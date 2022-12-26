Karadeniz'de yeni müjde ne olacak? Başkan Erdoğan ne açıklayacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz gazı ile ilgili müjdeyi bugün açıklayacaklarını duyurmuştu. Peki Karadeniz gazı ile ilgili yeni müjde ne? Karadeniz gazı evlere mi girmeye hazırlanıyor? Karadeniz'de kaç kuyu var? Karadeniz gazı Türkiye'ye kaç yıl yeter? Gelişmeleri A Haber muhabiri Hakan Süer konuğu olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Yıldırım anlattı.

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