19 Aralık 2022, Pazartesi
Terörden temizlenen Gabar Dağı'nda günde 5 bin varile yakın petrol çıkıyor
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya nefes aldırmadan yaptığı operasyonlar sonrası Gabar Dağı bölgesi teröristlerden temizlendi. Terörden temizlenen Gabar Dağı'nda yer altı kaynaklarının Türkiye ekonomisine kazandırılmasına ilişkin çalışmalar hız kazanırken, son bir yıl içerisinde yoğun petrol arama ve sondaj çalışması yürütüldü. Şırnak'ta 150 milyon varillik petrol rezervi keşfi yapılan Gabar Dağı'nda günde yaklaşık 5 bin varil petrol çıkarılıyor.
Giriş Tarihi: 19.12.2022 12:21 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 12:26
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