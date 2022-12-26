Emekli ve memur zamları için net oran verdi! En düşük bu miktarı alacaklar! Ekonomist Muhammed Bayram A Haber'de açıkladı
Türkiye'de asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca vatandaş gözlerini EYT ile emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zamma çevirdi. Konuya ilişkin A Haber'e konuşan Ekonomist Muhammed Bayram emekli ve memur maaşları için oran verirken, EYT'nin kapsamına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Peki EYT kimleri kapsayacak? Memur ve emekli maaşlarına yüzde kaç zam olacak? İşte detaylar...
Ekonomist Muhammed Bayram A Haber ekranlarında milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT düzenlemesi ile memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zam miktarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"YAŞ ŞARTI ÇIKMAYACAK"
Benim beklentim yaş şartının çıkmayacağı olacak. İlk konuştuğumuz günlerde şart şartı vardı. 2 milyon kişiye yaklaşan EYT'li sayısı var. Yaş şartı hala masada ve düşünülüyor. Toplamda 6 milyon kişiyi temin ediyor.
KİMLER EYT KAPSAMINDA OLACAK?
EYT düzenlemesinde emekli olacak kuşak 49.9 yaş oranında kişiler. Bunlara gümüş kuşak diyoruz. Bu durum bazı iş yerlerinde nitelikli personel kaybına da sebep olacak.
PARA DİREKT HESAPLARA YATACAK
Kıdem tazminatında büyük bir çalışma yürütüldü. EYT kapsamında emekli olup kıdem ödenecek kişilerin direkt hesabına yatırılacak. Ama bunun için kredi çeken işletmelerin kredi limitinden bu rakamlar düşmeyecek.
İŞ VERENLER CİDDİ FERAGAT ETTİLER
Asgari ücrete rekor düzeyde bir zam yapıldı. İş verenler ciddi şeylerde feragat ettiler. İşveren için de yeni destekler olacaktır.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARI
Memur ve emekli maaşlarında büyük bir beklenti oluştu. Emeklilere yüzde 42, memurlara yüzde 41 civarında bir zam yapılmıştı. Yapılacak olan zammın yanında sosyal refah düzenlemesi de olacak.
Cumhurbaşkanımız herhangi dokunuş yapmazsa memur ve emekli maaşlarına yüzde 15'lik bir zam olacak. En az yüzde 25-30 arasında bir zam yapacaktır Cumhurbaşkanımız.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI
En düşük emekli maaşında da 3500 TL'den 5 bin TL'ye çıkacağını düşünüyorum. Seyyanen zamlar yapılacak. Ücretler üzerinde vergiler de azaltılacak.
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