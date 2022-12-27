Toplantıya ilişkin bomba iddia! Kılıçdaroğlu ve Akşener görüşmesinde yüksek gerginlik... Çıkışta neden görüntü verilmedi?

İMAMOĞLU İSMİ DAYATILDI

Hukukçu Serkan Toper ise konuya ilişkin "Kılıçdaroğlu'na bir operasyon yapıldı. Altılı masaya İmamoğlu ismi Akşener tarafından dayatıldı. Gelinen noktada kim kaybetti? Kılıçdaroğlu kaybetmedi. İmamoğlu aday olamasa bile algı operasyonuyla bir şeyler denedi ama kendisine oy verenleri bile illallah ettirdi."dedi.