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Terörden temizlendi cevher fışkırıyor! A Haber Türkiye'nin en büyük çinko ocağında

A Haber
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Giriş: 21.12.2022 14:51
Terörden temizlenen Hakkari'de Türkiye'nin en büyük çinko ocağı bulunuyor. Detayları A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak’ın konuğu olan işletme müdürü Alper Can Kaya değerlendirdi.
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