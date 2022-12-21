Terörden temizlendi cevher fışkırıyor! A Haber Türkiye'nin en büyük çinko ocağında

Terörden temizlenen Hakkari'de Türkiye'nin en büyük çinko ocağı bulunuyor. Detayları A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak’ın konuğu olan işletme müdürü Alper Can Kaya değerlendirdi.

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