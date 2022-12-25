Karadeniz’de yeni müjde ne olacak? Yılın son kabinesi toplanıyor | EYT, doğalgaz ve enflasyonla mücadele masada

Sakarya gaz sahasını keşfeden Fatih gemisi ise şu anda Çaycuma açıklarında çalışmalarını sürdürüyor. Yani bütün sondaj gemilerimiz Abdülhamid Han dışında bölgede. Aslında iki ihtimal de söz konusu yeni keşif de gelebilir Çaycuma kuyusundan, bölgedeki gaz miktarı da artabilir. Bence ikisine de hazırlıklı olmakta fayda var.