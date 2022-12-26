Karadeniz’de yeni müjde ne olacak? Başkan Erdoğan ne açıklayacak?

İcraat noktasında 2020 yılından beri ilerlemeleri hep beraber gördük ve bunları görmeye devam edeceğiz. Beklentimiz haliyle yeni bir gaz rezervi artışı. Biz de bunu bekliyoruz. Burada yapılan çalışmalar 'Yapılamaz' diye bir şeyin olmadığını gösterdi. Bu Türkiye için hakikaten çok ciddi bir umut ışığıdır. 'Büyük şirketlere bu iş verilmeli' gibi düşünceler vardı artık bu kırıldı. Artık Türkiye kendi gemileri ile kendi ekipmanları ile kendi geliştirdiği teknolojileri ile ihtiyaç duydu halde de destek alarak bu işleri yapabileceğini gösterdi."

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