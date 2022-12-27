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Toplantıya ilişkin bomba iddia! Kılıçdaroğlu ve Akşener görüşmesinde yüksek gerginlik... Çıkışta neden görüntü verilmedi?

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 27.12.2022 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
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Toplantıya ilişkin bomba iddia! Kılıçdaroğlu ve Akşener görüşmesinde yüksek gerginlik... Çıkışta neden görüntü verilmedi?

Millet İttifakı'nda yaşanan "Saraçhane Krizi" sonrası gerilim yükselirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'da bir araya geldi. İkili toplantı sonrası bir açıklama yapmazken, el sıkışma görüntüsü de verilmedi. Kulislerdeki iddialara göre toplantı sonrası açıklama yapılması beklenirken bu açıklamanın toplantıdaki gerginlik nedeniyle iptal edildiği iddia edildi. İşte detaylar...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Çankaya Belediyesine ait Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde akşam yemeğinde bir araya geldi.

2,5 SAATLİK TOPLANTIDA AÇIKLAMA YOK

İttifakta yaşanan kriz nedeniyle basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında yapılan ikili görüşmeye ilişkin flaş bir iddia ortaya atıldı. Toplantı sonrası açıklama yapılması beklenirken bu açıklamanın gerginlik nedeniyle iptal edildiği iddia edildi.

"İPLER KOPMUŞ OLABİLİR"

Konuya ilişkin A Haber ekranlarında açıklamalarda bulunan Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç "İpler kopmuş olabilir." ifadelerini kullandı.

BURANIN KAYBEDENİ "İYİ PARTİ" OLACAK

AK Parti Milletvekili Hulusi Şentürk yaptığı açıklamada "Buranın kaybedeni İYİ Parti olacak. İpler koparsa CHP Kılıçdaroğlu ile yoluna devam edecek. İYİ Parti ne yapacak? Kimi aday gösterecek? Diğer küçük partiler ne yapacak?" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU İSMİ DAYATILDI

Hukukçu Serkan Toper ise konuya ilişkin "Kılıçdaroğlu'na bir operasyon yapıldı. Altılı masaya İmamoğlu ismi Akşener tarafından dayatıldı. Gelinen noktada kim kaybetti? Kılıçdaroğlu kaybetmedi. İmamoğlu aday olamasa bile algı operasyonuyla bir şeyler denedi ama kendisine oy verenleri bile illallah ettirdi."dedi.

Toplantıya ilişkin bomba iddia TOPLANTIYA İLİŞKİN BOMBA İDDİA

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