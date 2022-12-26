Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası doğal gaz müjdesi: Çaycuma-1'de 58 milyar metreküp gaz bulundu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında,Türkiye'nin yeni doğal gaz keşfinin detaylarını duyurdu. Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Sakarya gaz sahasında yer alan Çaycuma-1 kuyusunda 58 milyar metreküp doğal gaz keşfettiğini açıkladı. Başkan Erdoğan ayrıca, uluslararası bir analiz firmasına yaptırılan araştırma sonucunda Karadeniz'de bulunan gaz rezervinin toplamda 710 milyar metreküpe ulaştığını vurgulayarak, "Bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılının son Kabine toplantısını sonrasında ulusa seslendi. Başkan Erdoğan, konuşmasında, Türkiye'nin yeni doğal gaz keşfinin detaylarını duyurdu.
"DEĞERİ 1 TRİLYON DOLARI BULUYOR"
Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Sakarya gaz sahasında yer alan Çaycuma-1 kuyusunda 58 milyar metreküp doğal gaz keşfettiğini açıkladı.
Başkan Erdoğan ayrıca, uluslararası bir analiz firmasına yaptırılan araştırma sonucunda Karadeniz'de bulunan gaz rezervinin toplamda 710 milyar metreküpe ulaştığını vurgulayarak, "Bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır." dedi.
"2023 ÇOK ÖNEMLİ"
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Açacağımız yeni tespit kuyularıyla bu rakamın yukarı yönlü revize edilmesini bekliyoruz. Bölgeye komşu jeolojik sahalardaki benzer keşiflere de kapı aralayacaktır. En kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız.
Bir diğer müjdeli haberimiz; dünyanın alanında en yetkin ve güvenilir rezerv değerlendirme şirketi sahada açtığımız 13 kuyunun 3 boyutlu mod ellemelerini çıkarttı. Detaylı analiz neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküp rezervimiz 653 milyar metreküp olarak rezerve edildi. Böylece 170 milyar metreküp artarak toplamda 710 milyar metreküpe ulaştı.
Bugünkü rakamla uluslararası piyasalarda karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. Onun için 2023 çok önemli. 85 milyon hep birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük değerini ülkemize kazandırmanın gururu ve mutluluğu içindeyiz.
Akdeniz'deki keşif çalışmalarımıza da ağırlık vereceğiz. Rabbimizin yardımı ve ekranları başında bizi izleyen milletimizin desteği 2023 ve sonrasında sürekli yeni müjdelerle kamuoyunun huzuruna çıkmayı ümit ediyoruz. 7 uluslararası boru hattı, 2 yeraltı doğalgaz depolama tesisimiz enerjide merkez ülke olmak için gereken tüm imkana sahibiz. Türk Akım Trakya'ya gelecek. Oradan da Batı'ya bizden gidecek. Rusya ile işbirliğimizde bu adımı atacağız. Amacımız ülkemizde gazın gazla rekabet edeceği pazar olacaktır.
"ENERJİDE DOĞU VE BATIYI BİRBİRİNE BAĞLAYACAĞIZ"
Türkmenistan'a niye gittik? Bu adımları atmak için. Türkmenistan-Azerbaycan birlikte inşallah bir başka adım atalım diyoruz. Hazar'ın merkez noktasının Türkiye olmasını sağlamakta kararlıyız. Enerji köprüleriyle de doğuyu ve batıyı birbirine bağlayacağız.
41,3 milyar dolar ithalatın önüne geçerek bu kaynağı milletimizin diğer alanlardaki ihtiyaçları için kullandık, genişleterek devam edeceğiz. Son 20 yılda yaptığımız yeni keşifler, üretim artışlarıyla ham petrol rezervimize 635 milyon varillik ilave sağladık. Adana ve Gabar Dağı'nda günlük ilave 6500 varil petrol üretimine başladık.
Özel ve kamu ünlük yurt içi petrol üretimimiz 80 bin varile ulaştı. Önümüzdeki yıl yurt içi üretimizi 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz. Nihai amacımız petrol ve doğalgazda dışa bağımlılığımızı kırarak Türkiye'nin enerji bağımsızlığını ilan etmektir.
Ekiplerimizin yoğun çalışması ve milletimizin dualarıyla inşallah daha nice müjdeleri milletimizle paylaşacağız."
SONDAJA 29 EKİM'DE BAŞLAMIŞTI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 28 Ekim'de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gözümüz ufukta, kulağımız doğal gaz milli takımımızda. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzla enerjide asırlık projelere imza atıyoruz. Yeni keşifler için Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı." ifadelerini kullanmıştı.
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