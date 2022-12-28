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EYT'de yaş şartında flaş detay! O kişiler de sürece dahil edilecek! Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz A Haber'de açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.12.2022 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022
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EYT’de yaş şartında flaş detay! O kişiler de sürece dahil edilecek! Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz A Haber’de açıkladı

Başkan Erdoğan, bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yapacak. Açıklama öncesi son detaylar merakla beklenirken Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. EYT'nin kapsamını değerlendiren Yılmaz, işverene verilecek desteklerin de detaylarını paylaştı. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yapılan düzenlemeye ilişkin açıklama yapacak.

Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu akşam yapacağı açıklama ile EYT düzenlemesinin detaylarını kamuoyuna duyuracak.

Başkan Erdoğan, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren EYT ile ilgili düzenlemeye ilişkin Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yıl bitmeden konuyu gündemlerinden çıkaracaklarını bildirmişti.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz A Haber ekranlarında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"GERİYE DOĞRU ÇEKİLMEDE DEĞİŞİKLİK YOK"

Burada 23 yıllık bir mağduriyet vardı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle bir çalışma yapıldı. Bakan Bilgin askerlik doğum borçlanması ve fiili hizmetle ilgili borçlanmanın geriye doğru çekilmesiyle ilgili hiçbir değişiklik yapılmadığını söyledi.

"SÜRECE DAHİL EDİLMELERİ GÜNDEMDE"

Yurtdışında bulunan 20 milyona yakın vatandaşımız var. İkili sözleşmeler var bu ülkelerle. Türkiye'de bir çalışmanız varsa ve devamında yurt dışında çalışmanız varsa bunlarla ilgili de sürecin dahil edilmesi de gündemde.

"İŞVERENE DESTEK VERİLECEK"

Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl 5000 sigorta günü minimum olmak üzere ayrım vardı. EYT yasalaştığı zaman milyonlar emekli olacak. Kıdem tazminatıyla ilgili işverenler ricada bulundu. Bu konuda devlet de destek verecek. İşverenlere de Kredi Destek Fonu adında da bir destek verilecek.

Yaş haddi olmaz ise yaklaşık 2 milyon civarında kişi emekli olacak.

"MÜJDELİ HABERİ VERELİM"

Askerlik borçlanmalarında, avukatlık stajlarında tarihleri geri çekme durumu mevcut. Burada tarih önemli 8 Eylül 1999 öncesi askere gidip 1 Mart 2001 tarihinde sigorta girişi olanlarda da tarih geri çekilecek. 540 günlük bir fark var buradaki kişiler de EYT kapsamında olacak. Bununla ilgili taslak metin TBMM'ye gidecek. Ama biz buradan müjdeli haberi verelim.

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