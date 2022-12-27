Karadeniz gazı bu noktadan karaya çıkacak! Gaz burada yakılacak | A Haber görüntüledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan beklenen müjdeyi "Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfetti" diye duyurdu. Başkan Erdoğan Karadeniz'de bugüne kadar keşfedilen doğalgazın uluslararası piyasalardaki karşılığının 1 trilyon doları bulduğunu açıkladı. Erdoğan'ın açıklaması sonrası gözler Filyos'a çevrildi. Karadeniz gazının işleneceği Filyos Limanı'nda çalışmalar devam ediyor. A Haber muhabiri Hakan Süer, Karadeniz gazının karaya çıkarılacağı ilk noktadaydı. İşte haberin detayları...