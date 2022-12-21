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Terörden temizlendi cevher fışkırıyor! A Haber Türkiye'nin en büyük çinko ocağında

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 21.12.2022 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
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Terörden temizlendi cevher fışkırıyor! A Haber Türkiye’nin en büyük çinko ocağında

Terörden temizlenen Hakkari'de Türkiye'nin en büyük çinko ocağı bulunuyor. Detayları A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak’ın konuğu olan işletme müdürü Alper Cenk Kaya değerlendirdi.

İşte Türkiye’nin en büyük çinko ocağı İŞTE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ÇİNKO OCAĞI

Terörden arındırılan Hakkari'de madenler çıkarılıyor. Türkiye'nin en büyük çinko ocağı Hakkari'de bulunuyor. Kentte çinko ve kurşun çıkarılıyor, işlenen madenler yurt dışına gönderiliyor.

Kerim Ulak'ın bölgeden aktardıkları şöyle:

"Hakkari ve Çukurca merkez arasında bir noktayız. Yaklaşık olarak 2 bin metre yükseklikteyiz. Bölgede terör olaylarının sonra ermesi terörün sonra ermesi ile bölgedeki maden ocakları işletilmeye başlandı. Terör örgütü PKK bölgedeki madenlerin ülkenin ekonomisine kazandırılmasını engellemek için saldırılar düzenledi ve mühendisleri şehit etti. Bununla yetinmedi araçları yakıp işçileri kaçırdı. Bölgenin ağır ekonomik kayıplar vermesine yol açtı.

PKK'nın temizlenmesiyle birlikte Hakkari'de özellikle çinko ve kurşun maden ocakları ile alakalı yoğun bir çalışma yapılıyor. Türkiye'nin en büyük çinko maden ocağı Hakkari'de yer alıyor. Bölgede 10 km'lik bir sahada galerilerle çinko ve kurşun çıkarılıyor. Burada işlenen madenler yurt dışına satılıyor."

Alper Cenk Kaya'nın A Haber mikrofonlarına söyledikleri:

"Hakkari bölgesi 40 km'lik bir hat üzerinde çinko kurşun yataklarının olduğu bir nokta. Biz şu anda sadece 3 km'lik bir alanında çalışıyoruz. Her noktada aktif maden ocakları var. 2018 yılından beri bölgede çalışmalarımı sürdürüyorum. Bu maden içinde 20 çinko 5 kurşun olan bir madendir.

Yer altından toprak olarak çıkıyor. Bunu aşağıda kırıp öğütüyoruz Çin'e ve İran'a ihraç ediyoruz. Orada zenginleştiriliyor. Burada 3 çeşit çinko çıkarıyoruz. Oksitli, karbonatlı sülfürlü çinko madenleri buradan çıkarıyoruz. Ortalama tenörümüz 20. Bu bölgede ekonomik değeri iyi bir rakamı ifade ediyor. Bu madenin yoğunluğu oldukça fazladır.

2018 yılında buraya gelirken terörden dolayı temkinli geldik. Mühendis bulamıyorduk ama şu anda 5 yıl geçti ve 40'a yakın mühendis Batı'dan geldi. Mersin, Adana ve İstanbul'dan bir sürü mühendis buraya geldi. Terörün bitmesi buraya teknik kadronun gelmesinde çok büyük fayda sağladı. Hakkari'nin gizli kalan madenleri tek tek ortaya çıkarılıyor.

Bölgeye çok daha fazla yatırım yapılıyor. Biz şu anda 40 km'lik alanın sadece 3 km'lik bölümünde faaliyet gösteriyoruz. Bir sürü firma gelmeye başladı. Batı'ya yatırım yapan firmaların çoğu Hakkari'ye artık gelip arama yapmaya başladılar. Çinko çok değerli bir madendir. Tonu 150 ila 350 dolar arasında satılan bir maden.

Burada çıkarılan madenler Hakkari ilimize katma değer sağlıyor. Şu anda Hakkari'de yaşayan vatandaşlara da madenciliği öğretiyoruz. Önceden Adana ve Elazığ'dan madenci getiriyorduk, artık bunların yüzde 30'u Hakkarili personel olmuş durumda. Yavaş yavaş bölge halkımızı madenciliğe alıştırıyoruz. Bölgeye bir istihdam sağlıyoruz."

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