17/25 Aralık’ta ABD parmağı! Devlete yönelik operasyondaki o detay ilk kez A Haber’de açıklandı! Tam 23 sahte ihbar...

ABD'DEN 23 SAHTE İHBAR YAPILDI!

17/25 Aralık için alınan dinleme kararlarının hiçbirinin usülüne uygun olmadığını söyleyen İsmail Uçar, dinlemeler ile ilgili ABD'den yapılan 23 adet sahte ihbar olduğunu kaydetti.

FETÖ'nün istihbari dinleme yöntemi kullandığını ifade eden İsmail Uçar, usulsüz dinlemelerin ardından adli soruşturma ve ihbar süreçlerinin uygulandığını kaydetti. Uçar, "Birilerini dosyaya dahil etmek için onun 'suç' konuşması yapması gerekiyor ki onu rapor ediyorsunuz, savcıyı ikna etmeniz gerekiyor. Çok zor bir süreç herkesi dosyaya dahil etmek. Ama bunlar da kim konuştuysa dinleme başlıyor Ankara'dan..." ifadelerini kullandı.