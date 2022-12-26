17/25 Aralık'ta ABD parmağı! Devlete yönelik operasyondaki o detay ilk kez A Haber'de açıklandı! Tam 23 sahte ihbar...
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, A Haber ekranlarında FETÖ'nün 17/25 Aralık kumpasına ilişkin çok özel açıklamalarda bulundu. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman'ın sorularını yanıtlayan Uçar,17/25 Aralık'a ilişkin ABD'den toplam 23 sahte ihbarın yapıldığını belirtti. İşte detaylar...
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ile FETÖ'nün 17/25 Aralık kumpasına ilişkin A Haber'e konuştu. Başsavcı İsmail Uçar, kirli kumpasa ilişkin bilinmeyen detayları ilk kez Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ile paylaştı.
ABD'DEN 23 SAHTE İHBAR YAPILDI!
17/25 Aralık için alınan dinleme kararlarının hiçbirinin usülüne uygun olmadığını söyleyen İsmail Uçar, dinlemeler ile ilgili ABD'den yapılan 23 adet sahte ihbar olduğunu kaydetti.
FETÖ'nün istihbari dinleme yöntemi kullandığını ifade eden İsmail Uçar, usulsüz dinlemelerin ardından adli soruşturma ve ihbar süreçlerinin uygulandığını kaydetti. Uçar, "Birilerini dosyaya dahil etmek için onun 'suç' konuşması yapması gerekiyor ki onu rapor ediyorsunuz, savcıyı ikna etmeniz gerekiyor. Çok zor bir süreç herkesi dosyaya dahil etmek. Ama bunlar da kim konuştuysa dinleme başlıyor Ankara'dan..." ifadelerini kullandı.
MİLLİ PROJELERİ HEDEFE KOYDULAR
Başsavcı Uçar, 17/25 Aralık kumpasında hedefin milli projeler olduğunu söyleyerek, "Hukuk yok ortada. Tamamen bir terör örgütünün mensupları ile birlikte kumpas operasyonu" dedi.
Uçar, FETÖ'nün, 3. havalimanı ve 3. köprü gibi projeleri yapan firmaları ödeme yapamaz hale getirmeyi ve ekonomik krize süreklemeye çalıştığını kaydetti.
'DEVLETE OPERASYON YAPILDI'
Uçar, 17/25 Aralık'ta bizzat devlete operasyon yapıldığını ifade ederek, "Devletin başına bir iş gelmesinden memnun olacak kadar değişik insanlar. Başka ülkelerin istihbaratlarının maşaları olduğu için bunların konusu devlete zarar vermek. Şimdi dikkat edin, Youtube üzerinden yayın yapan bunların mensupları var özellikle gazeteci kılıklı olanlar. Bütün operasyonlarda bunların desteği var. DEAŞ'ı da yeri geliyor destekliyorlar, PKK'yı da destekliyorlar." sözlerini kullandı.
FETÖ SAPKIN BİR TARİKAT
Başsavcı Uçar, "Bunların islami hareket, müslüman olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten aynı dine inanmıyoruz. Tehdit ile şantaj ile insanların malına el koyan kendilerini seçilmiş bir yapı olduğunu düşünen tarihteki OPUS DEI ve Moon tarikatı gibi sapkın bir tarikat olduğunu düşünüyorum." dedi.
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