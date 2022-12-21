Ankara’da üretiliyor! Gabar petrolünde kullanılacak

Fabrika Müdürü Sefa Peker, petrol kuyusuna erişim sağlanması için yapılan kazı esnasında toprağın kaymaması için yüksek maliyetli bentonit adı verilen bir sıvı kullanıldığı belirterek, "Buradaki tanklar, çamurun içine karışan atık halde bulunan bentoniti geri dönüştürerek tekrar kuyuda kullanılmasını sağlıyor." ifadesini kullandı.

