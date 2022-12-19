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Haberler Galeri Terörden temizlenen Gabar Dağı'nda günde 5 bin varile yakın petrol çıkıyor

Terörden temizlenen Gabar Dağı'nda günde 5 bin varile yakın petrol çıkıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya nefes aldırmadan yaptığı operasyonlar sonrası Gabar Dağı bölgesi teröristlerden temizlendi. Terörden temizlenen Gabar Dağı'nda yer altı kaynaklarının Türkiye ekonomisine kazandırılmasına ilişkin çalışmalar hız kazanırken, son bir yıl içerisinde yoğun petrol arama ve sondaj çalışması yürütüldü. Şırnak'ta 150 milyon varillik petrol rezervi keşfi yapılan Gabar Dağı'nda günde yaklaşık 5 bin varil petrol çıkarılıyor.

Giriş Tarihi: 19.12.2022 12:21 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 12:26
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Terörden temizlenen Gabar Dağı’nda günde 5 bin varile yakın petrol çıkıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Aralık'ta, Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini, 2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğunu açıklamasının ardından bölgede çalışmalar aralıksız sürüyor.

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Terörden temizlenen Gabar Dağı’nda günde 5 bin varile yakın petrol çıkıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin 5 yıl önce yaklaşık 40 bin varil olan günlük üretimi bugün 65 bin varile çıkarken, özel sektörle birlikte bu 80 bin varil oldu.

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Terörden temizlenen Gabar Dağı’nda günde 5 bin varile yakın petrol çıkıyor

Yıl sonunda 30 yılın en yüksek yurt içi üretimine ulaşılması amaçlanıyor. Cumhuriyetin 100. yılında günlük 100 bin varil üretim hedefleniyor.

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Terörden temizlenen Gabar Dağı’nda günde 5 bin varile yakın petrol çıkıyor

Enerji Bakanlığının onayı ile yılın başında 95'i arama, 55'i üretim olmak üzere 150 kuyuda sondaj çalışması için program belirlendi.

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Terörden temizlenen Gabar Dağı’nda günde 5 bin varile yakın petrol çıkıyor

Bölgede yapılan çalışmalar sonucu 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfedildi. Keşfedilen sahadaki rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğu belirlendi.