Karadeniz'de yeni müjde ne olacak? Başkan Erdoğan ne açıklayacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz gazı ile ilgili müjdeyi bugün açıklayacaklarını duyurmuştu. Peki Karadeniz gazı ile ilgili yeni müjde ne? Karadeniz gazı evlere mi girmeye hazırlanıyor? Karadeniz'de kaç kuyu var? Karadeniz gazı Türkiye'ye kaç yıl yeter? Gelişmeleri A Haber muhabiri Hakan Süer konuğu olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Yıldırım anlattı.
Sakarya Gaz Sahası'nda bir aşama daha tamamlandı. Gaz toplama haznesinin kuyubaşı vana sistemine doğru esnek boru hattı serildi. Karadeniz gazının evlerde kullanımı için artık sayılı günler kaldı.
Milyonların gözü bugün Kabine toplantısına çevrildi. Başkan Erdoğan cumartesi günü Erzurum'da yaptığı konuşmada, "Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı, milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız. Aynı şekilde Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak. Hep söylediğim gibi, Türkiye'nin imkanlarını, milletimizin her kesimine sunarak, adım adım refahımızı yükseltecek, güvenliğimizi güçlendirerek, huzurlu bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.
Başkan Erdoğan açıklamalarından sonra Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de kum saatinin olduğu bir paylaşım yaparak "Adım adım Türkiye Yüzyılı'na" diyerek yeni müjdenin açıklamasına işaret etmişti. Bakan Dönmez geçtiğimiz hafta da, "Kendi gazımızı insanımızla buluşturmak için artık geriye sayım başladı, devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yılın mart ayı gibi bir aksilik çıkmadığı takdirde bu gazı sisteme vereceğiz." dedi.
Peki Peki Karadeniz gazı ile ilgili yeni müjde ne? Karadeniz gazı evlere mi girmeye hazırlanıyor? Prof. Dr. Ertuğrul Yıldırım'ın öne çıkan ifadeleri:
"Zonguldak'tan yine tabi güzel bir haber bekliyoruz. Enerji konusunda yeni atılımların olduğunu hep birlikte gözlemliyoruz. 2020 yılından beri çok ciddi ilerlemeler ortaya çıkmaya başladı.
Doğalgaz rezervleri 540 milyar metreküpü gördü. Bunun daha fazla artmasını bekliyoruz. Türkiye bir konuda uyandı. Bu enerji aramaları konusunda çok ciddi adımlar atılıyor. Bu sadece tabi doğalgaz anlamında değil. Bir tarafta nükleer enerji ile ilgili adımlar atılıyor diğer tarafta petrol aramaları ile ilgili yapılan işlemler var. Türkiye nerede enerji varsa bunu bulup çıkarmak ve bunu kullanmak istiyor. Bu konuda isteğini çok ciddi bir biçimde ortaya koyuyor.
Türkiye için Cumhuriyet tarihinin karşılaşabileceğimiz nadir ilerlemelerden bir tanesidir. Türkiye bu noktada çok önemli yeteneklere sahip oldu. Her şeyden önce doğalgaz ile ilgili yapılan çalışmalar daha önce yapılmamış çalışmalar. Doğalgazın Filyos Limanı'nda kara tesislerinin kurulması, denizlerde tesislerin inşa edilmesi ve bu bağlantılar kurulması adeta çelikten bir ağ ile denizin altını örmesi çok ciddi bir gelişme oldu. Türkiye bu konuda yeteneklerini geliştirdi. Yeni teknolojiler öğrendi ve bunu uygulama aşamasına geçti.
2023 yılı itibariyle bu gaz artık karaya çıkacak. Herhalde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli haberlerden bir tanesi de bu olacak. Diğer taraftan ise rezerv aramaları devam ediyor. Bu konuda çeşitli sismik aramalar tekrar tapıldı. Özellikle 2 ve 3 boyutlu deniz taramalı yapıldı ve tekrar durum değerlendirmeleri yapıldıktan sonra bu konuda herhalde yeni kuyular açılarak devam edilecek. İlk etapta 16 kuyunun açılacağını bir merkezde bağlantılı biçimde gerçekleşeceğini biliyoruz. Daha sonra bunlar karaya çıkacak. Bu işlemlerden sonra yeni potansiyel alanları incelenecek ve haliyle yeni rezervler bulunma olasılığı oldukça yüksek gibi görünüyor.
Bu gelişmeler Türkiye için çok güzel haberler. Türkiye'nin enerji konusundaki ihtiyaçlar her geçen gün artıyor. Hem gaz hem petrol noktasında hem elektrik üretimi noktasında tüm enerji kaynaklarına çok ciddi biçimde ihtiyacımız var. Hem gaz hem petrolde yeni keşifler olabilir zaman içerisinde. Bunun yanında nükleer enerji santrali de çok ciddi bir adım. Türkiye hızlı büyüyen bir ülke bu nedenle enerji ihtiyacı hızla artan bir ülke. Türkiye'de artık bu yeteneklerini geliştirmesi gerektiğini daha önce fark etmişti ancak bunları icraata dönmesi çok önemli bir gelişme.
İcraat noktasında 2020 yılından beri ilerlemeleri hep beraber gördük ve bunları görmeye devam edeceğiz. Beklentimiz haliyle yeni bir gaz rezervi artışı. Biz de bunu bekliyoruz. Burada yapılan çalışmalar 'Yapılamaz' diye bir şeyin olmadığını gösterdi. Bu Türkiye için hakikaten çok ciddi bir umut ışığıdır. 'Büyük şirketlere bu iş verilmeli' gibi düşünceler vardı artık bu kırıldı. Artık Türkiye kendi gemileri ile kendi ekipmanları ile kendi geliştirdiği teknolojileri ile ihtiyaç duydu halde de destek alarak bu işleri yapabileceğini gösterdi."
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