gaz deposu açıldı.
Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi artırılırken 4 milyar 600 milyon metreküpe çıkarılan dev tesis Avrupa'nın en büyük gaz depolama alanı haline geldi.
Son olarak Karadeniz'de 58 milyar metreküplük doğalgaz keşfi gerçekleşti.
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