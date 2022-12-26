Emekli ve memur zamları için net oran verdi! En düşük bu miktarı alacaklar! Ekonomist Muhammed Bayram A Haber’de açıkladı

MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARI

Memur ve emekli maaşlarında büyük bir beklenti oluştu. Emeklilere yüzde 42, memurlara yüzde 41 civarında bir zam yapılmıştı. Yapılacak olan zammın yanında sosyal refah düzenlemesi de olacak.

Cumhurbaşkanımız herhangi dokunuş yapmazsa memur ve emekli maaşlarına yüzde 15'lik bir zam olacak. En az yüzde 25-30 arasında bir zam yapacaktır Cumhurbaşkanımız.