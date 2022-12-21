Ankara'da üretiliyor! Gabar petrolünde kullanılacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini açıklamasının ardından bölgedeki petrol çıkarma çalışmalarına hız verildi. Petrolün çıkarılmasında kullanılacak çamur tankları Ankara'da bir fabrikada üretilerek Şırnak'a gönderilmek üzere hazırlandı.
Giriş Tarihi: 21.12.2022
14:33
Gabar Dağı'nda keşfedilen petrolün çıkarılmasında kullanılacak çamur tankları Ankara'da bir fabrikada üretilerek Şırnak'a gönderilmek üzere hazırlandı.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini açıklamasının ardından bölgedeki petrol çıkarma çalışmalarına hız verildi.
Bu kapsamda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) petrol sondaj süreçlerinde kullanacağı çamur tankları ARAT-ER Mühendislik firmasının Kahramankazan'daki fabrikasında üretiliyor.
Fabrika Müdürü Sefa Peker, petrol kuyusuna erişim sağlanması için yapılan kazı esnasında toprağın kaymaması için yüksek maliyetli bentonit adı verilen bir sıvı kullanıldığı belirterek, "Buradaki tanklar, çamurun içine karışan atık halde bulunan bentoniti geri dönüştürerek tekrar kuyuda kullanılmasını sağlıyor." ifadesini kullandı.
Projelerde optimizasyon, iyileştirme ve 4 aylık imalat prosesleri sonrasında test aşamasına gelindiğini aktaran Peker, süreç sonunda çamur tanklarının tırlara yüklenmeye hazır olduğunu söyledi.