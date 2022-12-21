Terörden temizlendi cevher fışkırıyor! A Haber Türkiye’nin en büyük çinko ocağında

Alper Cenk Kaya'nın A Haber mikrofonlarına söyledikleri:

"Hakkari bölgesi 40 km'lik bir hat üzerinde çinko kurşun yataklarının olduğu bir nokta. Biz şu anda sadece 3 km'lik bir alanında çalışıyoruz. Her noktada aktif maden ocakları var. 2018 yılından beri bölgede çalışmalarımı sürdürüyorum. Bu maden içinde 20 çinko 5 kurşun olan bir madendir.