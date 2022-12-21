EYT ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsayacak? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Bu kanun ile birlikte yeniden yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu insanların da böyle bir beklentisi var. Bunun yanınsa staj ve çıraklık mağdurları var. İnsanlar işe girmiş ve ellerinde bir sigorta kartı var. Bugün itibariyle o işe girişler emeklilikte başlangıç sayılmıyor. Burada da bir mağduriyet var. EYT'nin asgari ücretle birebir bağlantısı var. İşveren kesiminden de emeklilik birlikte çok ciddi bir kıdem tazminatı ödemesi yükü oluşacak."