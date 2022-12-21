EYT ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsayacak? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi
Milyonlarca insanın beklediği EYT için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin teknik çalışmaların hız kazandığı sinyalini verirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da 2023 yılı girmeden masadan bu sorunu kaldırmak için mesainin sürdüğünü ve açıklamaların yapılacağı mesajını verdi. Peki EYT ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsayacak? EYT’de yaş sınırı olacak mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal değerlendirdi.
EYT için geri sayım başladı. Sorunun çözümü için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığında mesailer sürüyor. 2023 yılında önce detayların açıklanması ve Ocak ayı itibariyle düzenlemesinin Meclis'e gelerek yasalaşması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da EYT'nin çözümü için çalışmaların sürdüğünü 2023 yılı girmeden detayları belli olacağı yönünde sinyaller verdi. Milyonlarca insanı ilgilendiren EYT düzenlemesi için artık gözler yapılacak açıklamalara çevrilmiş durumda. EYT kapsamında işverenlere de gerekli destekler sağlanacak.
Peki EYT ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsayacak? EYT'de yaş sınırı olacak mı? Murat Bal'ın öne çıkan sözleri:
"Teknik çalışmaların henüz bitmemesinden kaynaklı olarak yıl sonunda Meclis'e getirilemeyeceğini anlıyoruz. Bilindiği Meclis'te 26 Aralık-3Ocak arası bir tatil durum var. Zannediyorum 3 Ocak'tan sonra kanun teklifi Meclis'e gelir ve artık son durumu görürüz.
Kanun teklifinin kamuoyu ile paylaşılması ise bu ayın sonuna kadar olacaktır. Bu noktadan sonra vatandaşlar kendi durumlarını öğrenmiş olacak. Yaş sınırı ile ilgili olarak net bir bilgi hiçbir zaman gelmedi. Resmi makamlardan bu yönde bir açıklama gelmedi. Ben yaş sınırı olacağını düşünmüyorum. Biz burada zaten yaşa takılanlardan bahsediyoruz. Yine bir yaş sorunu olmayacağını düşünüyorum.
EYT ile birlikte bu kanun tasarısının içerisine diğer bu olayla alakalı mağdur olan kesimlerin konulması gerektiğini düşünüyorum. Bağ-Kur tescil mağdurları var. Zamanında bu insanlar Bağ-Kur'larını başlatmamışlar ama vergi dairesi açılışlarını yapmışlar. Geçmişe dönük olarak çeşitli dönemlerde SGK bunlara açılış izni verdi.
Bu kanun ile birlikte yeniden yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu insanların da böyle bir beklentisi var. Bunun yanınsa staj ve çıraklık mağdurları var. İnsanlar işe girmiş ve ellerinde bir sigorta kartı var. Bugün itibariyle o işe girişler emeklilikte başlangıç sayılmıyor. Burada da bir mağduriyet var. EYT'nin asgari ücretle birebir bağlantısı var. İşveren kesiminden de emeklilik birlikte çok ciddi bir kıdem tazminatı ödemesi yükü oluşacak."
EYT KİMLERİ KAPSIYOR?
EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor. Düzenlemenin ayrıntılarının ay sonuna kadar açıklanması ve yeni yılda Meclis'te görüşülmesi bekleniyor. EYT düzenlemesinin yürürlük tarihinin 1 Ocak 2023 olması öngörülüyor.
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