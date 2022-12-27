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Karadeniz gazı bu noktadan karaya çıkacak! Gaz burada yakılacak | A Haber görüntüledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan beklenen müjdeyi "Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfetti" diye duyurdu. Başkan Erdoğan Karadeniz'de bugüne kadar keşfedilen doğalgazın uluslararası piyasalardaki karşılığının 1 trilyon doları bulduğunu açıkladı. Erdoğan'ın açıklaması sonrası gözler Filyos'a çevrildi. Karadeniz gazının işleneceği Filyos Limanı'nda çalışmalar devam ediyor. A Haber muhabiri Hakan Süer, Karadeniz gazının karaya çıkarılacağı ilk noktadaydı. İşte haberin detayları...

A Haber
Giriş Tarihi: 27.12.2022 15:10 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 16:31
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Karadeniz gazı bu noktadan karaya çıkacak! Gaz burada yakılacak | A Haber görüntüledi

Başkan Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı müjdenin ardından A Haber muhabiri Hakan Süer, Filyos'taki çalışmaları yerinde görüntüledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Karadeniz gazı bu noktadan karaya çıkacak! Gaz burada yakılacak | A Haber görüntüledi

A Haber muhabiri Süer, Karadeniz gazının karaya çıkarılacağı ilk noktadaydı.

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Karadeniz gazı bu noktadan karaya çıkacak! Gaz burada yakılacak | A Haber görüntüledi

A HABER EKİBİ GÖRÜNTÜLEDİ: KARADENİZ GAZI BU BORULARDAN TÜRKİYE'YE DAĞITILACAK

Türkiye'nin dışa bağımlılığına azaltacak, gaz ihtiyacını karşılayacak olan Karadeniz gazının işleneceği Filyos Limanı'nda çalışmalar devam ediyor. A Haber ekibi keşfedilen gazın karaya ilk çıkacağı noktayı görüntüledi.

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Karadeniz gazı bu noktadan karaya çıkacak! Gaz burada yakılacak | A Haber görüntüledi

KARADENİZ GAZI MÜJDESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Gazı'yla ilgili yeni müjdeyi açıkladı. İşte Karadeniz Gazı'na dair tüm merak edilenler...

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Karadeniz gazı bu noktadan karaya çıkacak! Gaz burada yakılacak | A Haber görüntüledi

KARADENİZ'DEKİ GAZ NE ZAMAN ÇIKAR?

Karadeniz'deki sahalardan çıkan gaz Türkiye'ye 2023 yılında gelmeye başlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada Karadeniz'deki sahalardan çıkan doğal gazın Türkiye'ye 2023 yılında ulaşacağını açıklamıştı.