Terörden temizlendi cevher fışkırıyor! A Haber Türkiye'nin en büyük çinko ocağında
Terörden temizlenen Hakkari'de Türkiye'nin en büyük çinko ocağı bulunuyor. Detayları A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak’ın konuğu olan işletme müdürü Alper Cenk Kaya değerlendirdi.
Terörden arındırılan Hakkari'de madenler çıkarılıyor. Türkiye'nin en büyük çinko ocağı Hakkari'de bulunuyor. Kentte çinko ve kurşun çıkarılıyor, işlenen madenler yurt dışına gönderiliyor.
Kerim Ulak'ın bölgeden aktardıkları şöyle:
"Hakkari ve Çukurca merkez arasında bir noktayız. Yaklaşık olarak 2 bin metre yükseklikteyiz. Bölgede terör olaylarının sonra ermesi terörün sonra ermesi ile bölgedeki maden ocakları işletilmeye başlandı. Terör örgütü PKK bölgedeki madenlerin ülkenin ekonomisine kazandırılmasını engellemek için saldırılar düzenledi ve mühendisleri şehit etti. Bununla yetinmedi araçları yakıp işçileri kaçırdı. Bölgenin ağır ekonomik kayıplar vermesine yol açtı.
PKK'nın temizlenmesiyle birlikte Hakkari'de özellikle çinko ve kurşun maden ocakları ile alakalı yoğun bir çalışma yapılıyor. Türkiye'nin en büyük çinko maden ocağı Hakkari'de yer alıyor. Bölgede 10 km'lik bir sahada galerilerle çinko ve kurşun çıkarılıyor. Burada işlenen madenler yurt dışına satılıyor."
Alper Cenk Kaya'nın A Haber mikrofonlarına söyledikleri:
"Hakkari bölgesi 40 km'lik bir hat üzerinde çinko kurşun yataklarının olduğu bir nokta. Biz şu anda sadece 3 km'lik bir alanında çalışıyoruz. Her noktada aktif maden ocakları var. 2018 yılından beri bölgede çalışmalarımı sürdürüyorum. Bu maden içinde 20 çinko 5 kurşun olan bir madendir.
Yer altından toprak olarak çıkıyor. Bunu aşağıda kırıp öğütüyoruz Çin'e ve İran'a ihraç ediyoruz. Orada zenginleştiriliyor. Burada 3 çeşit çinko çıkarıyoruz. Oksitli, karbonatlı sülfürlü çinko madenleri buradan çıkarıyoruz. Ortalama tenörümüz 20. Bu bölgede ekonomik değeri iyi bir rakamı ifade ediyor. Bu madenin yoğunluğu oldukça fazladır.
2018 yılında buraya gelirken terörden dolayı temkinli geldik. Mühendis bulamıyorduk ama şu anda 5 yıl geçti ve 40'a yakın mühendis Batı'dan geldi. Mersin, Adana ve İstanbul'dan bir sürü mühendis buraya geldi. Terörün bitmesi buraya teknik kadronun gelmesinde çok büyük fayda sağladı. Hakkari'nin gizli kalan madenleri tek tek ortaya çıkarılıyor.
Bölgeye çok daha fazla yatırım yapılıyor. Biz şu anda 40 km'lik alanın sadece 3 km'lik bölümünde faaliyet gösteriyoruz. Bir sürü firma gelmeye başladı. Batı'ya yatırım yapan firmaların çoğu Hakkari'ye artık gelip arama yapmaya başladılar. Çinko çok değerli bir madendir. Tonu 150 ila 350 dolar arasında satılan bir maden.
Burada çıkarılan madenler Hakkari ilimize katma değer sağlıyor. Şu anda Hakkari'de yaşayan vatandaşlara da madenciliği öğretiyoruz. Önceden Adana ve Elazığ'dan madenci getiriyorduk, artık bunların yüzde 30'u Hakkarili personel olmuş durumda. Yavaş yavaş bölge halkımızı madenciliğe alıştırıyoruz. Bölgeye bir istihdam sağlıyoruz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari Ücret yarın saat kaçta belli olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan TARİH VERDİ! 2023 asgari ücret 9 bin TL olacak mı?
- KPSS 2022/12 tercih sonuçları SORGULAMA | Çevre Bakanlığı personel alımı atama sonuçları nereden öğrenilir?
- Pakize Suda neden öldü, hastalığı neydi? Hayat Bilgisi'nin Pakize Hanım'ı Pakize Suda kimdir? Gençliği ve son hali...
- Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün? 2022 yılı son Kabine toplantısı konuları neler? Asgari ücret, EYT, memur ve emekli zammı...
- Buğday Tanesi filmi konusu ne? Kimin hayatını anlatıyor? Buğday Tanesi oyuncuları kimler? Serkan Bayram kimdir?
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASGARİ ÜCRET açıklaması: Ocak 2023 zammı belli oldu mu? Yarın asgari ücret açıklanacak mı?
- Akaryakıtta indirim var mı? 21 Aralık Benzin, Motorin ve LPG Litre Fiyatları kaç TL? Brent petrol fiyatı son durum
- AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Açık lise sınavları ne zaman açıklanacak? İptal edilen sınavlar tekrar yapılacak mı?
- Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2022/13 atamaları ne zaman?
- Sağlık çalışanlarına promosyon ücretleri ne zaman yatacak? Ziraat Bankası 29 bin TL maaş promosyonu ÖDEME TAKVİMİ | Nakit+Para Puan...
- İBB bursu ne zaman yatacak? 2022-2023 İBB burs parası ne kadar, kaç TL? İBB bursu hangi tarihte ödenecek?
- İBB burs sonuçları az önce duyuruldu! T.C Kimlik No ile 2022-2023 İBB burs başvuru sonuç sorgulama ekranı!