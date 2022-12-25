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Karadeniz'de yeni müjde ne olacak? Yılın son kabinesi toplanıyor | EYT, doğalgaz ve enflasyonla mücadele masada

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.12.2022
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Karadeniz’de yeni müjde ne olacak? Yılın son kabinesi toplanıyor | EYT, doğalgaz ve enflasyonla mücadele masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2022 yılının son toplantısını yapacak. Toplantıda gündemin ana başlıkları, Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın milli sisteme bağlanması için yürütülen çalışmalar, EYT düzenlemesi ve enflasyonla mücadele olacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak 2022 yılının 24'üncü ve son kabine toplantısında masada yoğun bir gündem olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin çalışma hakkında sunum yapacak. Toplantıda, kısa süre içinde Meclise sunulması planlanan düzenlemenin detaylarına ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapılacak.

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın milli sisteme bağlanması yönünde yürütülen çalışmalarda gelinen aşama da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeleri kabinede anlatacak.

Erzurum'da dün yaptığı açıklamada "Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız." diyen Erdoğan'ın kabine sonrası millete sesleniş konuşmasında alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda ayrıca 2022 yılına ilişkin genel değerlendirmenin yanı sıra yeni yılda başta ekonomi, dış politika ve terörle mücadele olmak üzere birçok alanda yapılacak çalışmalar ve Meclis'te bunlara ilişkin atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

YENİ REZERV Mİ BULUNDU?

SETA Enerji Araştırmacısı Büşra Zeynep Özdemir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özdemir'in açıklamalarından derlenenler şu şekilde:

Sakarya gaz sahasındaki çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Şu anda Kanuni ve Yavuz gemilerimiz oradaki kuyuların çalışmalarını sürdürüyorlar. Şu anda orada 10 tane gaz kuyusu var aktif 9'unun sondajı tamamlanmış durumda. Yılsonuna doğru inşallah 10'uncusunun da tamamlanması planlanıyor.

Sakarya gaz sahasını keşfeden Fatih gemisi ise şu anda Çaycuma açıklarında çalışmalarını sürdürüyor. Yani bütün sondaj gemilerimiz Abdülhamid Han dışında bölgede. Aslında iki ihtimal de söz konusu yeni keşif de gelebilir Çaycuma kuyusundan, bölgedeki gaz miktarı da artabilir. Bence ikisine de hazırlıklı olmakta fayda var.

Başkan Erdoğan: Pazartesi yeni müjde vereceğiz BAŞKAN ERDOĞAN: PAZARTESİ YENİ MÜJDE VERECEĞİZ

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